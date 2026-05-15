Налог на курьеров, закрытие магазинов и проблема неплатежей. Деловые новости недели

Причина в дорогих кредитах, новых налогах и падении спроса. Только за первые месяцы этого года закрылись 209 000 малых и средних компаний. Это на 9% больше, чем годом ранее. Сильнее всего страдают сферы, которые зависят от наших ежедневных трат: розничная торговля, общепит и салоны красоты.

Владельцам бизнеса стало сложнее сводить концы с концами из-за высокой ключевой ставки. Брать короткие кредиты под 20% годовых могут позволить себе далеко не все. Особенно уязвимы микропредприятия с оборотами до 20 млн рублей в год. В итоге размер просроченных долгов малого и среднего бизнеса уже достиг почти 600 млрд рублей.