ЦБ резко повысил курс доллара в России

ЦБ установил официальный курс доллара в России на уровне 77,49 рубля

Руководство Центробанка (ЦБ) резко повысило официальный курс доллара в России. Об этом свидетельствуют данные, опубликованные на сайте регулятора.

Котировки американской валюты в среду, 15 июля, составят 77,49 рубля. Для сравнения, во вторник, 14-го числа, официальный курс доллара в России находился на уровне 76,62 рубля. Таким образом, регулятор повысил котировки мировой резервной валюты на 81 копейку.

Несмотря на это, ряд экспертов продолжает считать нынешний курс рубля невыгодным для российской экономики. Более оптимальным вариантом глава ВТБ Андрей Костин называл коридор 90-100 рублей за доллар.

При таком раскладе, пояснял он, российские экспортеры смогли бы рассчитывать на увеличение выручки, а федеральный бюджет — на дополнительные поступления с продаж энергоресурсов. Последнее, отмечали аналитики, особенно актуально с учетом стремительного роста дефицита госказны. Однако жесткая денежно-кредитная политика Центробанка, сетовал глава Российского союза промышленников и предпринимателей Александр Шохин, скорее всего, помешает резкому ослаблению рубля.