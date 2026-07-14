Путин поручил доложить о сроках переезда сотрудников госкомпаний в регионы

Путин поручил до 30 сентября назвать сроки переезда сотрудников крупных компаний в регионы

Президент России Владимир Путин поручил до 30 сентября доложить ему о конкретных сроках переезда из столицы в регионы сотрудников крупных госкомпаний и корпораций. Об этом говорится в опубликованном Кремлем перечне поручений по итогам Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ), который прошел в начале июня.

Сведения о численности и совокупной доле перемещаемых сотрудников госкорпораций и компаний с госучастием, в которых численность работников в столице с учетом аффилированных организаций превышает две тысячи человек, необходимо представить «с учетом ранее данных поручений», говорится в материалах.

Ответственным за исполнение указанного поручения назван премьер-министр Михаил Мишустин.

Путин на ПМЭФ назвал в числе переезжающих организаций РЖД и другие структуры в сфере железнодорожного строительства, а также Объединенную двигателестроительную корпорацию (ОДК).

Позднее во входящей в Ростех Объединенной авиастроительной корпорации (ОАК) заявили, что производитель самолетов АО «Туполев» сменит город регистрации, переехав из Москвы в Казань. Отмечалось, что соответствующее решение акционеры ОАК приняли в русле озвученного главой государства тезиса.