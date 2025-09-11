Культура
ВсеКиноСериалыМузыкаКнигиИскусствоТеатр
14:51, 11 сентября 2025Культура

Звезда «Дневников вампира» объяснила решение покинуть сериал

Актриса Нина Добрев заявила, что покинула «Дневники вампира» из-за оплаты труда
Вячеслав Иванов (Редактор отдела оперативной информации)

Фото: Mario Anzuoni / Reuters

Исполнительница одной из главных ролей в телесериале «Дневники вампира» канадская актриса Нина Добрев объяснила, почему она покинула проект. Ее цитирует New York Post.

В книге журналистки Саманты Хайфилл «Я чувствовала себя эпично: устная история "Дневников вампира"» (I Was Feeling Epic: An Oral History of The Vampire Diaries) Добрев вспомнила о своем решении покинуть сериал, поскольку ей платили меньше, чем коллегам-мужчинам Полу Уэсли и Йену Сомерхолдеру.

«Это была немного сложная ситуация, поскольку в моем контракте говорилось, что я должна буду играть только Елену, но я играла сразу несколько персонажей, что удваивало мою рабочую нагрузку», — поделилась артистка, уточнив, что ей приходилось проводить на съемочной площадке вдвое больше времени и запоминать вдвое больше реплик.

Автор книги написала, что Добрев «добилась успеха в получении большего количества денег», но она все равно зарабатывала меньше, чем Уэсли и Сомерхолдер. «Они [студия] просто сказали, что из принципа не поднимут меня до уровня парней, и это было, наверное, самое обидное, потому что казалось, что я действительно усердно работаю, вкладываю в это всю свою душу, кровь, пот и слезы», — добавила актриса.

Ранее Нина Добрев рассказала о последствиях серьезной велосипедной аварии.

ЖЗЛ
Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    Украина предложила Польше сбивать российские ракеты и дроны на ее территории. Пойдет ли НАТО на создание бесполетной зоны?

    Раскрыт портрет среднестатистического преступника в самом богатом российском городе

    В России высказались о встрече Лукашенко и представителя Трампа

    Главаря банды «010» сдал взятый под госзащиту свидетель из российского региона

    Стало известно об активизации ударов дронами-ракетами ВСУ по России

    Россиянка привезла из Дубая на родину золотой браслет и оказалась под угрозой тюрьмы

    Лукашенко помиловал 14 иностранных заключенных

    Раскрыты подробности опознания тела угнавшего вертолет на Украину российского летчика

    В МИД России объяснили закрытие Польшей границы с Белоруссией

    Москвичи пережили самую холодную ночь с начала осени

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
    © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости