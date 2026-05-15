Налог на курьеров, закрытие магазинов и проблема неплатежей. Деловые новости недели

Налог на курьеров, закрытие магазинов и проблема неплатежей. Деловые новости недели9–15 мая
Почему массово закрываются кафе и магазины одежды
Причина в дорогих кредитах, новых налогах и падении спроса. Только за первые месяцы этого года закрылись 209 000 малых и средних компаний. Это на 9% больше, чем годом ранее. Сильнее всего страдают сферы, которые зависят от наших ежедневных трат: розничная торговля, общепит и салоны красоты.
Владельцам бизнеса стало сложнее сводить концы с концами из-за высокой ключевой ставки. Брать короткие кредиты под 20% годовых могут позволить себе далеко не все. Особенно уязвимы микропредприятия с оборотами до 20 млн рублей в год. В итоге размер просроченных долгов малого и среднего бизнеса уже достиг почти 600 млрд рублей.
Сказывается и налоговая нагрузка: с начала 2026 года часть компаний обязали платить НДС, а некоторым пришлось отказаться от легкой патентной системы.
Россияне тоже начали экономить. Поход в ресторан для многих перестал быть повседневной привычкой и превратился в событие по особому поводу. Заведения теряют до 15% гостей, а конкуренцию им составляют отделы готовой еды в супермаркетах. Из-за этого только в сфере общепита в начале года закрылось больше 11 200 компаний — это на треть больше, чем год назад.
Трудности есть и у магазинов одежды, которые проигрывают битву маркетплейсам. До конца года в России может закрыться до 40% магазинов одежды, предупреждают эксперты.
Крупные сети спасаются оптимизацией. Многие из них не готовятся к закрытию, а просто избавляются от убыточных площадок.
Хотя статистика выглядит тревожно, массовых банкротств экономисты пока не ждут. Аналитики допускают, что полностью рынок покинут около 5–8% компаний, часть просто начнет работать менее формально (проще говоря, частично уйдет в тень) или возьмет паузу.
Бизнес умеет приспосабливаться: на месте закрывшихся точек обычно быстро появляются новые проекты, которые лучше понимают текущие запросы клиентов.
Почему крупный бизнес замораживает проекты и чем это грозит экономике
Сложности с финансами испытывают даже самые богатые промышленные гиганты. Аналитики изучили отчеты лидеров рынка и выяснили пугающую тенденцию: три четверти крупных компаний (21 корпорация из 28) стремительно теряют прибыль и выручку.
Хуже всего дела идут в нефтянке, добыче угля и черной металлургии. Например, угольные гиганты «Мечел» и «Распадская» нарастили убытки в несколько раз.
настолько упала выручка у главных металлургических компаний России
Хорошо себя чувствуют только добытчики золота и производители удобрений — их спасают высокие мировые цены.
Так что высокие ставки по кредитам и падение спроса бьют и по корпорациям. Но выражается это иначе. Об остановке заводов речи не идет. Зато, по оценкам правительства, в этом году инвестиции предприятий в развитие упадут на 1,5%. Крупные корпорации стараются хотя бы достроить уже начатые заводы, чтобы не терять вложенное.
Но все новые грандиозные планы гигантов пока летят в стол.
Сейчас компаниям не до инвестиций. Все, что можно заморозить до лучших времен, замораживается.
Инвестиции в основной капитал (так официально называют покупку станков, машин или строительство новых цехов) падают второй год подряд. А ведь именно такие вложения двигают экономику государства вперед.
Спад инвестиций бьет по будущему страны. Правительство ожидает, что российская экономика в 2026 году вырастет всего на 0,4% (в 2025-м рост составлял 1%). Заметный отскок и возвращение инвестиций власти планируют не раньше 2027 года.
Ждать ли бизнесу новых налогов и зачем предлагают обложить сборами курьеров
Обновленный экономический прогноз выглядят не слишком радостно. Экономика растет медленнее, чем планировалось (0,4% вместо 1,3%), а бюджет недополучает доходы.
Инвестиционный банкир Евгений Коган считает, что правительству придется где-то искать деньги, чтобы покрыть расходы. Компенсировать дефицит бюджета, скорее всего, попросят бизнес.
Правда, на этой же неделе министр финансов Антон Силуанов пообещал, что власти не будут повышать налоги. Но у них есть и другие идеи.
Какой налоговой лазейке пришел конец
Власти намерены прикрыть популярную у малого бизнеса схему ухода от платежей. Суть ее в следующем: когда доходы предпринимателя превышают годовой лимит, он просто закрывает ИП и тут же открывает новое. Это позволяет обнулить лимиты и не платить НДС (налог на добавленную стоимость).
Теперь так не получится. Налоговая будет считать доходы за весь год, даже если вы перезапускали свой бизнес или переезжали в другой регион ради льгот. Если инспекторы докажут, что вы переоформляли ИП только ради уплаты меньших налогов, вам доначислят НДС, выпишут пени и штрафы.
Что за налог на курьеров обсуждали на неделе
Пока налоговая усиливает контроль, некоторые бизнесмены генерируют неоднозначные идеи. Миллиардер Сергей Колесников предложил ввести дополнительный налог для курьеров и других самозанятых без высокой квалификации. По его задумке, изъятые средства нужно направить на развитие заводов и подготовку дефицитных инженеров.
Специалисты рынка труда считают эту идею вредной. Дополнительный налог не решит проблему с кадрами на заводах, зато разрушит рынок самозанятости, на легализацию которого ушли годы.
Если курьеров и таксистов заставят платить больше, почти 2 млн человек просто уйдут назад в тень. А расплачиваться за инициативу придется нам с вами: маркетплейсам и службам доставки придется поднять цены на свои услуги минимум на 8–15%.
Повысить престиж профессии инженера можно иначе — просто увеличить зарплаты на машиностроительных заводах, которые сейчас заметно уступают доходам тех же программистов.
Круглосуточные магазины закрываются, а малый бизнес жалуется на долги крупного бизнеса: что еще важно
Ассоциация «Народный фермер» попросила избавить аграриев от навязанной маркировки. Минпромторг хочет с 1 сентября расширить список товаров в системе «Честный знак», но для небольших хозяйств покупка и обслуживание техники обходятся слишком дорого. Вдобавок в некоторых селах просто нет стабильного интернета для работы системы. Фермеры предупреждают: если маркировку не отменить, 70% малых производств закроются или уйдут в «серую» зону.
**Госдума приняла в первом чтении новые правила работы с НДС по старым контрактам. Если из-за внезапных изменений в законах поставщик вдруг обязан заплатить налог (например, отменили льготу), а в самом договоре этот момент не прописан, бремя оплаты ляжет на продавца. Ему придется вычесть сумму налога из своей же прибыли, не повышая цену для покупателя.
Эксперты считают такой подход несправедливым: для мелких поставщиков с небольшой маржой это грозит прямыми убытками. А переписывать цены в договорах с крупными заказчиками — задача почти невыполнимая.
В крупных городах России стало заметно меньше круглосуточных продуктовых магазинов: за год закрылось больше 300 таких точек. Держать двери открытыми всю ночь больше невыгодно. Во-первых, торговым сетям не хватает кассиров и охранников, а во-вторых, покупателям проще заказать продукты через круглосуточную онлайн-доставку. Поэтому супермаркеты массово переходят на сокращенный график — до 22:00 или 23:00.
Антимонопольная служба пообещала наказать госкомпании за задержку оплаты по договорам с малым и средним бизнесом. Неплатежи стали бедой предпринимателей за последний год — долги заказчиков выросли почти втрое. Бизнесмены подозревают, что гиганты задерживают переводы по банальной причине: им просто выгоднее подержать эти деньги на банковских депозитах под высокий процент, а с поставщиками расплатиться позже.
Центробанк разрешит бизнесу переводить крупные суммы через Систему быстрых платежей (СБП). Лимит на отправку денег другим юрлицам и в бюджет увеличат сразу в 30 раз — с нынешнего 1 миллиона до 30 миллионов рублей за одну операцию. Правда, банкам потребуется время на обновление своих технических систем. Поэтому новая удобная опция полноценно заработает только в 2027 году.