Названа самая острая проблема российского бизнеса

РСПП: Падение спроса — главная проблема российского бизнеса

Самой острой проблемой отечественного бизнеса в настоящее время является падение спроса на продукцию и услуги на внутреннем рынке. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на результаты исследования Российского союза промышленников и предпринимателей (РСПП).

Опрос проводился в апреле 2026 года. В нем приняли участие представители компаний из различных отраслей российской экономики.

По итогам исследования выяснилось, что главной головной болью для отечественного бизнеса стало снижение потребительской активности на внутреннем рынке. Такой ответ дали 37,6 процента опрошенных. Достигнутый показатель оказался на 4,5 процентного пункта (п.п.) выше в сравнении с четвертым кварталом прошлого года.

В топ-3 главных проблем российского бизнеса также вошли неплатежи со стороны контрагентов (34,1 процента, минус 8,2 п.п.) и недоступность заемных финансовых ресурсов (24 процента, плюс 5 п.п.). Еще одним негативным фактором 22 процента участников опроса назвали недостаток оборотных средств. В сравнении с октябрем-декабрем 2025-го показатель сократился на 4 п.п.

В качестве другой ключевой проблемы отечественного бизнеса глава РСПП Александр Шохин называл жесткую денежно-кредитную политику Центробанка. Оптимальным вариантом для российских предпринимателей, указывал он, стала бы однозначная ключевая ставка или хотя бы ее снижение до 10-12 процентов. Нынешняя же планка (14,5 процента) не способствует рост деловой и инвестиционной активности бизнеса.