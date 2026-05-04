Реклама

Реклама. 12+. ООО «Единое Видео». VK Видео: vkvideo.ru
Соглашение: vkvideo.ru/legal/terms. VK - ВК. erid: 2RanynDT8xa.
Экономика
ВсеГосэкономикаБизнесРынкиКапиталСоциальная сфераНедвижимостьГородская средаКлимат и экологияДеловой климат
10:06, 4 мая 2026Экономика

Названа самая острая проблема российского бизнеса

РСПП: Падение спроса — главная проблема российского бизнеса
Анатолий Акулов (редактор)

Фото: Константин Михальчевский / РИА Новости

Самой острой проблемой отечественного бизнеса в настоящее время является падение спроса на продукцию и услуги на внутреннем рынке. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на результаты исследования Российского союза промышленников и предпринимателей (РСПП).

Опрос проводился в апреле 2026 года. В нем приняли участие представители компаний из различных отраслей российской экономики.

По итогам исследования выяснилось, что главной головной болью для отечественного бизнеса стало снижение потребительской активности на внутреннем рынке. Такой ответ дали 37,6 процента опрошенных. Достигнутый показатель оказался на 4,5 процентного пункта (п.п.) выше в сравнении с четвертым кварталом прошлого года.

В топ-3 главных проблем российского бизнеса также вошли неплатежи со стороны контрагентов (34,1 процента, минус 8,2 п.п.) и недоступность заемных финансовых ресурсов (24 процента, плюс 5 п.п.). Еще одним негативным фактором 22 процента участников опроса назвали недостаток оборотных средств. В сравнении с октябрем-декабрем 2025-го показатель сократился на 4 п.п.

В качестве другой ключевой проблемы отечественного бизнеса глава РСПП Александр Шохин называл жесткую денежно-кредитную политику Центробанка. Оптимальным вариантом для российских предпринимателей, указывал он, стала бы однозначная ключевая ставка или хотя бы ее снижение до 10-12 процентов. Нынешняя же планка (14,5 процента) не способствует рост деловой и инвестиционной активности бизнеса.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    Алиев отказался приезжать на саммит с участием Зеленского

    В ЕС нашли возможную альтернативу США

    Россиянам объяснили причины запотевания стекол в автомобилях весной

    11-летний российский школьник учился одному трюку и оказался в больнице

    Названа самая острая проблема российского бизнеса

    Возлюбленная Ди Каприо с обнаженной грудью пришла на вечеринку Джеффа Безоса

    Число жертв обрушения рудника в Магаданской области удвоилось

    Высшая квалификационная коллегия приняла отставку главы регионального Верховного суда

    Раскрыты подробности смертельной стрельбы из револьвера в Москве спустя 32 года

    В Европе заявили о расколе из-за поездки лидера одной страны в Москву

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информацияМини-игры
    © 1999–2026 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости
    На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
    Ok