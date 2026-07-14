Реклама

Реклама. 12+. ООО «Единое Видео». VK Видео: vkvideo.ru
Соглашение: vkvideo.ru/legal/terms. VK - ВК. erid: 2RanynDT8xa.
Экономика
ВсеГосэкономикаБизнесРынкиКапиталСоциальная сфераНедвижимостьГородская средаКлимат и экологияДеловой климат
12:50, 14 июля 2026Экономика

Путин поручил доложить о сроках переезда сотрудников госкомпаний в регионы

Путин поручил до 30 сентября назвать сроки переезда сотрудников крупных компаний в регионы
Дмитрий Воронин

Фото: Sputnik / Pavel Byrkin / Pool / Reuters

Президент России Владимир Путин поручил до 30 сентября доложить ему о конкретных сроках переезда из столицы в регионы сотрудников крупных госкомпаний и корпораций. Об этом говорится в опубликованном Кремлем перечне поручений по итогам Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ), который прошел в начале июня.

Сведения о численности и совокупной доле перемещаемых сотрудников госкорпораций и компаний с госучастием, в которых численность работников в столице с учетом аффилированных организаций превышает две тысячи человек, необходимо представить «с учетом ранее данных поручений», говорится в материалах.

Ответственным за исполнение указанного поручения назван премьер-министр Михаил Мишустин.

Путин на ПМЭФ назвал в числе переезжающих организаций РЖД и другие структуры в сфере железнодорожного строительства, а также Объединенную двигателестроительную корпорацию (ОДК).

Позднее во входящей в Ростех Объединенной авиастроительной корпорации (ОАК) заявили, что производитель самолетов АО «Туполев» сменит город регистрации, переехав из Москвы в Казань. Отмечалось, что соответствующее решение акционеры ОАК приняли в русле озвученного главой государства тезиса.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить

    Последние новости

    Названо возможное место запуска беспилотников на один из крупнейших НПЗ юга России
    В Кремле высказались о позиции Азербайджана по Украине
    ФСБ разоблачила отдавшую военные сведения СБУ россиянку
    Лидер одной страны передал послание Путину
    В Кремле отреагировали на новые европейские санкции
    Российский КС-К назвали антидроновым оружием
    В Кремле высказались об отношениях с Азербайджаном
    Министр обороны Венгрии захотел закрыть двери перед Россией
    Звезда «Дневников вампира» женился на 26-летней модели
    В Кремле отреагировали на санкции ЕС против мессенджера «Макс»
    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информацияМини-игры
    © 1999–2026 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости
    На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
    Ok