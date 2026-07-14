Мадьяр нашел в офисе сюрприз от иностранного лидера

Мадьяр нашел в офисе несколько десятков манго от премьера Пакистана

Премьер-министр Венгрии Петер Мадьяр нашел в офисе несколько десятков манго от своего коллеги из Пакистана Шахбаза Шарифа. Об этом он рассказал в соцсети Х.

«В конце исторического дня в моем кабинете меня ждал приятный сюрприз. Мы получили в подарок 90 плодов манго от премьер-министра Пакистана», — написал венгерский премьер.

По его словам, через час от подарка осталось всего несколько фруктов. Мадьяр также отметил, что не каждый «дарит револьвер», намекнув на подарки президента Турции Реджепа Тайипа Эрдогана лидерам НАТО на саммите альянса.

Ранее премьер-министр Канады Марк Карни посетовал, что его подарок в виде кленового сиропа на саммите НАТО оказался неоригинальным на фоне револьверов от президента Турции.