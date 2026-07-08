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Силовые структуры
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16:34, 8 июля 2026Силовые структуры

Раскрыт новый хозяин 100 объектов недвижимости бывшего судьи Верховного суда России

ФССП обратила в доход государства почти 100 объектов недвижимости бывшего судьи Момотова
Анна Габай (Редактор отдела «Силовые структуры»)

Фото: Алексей Никольский / РИА Новости

Федеральная служба судебных приставов (ФССП) обратила в доход государства почти 100 объектов недвижимости, принадлежавших бывшему судье Верховного суда Виктору Момотову. Об этом сообщает «Коммерсантъ».

По данным агентства, речь идет о 97 объектах недвижимости, расположенных в Москве, Калининграде, Ростове-на-Дону, Воронеже, Вологде, Нижнем Новгороде, Краснодаре и Волгограде. Общая стоимость изъятого оценивается в девять миллиардов рублей.

Ранее сообщалось, что бывшего судью Верховного суда России Виктора Момотова лишили статуса судьи в отставке и гарантии неприкосновенности.

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