Звезда «Дневников вампира» женился на 26-летней модели

Звезда «Дневников вампира» Пол Уэсли женился на модели Натали Кукенберг

Звезда сериала «Дневники вампира» американский актер Пол Уэсли женился на Натали Кукенберг. Об этом невеста сообщила в Instagram (принадлежит компании Meta, признанной экстремистской организацией и запрещенной в РФ).

Натали опубликовала серию снимков с церемонии бракосочетания, на которой присутствовала собака пары. «Мистер и миссис — и лучший мальчик Грег» — подписала она фотографии.

43-летний Уэсли и 26-летняя Кукенберг состоят в отношениях с 2022 года, в 2025-м актер сделал возлюбленной предложение. Для Натали этот брак стал первым, Пол был женат дважды — на актрисе Торри ДеВито и дизайнере Инес де Рамон, которая теперь встречается с актером Брэдом Питтом.

Ранее исполнительница главной женской роли в телесериале «Дневники вампира» Нина Добрев объяснила, почему она покинула проект. Актриса заявила, что ей платили меньше, чем коллегам-мужчинам Полу Уэсли и Йену Сомерхолдеру.