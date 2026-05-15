Бизнес
15 мая 2026, 16:11

Налог на курьеров, закрытие магазинов и проблема неплатежей. Деловые новости недели

9–15 мая
Предприниматели массово закрывают кафе и магазины, крупные предприятия ставят проекты на паузу, а налоговая прикрывает популярную схему ухода от платежей. Разбираемся, нужен ли стране налог для курьеров, почему ночью стало труднее купить продукты и чему возмущаются фермеры.

Почему массово закрываются кафе и магазины одежды

Причина в дорогих кредитах, новых налогах и падении спроса. Только за первые месяцы этого года закрылись 209 000 малых и средних компаний. Это на 9% больше, чем годом ранее. Сильнее всего страдают сферы, которые зависят от наших ежедневных трат: розничная торговля, общепит и салоны красоты.

Владельцам бизнеса стало сложнее сводить концы с концами из-за высокой ключевой ставки. Брать короткие кредиты под 20% годовых могут позволить себе далеко не все. Особенно уязвимы микропредприятия с оборотами до 20 млн рублей в год. В итоге размер просроченных долгов малого и среднего бизнеса уже достиг почти 600 млрд рублей.

Сказывается и налоговая нагрузка: с начала 2026 года часть компаний обязали платить НДС, а некоторым пришлось отказаться от легкой патентной системы.

Россияне тоже начали экономить. Поход в ресторан для многих перестал быть повседневной привычкой и превратился в событие по особому поводу. Заведения теряют до 15% гостей, а конкуренцию им составляют отделы готовой еды в супермаркетах. Из-за этого только в сфере общепита в начале года закрылось больше 11 200 компаний — это на треть больше, чем год назад.

Трудности есть и у магазинов одежды, которые проигрывают битву маркетплейсам. До конца года в России может закрыться до 40% магазинов одежды, предупреждают эксперты.

Крупные сети спасаются оптимизацией. Многие из них не готовятся к закрытию, а просто избавляются от убыточных площадок.

Хотя статистика выглядит тревожно, массовых банкротств экономисты пока не ждут. Аналитики допускают, что полностью рынок покинут около 5–8% компаний, часть просто начнет работать менее формально (проще говоря, частично уйдет в тень) или возьмет паузу.

Бизнес умеет приспосабливаться: на месте закрывшихся точек обычно быстро появляются новые проекты, которые лучше понимают текущие запросы клиентов.

Почему крупный бизнес замораживает проекты и чем это грозит экономике

Сложности с финансами испытывают даже самые богатые промышленные гиганты. Аналитики изучили отчеты лидеров рынка и выяснили пугающую тенденцию: три четверти крупных компаний (21 корпорация из 28) стремительно теряют прибыль и выручку.

Хуже всего дела идут в нефтянке, добыче угля и черной металлургии. Например, угольные гиганты «Мечел» и «Распадская» нарастили убытки в несколько раз.

До 20% —

настолько упала выручка у главных металлургических компаний России

Хорошо себя чувствуют только добытчики золота и производители удобрений — их спасают высокие мировые цены.

Так что высокие ставки по кредитам и падение спроса бьют и по корпорациям. Но выражается это иначе. Об остановке заводов речи не идет. Зато, по оценкам правительства, в этом году инвестиции предприятий в развитие упадут на 1,5%. Крупные корпорации стараются хотя бы достроить уже начатые заводы, чтобы не терять вложенное.

Но все новые грандиозные планы гигантов пока летят в стол.

Сейчас компаниям не до инвестиций. Все, что можно заморозить до лучших времен, замораживается.

Александр Шохин
глава союза предпринимателей (РСПП)

Инвестиции в основной капитал (так официально называют покупку станков, машин или строительство новых цехов) падают второй год подряд. А ведь именно такие вложения двигают экономику государства вперед.

Спад инвестиций бьет по будущему страны. Правительство ожидает, что российская экономика в 2026 году вырастет всего на 0,4% (в 2025-м рост составлял 1%). Заметный отскок и возвращение инвестиций власти планируют не раньше 2027 года.

Ждать ли бизнесу новых налогов и зачем предлагают обложить сборами курьеров

Обновленный экономический прогноз выглядят не слишком радостно. Экономика растет медленнее, чем планировалось (0,4% вместо 1,3%), а бюджет недополучает доходы.

Инвестиционный банкир Евгений Коган считает, что правительству придется где-то искать деньги, чтобы покрыть расходы. Компенсировать дефицит бюджета, скорее всего, попросят бизнес.

Правда, на этой же неделе министр финансов Антон Силуанов пообещал, что власти не будут повышать налоги. Но у них есть и другие идеи.

Какой налоговой лазейке пришел конец

Власти намерены прикрыть популярную у малого бизнеса схему ухода от платежей. Суть ее в следующем: когда доходы предпринимателя превышают годовой лимит, он просто закрывает ИП и тут же открывает новое. Это позволяет обнулить лимиты и не платить НДС (налог на добавленную стоимость).

Теперь так не получится. Налоговая будет считать доходы за весь год, даже если вы перезапускали свой бизнес или переезжали в другой регион ради льгот. Если инспекторы докажут, что вы переоформляли ИП только ради уплаты меньших налогов, вам доначислят НДС, выпишут пени и штрафы.

Что за налог на курьеров обсуждали на неделе

Пока налоговая усиливает контроль, некоторые бизнесмены генерируют неоднозначные идеи. Миллиардер Сергей Колесников предложил ввести дополнительный налог для курьеров и других самозанятых без высокой квалификации. По его задумке, изъятые средства нужно направить на развитие заводов и подготовку дефицитных инженеров.

Специалисты рынка труда считают эту идею вредной. Дополнительный налог не решит проблему с кадрами на заводах, зато разрушит рынок самозанятости, на легализацию которого ушли годы.

Если курьеров и таксистов заставят платить больше, почти 2 млн человек просто уйдут назад в тень. А расплачиваться за инициативу придется нам с вами: маркетплейсам и службам доставки придется поднять цены на свои услуги минимум на 8–15%.

Повысить престиж профессии инженера можно иначе — просто увеличить зарплаты на машиностроительных заводах, которые сейчас заметно уступают доходам тех же программистов.

Круглосуточные магазины закрываются, а малый бизнес жалуется на долги крупного бизнеса: что еще важно

  • Ассоциация «Народный фермер» попросила избавить аграриев от навязанной маркировки. Минпромторг хочет с 1 сентября расширить список товаров в системе «Честный знак», но для небольших хозяйств покупка и обслуживание техники обходятся слишком дорого. Вдобавок в некоторых селах просто нет стабильного интернета для работы системы. Фермеры предупреждают: если маркировку не отменить, 70% малых производств закроются или уйдут в «серую» зону.

  • **Госдума приняла в первом чтении новые правила работы с НДС по старым контрактам. Если из-за внезапных изменений в законах поставщик вдруг обязан заплатить налог (например, отменили льготу), а в самом договоре этот момент не прописан, бремя оплаты ляжет на продавца. Ему придется вычесть сумму налога из своей же прибыли, не повышая цену для покупателя.

Почему бизнес этим недоволен

Эксперты считают такой подход несправедливым: для мелких поставщиков с небольшой маржой это грозит прямыми убытками. А переписывать цены в договорах с крупными заказчиками — задача почти невыполнимая.

  • В крупных городах России стало заметно меньше круглосуточных продуктовых магазинов: за год закрылось больше 300 таких точек. Держать двери открытыми всю ночь больше невыгодно. Во-первых, торговым сетям не хватает кассиров и охранников, а во-вторых, покупателям проще заказать продукты через круглосуточную онлайн-доставку. Поэтому супермаркеты массово переходят на сокращенный график — до 22:00 или 23:00.

  • Антимонопольная служба пообещала наказать госкомпании за задержку оплаты по договорам с малым и средним бизнесом. Неплатежи стали бедой предпринимателей за последний год — долги заказчиков выросли почти втрое. Бизнесмены подозревают, что гиганты задерживают переводы по банальной причине: им просто выгоднее подержать эти деньги на банковских депозитах под высокий процент, а с поставщиками расплатиться позже.

  • Центробанк разрешит бизнесу переводить крупные суммы через Систему быстрых платежей (СБП). Лимит на отправку денег другим юрлицам и в бюджет увеличат сразу в 30 раз — с нынешнего 1 миллиона до 30 миллионов рублей за одну операцию. Правда, банкам потребуется время на обновление своих технических систем. Поэтому новая удобная опция полноценно заработает только в 2027 году.