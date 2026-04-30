Налоговые послабления МСБ, отмена штрафов экспедиторам и поэтапный НДС на импорт. Главные деловые новости недели

Предпринимателям на патенте упростили переход на УСН

ИП, которые в декабре 2025 года применяли патент и в 2026 году утратили это право из-за превышения дохода в 20 млн рублей за 2025 год, могут до 1 июня уведомить налоговую о переходе на УСН задним числом.

Переход оформляется с 1 января 2026 года.

Также они могут сменить объект налогообложения по УСН: например, перейти с «доходов» на «доходы минус расходы».

Это касается:

бизнеса, который совмещал в 2025 году общий режим и патент (ОСН + ПСН);

тех, кто перешел с патента на УСН с начала 2026 года.

НДС по старым покупкам на патенте можно принять к вычету

Если предприниматель в 2025 году работал на патенте, а с 2026 года перешел на общую или упрощенную систему и стал плательщиком НДС, он может принять к вычету НДС, который заплатил при покупке товаров, работ или услуг еще во времена патента.

Главное условие — эти товары, работы или услуги не использовались в период действия патента.