Фермеры попросили Путина освободить их от «Честного знака»

«Народный фермер» попросил Путина не вводить маркировку для ряда производителей

Ассоциация сельхозпроизводителей «Народный фермер» обратилась к президенту России Владимиру Путину с просьбой создать реестр предприятий, продукция которых будет освобождена от обязательств по маркировке в системе «Честный знак». Об этом со ссылкой на текст письма сообщает Forbes.

Его авторы указывают, что ранее аналогичное решение было принято в отношении ремесленников, добившихся освобождения от процедуры. Обращение связано с инициативой Минпромторга о расширении с 1 сентября списка продукции, попадающей под требования о маркировке.

В ассоциации напомнили, что уже предупреждали о рисках при введении маркировки молочной продукции для крестьянских (фермерских) хозяйств, но к ним не прислушались. В результате наблюдается массовое закрытие малых переработчиков молока и падение производства в секторе.

Поскольку указанные проблемы не были решены, аналогичная судьба ждет и другие отрасли в случае, если им придется заниматься маркировкой. Речь, в том числе, идет о технической и инфраструктурной недоступности системы, нестабильном мобильном интернете, кратном росте издержек и административной нагрузки. В результате производственные процессы подорожали совокупно на 30-50 процентов, а у малых производств — до 70 процентов.

По мнению «Народного фермера», до 70 процентов малых сельхозпредприятий уйдут в серую зону, многие хозяйства прекратят работу или сократят ассортимент. При этом в ассоциации настаивают, что нынешний формат борьбы с фальсификатом неэффективен, а контрафактная продукция продолжает поступать на полки магазинов.

В апреле ассоциация уже обращалась в Минпромторг с просьбой отменить маркировку молочной продукции, потому что малые предприятия не могут справиться с новой нагрузкой. В пресс-службе Центра развития перспективных технологий (ЦРПТ; оператор маркировки «Честный знак») после этого заявления указали, что не видят никаких проблем в отрасли. На этот раз фермеры предпочли обратиться напрямую к главе государства.

