Раскрыт новый хозяин 100 объектов недвижимости бывшего судьи Верховного суда России

ФССП обратила в доход государства почти 100 объектов недвижимости бывшего судьи Момотова

Федеральная служба судебных приставов (ФССП) обратила в доход государства почти 100 объектов недвижимости, принадлежавших бывшему судье Верховного суда Виктору Момотову. Об этом сообщает «Коммерсантъ».

По данным агентства, речь идет о 97 объектах недвижимости, расположенных в Москве, Калининграде, Ростове-на-Дону, Воронеже, Вологде, Нижнем Новгороде, Краснодаре и Волгограде. Общая стоимость изъятого оценивается в девять миллиардов рублей.

Ранее сообщалось, что бывшего судью Верховного суда России Виктора Момотова лишили статуса судьи в отставке и гарантии неприкосновенности.