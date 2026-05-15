Каждое шестое микропредприятие оказалось под угрозой закрытия в России

«Известия»: При медленном снижении ставки в РФ закроются 15 % микропредприятий

Слишком медленное снижение ключевой ставки ставит под угрозу закрытия до 15 процентов микропредприятий. Об этом со ссылкой на опрошенных экспертов пишут «Известия».

Руководитель управления корпоративных финансов ФГ «Финам» Алексей Курасов указал, что 5-6 процентов могут прекратить деятельность, а еще 9-10 процентов вынуждены будут ликвидировать часть точек и перейти в режим выживания. В таких сегментах, как офлайн-торговля и общепит, доля последних к концу года может достичь 30 процентов.

По оценке старшего директора рейтингов финансовых институтов НРА Павла Жолобова, полностью уйти с рынка могут до восьми процентов субъектов малого и среднего предпринимательства (МСП), при этом микропредприятия с годовым оборотом до 15-20 миллионов рублей выглядят особенно уязвимыми. Как правило, их доходность ниже текущего уровня ставок по коротким кредитам, доходящих до 20 процентов.

Между тем управляющий директор рейтингового агентства НКР Дмитрий Орехов напоминает, что проблема заключается не только в ключевой ставке, но и в падении спроса. Если учитывать этот фактор, долю потенциально кризисных микропредприятий можно оценить в 15-25 процентов, хотя часть закрытий может быть оформлена неофициально.

Как объяснил директор Центра экономической географии и регионалистики Президентской академии Степан Земцов, тревожная ситуация складывается уже сейчас. Согласно последним данным Росстата, во всех отраслях количество закрытых предприятий превышает количество открытых, причем в январе этого года — уже в два раза.

Размер просроченной задолженности в МСП достиг почти 600 миллиардов рублей, причем половина «плохих» долгов приходится на микропредприятия. Хуже всего ситуация складывается в общепите, бытовых и сервисных услугах, локальном производстве. То есть в таких отраслях, где рентабельность низка, а ее размер сильно зависит от повседневного потребительского спроса.

Ранее сообщалось, что в первом квартале ликвидировано 11,2 тысячи юридических лиц из сферы общественного питания, что на 31,28 процента больше, чем годом ранее.