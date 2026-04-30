Налоговые послабления МСБ, отмена штрафов экспедиторам и поэтапный НДС на импорт. Главные деловые новости недели

Налоговые послабления МСБ, отмена штрафов экспедиторам и поэтапный НДС на импорт. Главные деловые новости недели27–30 апреля
Путин подписал закон о налоговых послаблениях для малого бизнеса
Президент подписал закон, который поможет малым и средним предпринимателям плавно адаптироваться к налоговым изменениям 2026 года. Документ смягчает ряд требований и дает бизнесу отсрочки.
Общепиту на УСН дали льготы
Предприятия общепита на упрощенной системе налогообложения (УСН) освободили от НДС с 1 апреля до конца 2026 года.
Раньше для льготы требовалось еще и соблюдать среднюю зарплату на уровне региональной. Теперь это условие убрали.
Также бизнесу нужно настроить кассы на чеки без НДС. Чеки с НДС, которые пробиваются с 1 апреля, можно исправить корректирующими документами.
У бизнеса есть время до конца года, чтобы подтянуть зарплаты сотрудников до среднеотраслевого уровня по региону. Если успеют, то сохранят освобождение от НДС и в 2027 году.
Предпринимателям на патенте упростили переход на УСН
ИП, которые в декабре 2025 года применяли патент и в 2026 году утратили это право из-за превышения дохода в 20 млн рублей за 2025 год, могут до 1 июня уведомить налоговую о переходе на УСН задним числом.
Переход оформляется с 1 января 2026 года.
Также они могут сменить объект налогообложения по УСН: например, перейти с «доходов» на «доходы минус расходы».
Это касается:
- бизнеса, который совмещал в 2025 году общий режим и патент (ОСН + ПСН);
- тех, кто перешел с патента на УСН с начала 2026 года.
НДС по старым покупкам на патенте можно принять к вычету
Если предприниматель в 2025 году работал на патенте, а с 2026 года перешел на общую или упрощенную систему и стал плательщиком НДС, он может принять к вычету НДС, который заплатил при покупке товаров, работ или услуг еще во времена патента.
Главное условие — эти товары, работы или услуги не использовались в период действия патента.
То есть купили на патенте, а использовать начали уже после перехода на НДС — налог можно вернуть.
Из лимита доходов ИП убрали доход по вкладам
ИП на УСН могут не платить НДС в 2026 году, даже если в 2025-м превысили лимит в 20 млн рублей.
Но только в том случае, если превышение случилось исключительно из-за процентов по банковским вкладам и остаткам на счетах. При этом общий доход за 2025 год не должен превышать 60 млн рублей.
Чтобы понять, положено ли освобождение, нужно вычесть проценты из общего дохода за 2025 год.
Это правило также действует для тех ИП, которые в 2025 году работали на патенте (ПСН), но с 1 января 2026 года потеряли право на него.
Правда, в декларации по НДС за первый квартал все равно придется отразить налог, начисленный за январь — март.
По страховым взносам сделали послабления
Для малых и средних предприятий условие о 70% доле доходов от льготного вида деятельности теперь можно считать суммарно по всем таким видам. Документы о выручке нужно сохранять — налоговая может их запросить при проверках.
А производственные предприятия (обрабатывающие производства) могут применять пониженные ставки страховых взносов сразу, без оглядки на долю доходов за прошлый год.
Если по итогам первого квартала 2026 года выяснится, что условия соблюдены, придется сделать перерасчет взносов с января по март.
Экспедиторов в очереди на регистрацию в «ГосЛоге» не будут штрафовать
Минтранс пообещал не штрафовать компании, которые вовремя подали заявку на включение в реестр экспедиторов на платформе «ГосЛог», но до 1 мая не успели пройти регистрацию по не зависящим от них причинам.
С 1 марта 2026 года вступили в силу поправки к закону о транспортно-экспедиционной деятельности. Российские экспедиторы обязаны зарегистрироваться в реестре на платформе «ГосЛог». На это дали 60 дней.
Крайний срок подачи заявки для действующих компаний — 30 апреля.
Но Минтранс пояснил: штрафовать не будут, если заявка подана вовремя, это можно подтвердить документами, и нет признаков злоупотреблений.
Проблема — в огромной очереди на регистрацию. Сама подача заявки занимает около 15 минут. Но рынок столкнулся с гигантским листом ожидания. Сейчас в реестре всего около 4000 записей.
По данным участников рынка, чиновники все еще обрабатывают заявки, поданные в марте.
Однако главная проблема — не штрафы, а отказы клиентов. Грузовладельцы отказываются работать с экспедиторами, которых нет в реестре.
Они боятся, что налоговая служба потом не признает расходы по договорам с такими компаниями. То есть компания формально не нарушитель (штрафа не будет), но фактически остается без работы.
Законопроекты об НДС для импортных товаров ушли на рассмотрение в правительство
Минфин внес в правительство пакет законопроектов о поэтапном введении НДС для импортных товаров, которые физлица заказывают через маркетплейсы.
Ставку предлагают повышать постепенно, чтобы бизнес успел привыкнуть.
Планируется такой график
|Год
|Ставка НДС
|2027
|7%
|2028
|14%
|с 2029
|22%
Платить НДС будут сами торговые платформы — иностранные или российские. Они выступят в роли налоговых агентов и будут начислять налог исходя из стоимости товара.
Бизнес в e-commerce настаивал на поэтапном введении НДС, а традиционные магазины и Минпромторг требовали установить максимальную ставку 22% уже с 2027 года, чтобы уравнять условия для онлайн и офлайн-торговли.
Кроме этого, в пакете документов — поправки в закон о таможенном регулировании.
Там пропишут:
- кто такой оператор электронной торговли;
- что такое склад электронной торговли;
- как платить внутренние налоги для таких товаров.
Заодно внесут поправки в КоАП. Появятся штрафы за нарушение правил перемещения товаров электронной торговли через границу и за их использование в коммерческих целях после выпуска. А также введут нового субъекта ответственности — оператора электронной торговли.
Что еще важно
- РЖД снова выставляет на продажу здание Рижского вокзала в Москве. Аукцион пройдет 10 июня, стартовая цена — 4 млрд рублей. Заявки принимают с 29 апреля по 1 мая. Предыдущие торги в апреле сорвались — на них просто никто не пришел.
- Руководители все чаще просят бизнес-психологов помочь аккуратно уволить сотрудника, чтобы не сжечь мосты. Особенно это популярно в энергетике, банках и страховых компаниях. Главные методы — честный разговор и расставание без обид, с надеждой на будущее сотрудничество. Как объясняют психологи, люди стали «новой нефтью»: проще и дешевле вернуть знакомого человека, чем учить нового с нуля. А если уволить грубо, обиженный может отомстить и вынести сор из избы.
- Россияне все чаще покупают подержанные китайские машины. За 1-й квартал 2026 года продажи таких автомобилей выросли на 47%, а их доля на вторичном рынке достигла 5,7%. Количество активных объявлений о продаже таких машин на «Авито Авто» выросло в 2,7 раза. В топе марок — Chery, Geely и Haval, среди моделей — Haval Jolion и Geely Monjaro. При этом продажи подержанных Lada, которые остаются лидерами вторичного рынка, наоборот, просели.
- Уже 870 российских компаний перешли на налоговый мониторинг. Это значит, что налоговая в онлайн-режиме видит их бухгалтерскую и налоговую отчетность. Взамен компании освобождаются от классических выездных проверок, получают меньше запросов и могут запросить у ФНС экспертное мнение по спорным сделкам. Главные причины для перехода — отсутствие выездных проверок и ускоренное закрытие налогового периода. Потенциально такой режим доступен еще более чем 13 000 компаний.
- Минтранс готовит рамочный закон о транспортной политике. В нем появится так называемый транспортно-экономический баланс (ТЭБ) — через цифровую платформу «ГосЛог». Система поможет предсказывать объемы грузоперевозок, а также экспорт и импорт и строить самые эффективные маршруты. Для бизнеса это значит более прозрачные правила и возможность снизить издержки. Идею уже поддержал премьер Михаил Мишустин. Текст закона скоро выложат для общественного обсуждения, потом отправят в правительство.
- У розничной торговли появится новый ГОСТ, который затронет гипермаркеты, киоски, пункты выдачи заказов и постаматы. Документ впервые четко прописывает признаки для складов, сортировочных центров и ПВЗ. Это сделали из-за роста электронной коммерции, чтобы унифицировать подходы к торговой инфраструктуре. ГОСТ связан с законом о платформенной экономике, который вступает в силу с 1 октября 2026 года. А сам стандарт начнет действовать с 1 июня 2027 года.
- Совет Федерации одобрил закон о шестой игорной зоне в России. Она появится в Республике Алтай, в Майминском районе. Власти рассчитывают, что это привлечет туристов и поможет развитию региона. Закон вступит в силу через 10 дней по опубликования. Сейчас в России уже работают пять игорных зон — в Крыму, Алтайском и Краснодарском краях, Приморье и Калининградской области. Глава Алтая Андрей Турчак пообещал запустить зону с жесткими правилами и госконтролем. По подсчетам, это создаст около 1000 рабочих мест и будет приносить бюджету не менее 300 млн рублей в год.
- Правительство утвердило новый перечень стратегически важных лекарств — всего 206 наименований. В список попали жизненно важные лекарства, вакцины, препараты крови и для лечения особо опасных инфекций. Премьер Михаил Мишустин пообещал, что долю собственных разработок будут повышать, чтобы аптеки и больницы не сталкивались с перебоями поставок, а страна укрепляла технологический суверенитет.
- Почти половина компаний с оборотом до 20 млн рублей работают в ноль. Такую картину показывает опрос Центра стратегических разработок. Оценки Торгово-промышленной палаты еще жестче: в 1-м квартале без прибыли остались 65% предприятий. Главные причины — упал спрос (так говорят больше трети предпринимателей), выросли издержки и кредиты стали слишком дорогими (еще четверть). Сильнее всего страдают розница, общепит, бытовые услуги, строительство и частная медицина. Если за год ничего не изменится, рынок ждет волна закрытий, считает Елена Хромова, партнер аудиторско-консалтинговой группы «Юникон».
- Правительство смягчило спорные требования в законопроекте об искусственном интеллекте. Как рассказали Radio RBК в аппарате вице-премьера Дмитрия Григоренко, теперь разработчики могут использовать для обучения моделей любые доступные данные. Раньше бизнес критиковал норму, по которой суверенные и национальные модели полагалось обучать только на российских данных и силами граждан России в стране. Участники рынка предупреждали: русскоязычных данных в открытом доступе не хватает, а такое ограничение ухудшит качество моделей.
Цифра недели: налоговые проверки
Количество выездных налоговых проверок ИП и юрлиц за январь-сентябрь 2025 года выросло на 20% по России год к году. По Москве — на 45%. И в 98% случаев налоговая нашла нарушения.
Сделка недели: фонд и кофейни
Фонд «Бумеранг Капитал», подконтрольный Вагану Гаспаряну, купил 50% сети «Цех 85» и стал ее управляющим партнером. «Цех 85» объединяет 175 кофеен с выпечкой и производство готовой еды.