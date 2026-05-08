Реклама

Реклама. 12+. ООО «Единое Видео». VK Видео: vkvideo.ru
Соглашение: vkvideo.ru/legal/terms. VK - ВК. erid: 2RanynDT8xa.
Экономика
ВсеГосэкономикаБизнесРынкиКапиталСоциальная сфераНедвижимостьГородская средаКлимат и экологияДеловой климат
15:52, 8 мая 2026Экономика

Фермеры попросили Путина освободить их от «Честного знака»

«Народный фермер» попросил Путина не вводить маркировку для ряда производителей
Платон Щукин
Платон Щукин (Редактор отдела «Экономика»)

Фото: Олег Харсеев / Коммерсантъ

Ассоциация сельхозпроизводителей «Народный фермер» обратилась к президенту России Владимиру Путину с просьбой создать реестр предприятий, продукция которых будет освобождена от обязательств по маркировке в системе «Честный знак». Об этом со ссылкой на текст письма сообщает Forbes.

Его авторы указывают, что ранее аналогичное решение было принято в отношении ремесленников, добившихся освобождения от процедуры. Обращение связано с инициативой Минпромторга о расширении с 1 сентября списка продукции, попадающей под требования о маркировке.

В ассоциации напомнили, что уже предупреждали о рисках при введении маркировки молочной продукции для крестьянских (фермерских) хозяйств, но к ним не прислушались. В результате наблюдается массовое закрытие малых переработчиков молока и падение производства в секторе.

Материалы по теме:
Российские звезды требуют остановить сожжение коров в Сибири. Что известно об уничтожении животных и при чем тут теории заговора
Российские звезды требуют остановить сожжение коров в Сибири. Что известно об уничтожении животных и при чем тут теории заговора
16 марта 2026
В Сибири объяснили изъятие животных у местных жителей. Тема убоя скота дошла до Кремля
В Сибири объяснили изъятие животных у местных жителей. Тема убоя скота дошла до Кремля
17 марта 2026

Поскольку указанные проблемы не были решены, аналогичная судьба ждет и другие отрасли в случае, если им придется заниматься маркировкой. Речь, в том числе, идет о технической и инфраструктурной недоступности системы, нестабильном мобильном интернете, кратном росте издержек и административной нагрузки. В результате производственные процессы подорожали совокупно на 30-50 процентов, а у малых производств — до 70 процентов.

По мнению «Народного фермера», до 70 процентов малых сельхозпредприятий уйдут в серую зону, многие хозяйства прекратят работу или сократят ассортимент. При этом в ассоциации настаивают, что нынешний формат борьбы с фальсификатом неэффективен, а контрафактная продукция продолжает поступать на полки магазинов.

В апреле ассоциация уже обращалась в Минпромторг с просьбой отменить маркировку молочной продукции, потому что малые предприятия не могут справиться с новой нагрузкой. В пресс-службе Центра развития перспективных технологий (ЦРПТ; оператор маркировки «Честный знак») после этого заявления указали, что не видят никаких проблем в отрасли. На этот раз фермеры предпочли обратиться напрямую к главе государства.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    Стало известно о приезде на 9 Мая в Москву еще одного президента

    В зоне СВО заметили «Герберу» с «мини-камикадзе»

    Ушедший из России автогигант заявил о миллиардных убытках

    Удав оставил без воды жителей российского города

    Памятники Великой Отечественной войне отреставрируют в Киргизии

    Россияне решили игнорировать клещей

    Украинский морской дрон обнаружили у берегов Греции

    Хайди Клум побоялась неодобрения Анны Винтур ее наряда на Met Gala

    Украинцы попытались сорвать акцию «Бессмертный полк» в Женеве

    Избрана «Королева Москвы»

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информацияМини-игры
    © 1999–2026 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости
    На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
    Ok