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15:05, 14 июля 2026Бывший СССР

Киевляне вышли против Кличко с известным мемом на плакатах

Киевляне вышли на митинг против Кличко из-за повышения стоимости проезда в три раза
Алевтина Запольская
Алевтина Запольская (редактор отдела «Бывший СССР»)

Кадр: Telegram-канал «Новини.LIVE»

Жители Киева вышли на митинг против мэра из-за трехкратного повышения стоимости проезда. Об этом сообщает Telegram-канал «Новости.Live».

«Киевляне принесли плакаты, среди которых, в частности, изображение мэра Виталия Кличко в образе героя из фильма "Матрица", где вместо таблеток предлагается выбор: "Покупай жетон или батон"», — сказано в материале.

Отмечается, что стоимость проезда в Киеве сейчас выше, чем в Нью-Йорке или Торонто, при этом какие-либо реформы отсутствуют. Из-за высоких цен на проезд также увеличивается число граждан, выбирающих автомобиль.

Ранее стало известно, что на Украине из-за атак Вооруженных сил (ВС) России остается все меньше и меньше автозаправочных станций (АЗС). Свыше 205 АЗС на Украине подверглись атакам русских "Гераней" и FPV-дронов.

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