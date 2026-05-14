Экономика
09:36, 14 мая 2026

Положение российского бизнеса описали словами «не до инвестиций»

Глава РСПП Шохин заявил о непростом положении малого и среднего бизнеса в России
Анатолий Акулов (редактор)

Фото: Юрий Кочетков / РИА Новости

Нынешнее положение малого и среднего бизнеса в России можно расценить как непростое. Об этом заявил глава национального Союза промышленников и предпринимателей (РСПП) Александр Шохин. Его слова приводит газета «Ведомости».

На фоне охлаждения российской экономики, отметил он, многие отечественные компании вынуждены замораживать инвестиции. Это касается в первую очередь представителей относительно небольшого бизнеса, пояснил Шохин. «Сейчас компаниям не до инвестиций», — констатировал руководитель отраслевого объединения.

Что касается крупного бизнеса, то его представители стараются завершить начатые проекты, добавил он. Это обусловлено тем, что их консервация в сложившихся на внутреннем рынке реалиях обходится дороже. «Но все, что можно заморозить до лучших времен, замораживается», — резюмировал Шохин.

Главной проблемой для российских предпринимателей сейчас является снижение спроса на внутреннем рынке, заявил ранее Шохин. Негативная динамика фиксируется в том числе на фоне снижения покупательской активности населения. Другими вызовами для отечественного бизнеса он назвал неплатежи со стороны контрагентов и недоступность заемных финансовых ресурсов на фоне жесткой денежно-кредитной политики Центробанка.

