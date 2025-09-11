Звезда «Дневников вампира» объяснила решение покинуть сериал

Актриса Нина Добрев заявила, что покинула «Дневники вампира» из-за оплаты труда

Исполнительница одной из главных ролей в телесериале «Дневники вампира» канадская актриса Нина Добрев объяснила, почему она покинула проект. Ее цитирует New York Post.

В книге журналистки Саманты Хайфилл «Я чувствовала себя эпично: устная история "Дневников вампира"» (I Was Feeling Epic: An Oral History of The Vampire Diaries) Добрев вспомнила о своем решении покинуть сериал, поскольку ей платили меньше, чем коллегам-мужчинам Полу Уэсли и Йену Сомерхолдеру.

«Это была немного сложная ситуация, поскольку в моем контракте говорилось, что я должна буду играть только Елену, но я играла сразу несколько персонажей, что удваивало мою рабочую нагрузку», — поделилась артистка, уточнив, что ей приходилось проводить на съемочной площадке вдвое больше времени и запоминать вдвое больше реплик.

Автор книги написала, что Добрев «добилась успеха в получении большего количества денег», но она все равно зарабатывала меньше, чем Уэсли и Сомерхолдер. «Они [студия] просто сказали, что из принципа не поднимут меня до уровня парней, и это было, наверное, самое обидное, потому что казалось, что я действительно усердно работаю, вкладываю в это всю свою душу, кровь, пот и слезы», — добавила актриса.

