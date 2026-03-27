Послабления в Telegram-рекламе, жесткий контроль за ККТ и расширение перечня доступных для такси автомобилей: главные деловые новости за неделю

Послабления в Telegram-рекламе, жесткий контроль за ККТ и расширение перечня доступных для такси автомобилей: главные деловые новости за неделю23–27 марта
ФАС временно смягчила позицию по рекламе в Telegram
ФАС опубликовала новые разъяснения относительно рекламы в Telegram.
Напомним, ранее, 10 марта, ФАС сообщила, что видит в размещении рекламы в Telegram признаки нарушения ч. 10.7 ст. 5 закона «О рекламе». Этот пункт касается площадок с ограниченным доступом. Причем в этом сообщении ФАС наряду с Telegram упоминался и YouTube.
За нарушение [штрафуют](https://www.garant.ru/article/1845542/) по КоАП
|Кого штрафуют
|Сумма штрафа
|Физлиц
|2000–2500 рублей
|ИП
|4000–20 000 рублей
|Юрлиц
|100 000–500 000 рублей
Этот документ (и прецедент с возбуждением дела по рекламе у блогера в Telegram ранее) вызвал активные обсуждения у юристов и бизнеса.
Часть компаний приостановила рекламное размещение в Telegram (и даже просила удалить старые публикации) — об этом сообщали коммуникационное агентство Didenok Team, группа компаний «Родная Речь». Но, как писал Forbes, пока что тренд не стал массовым.
Введение ответственности (пока только административной) за рекламу в Telegram может стать серьезным ударом для рынка.
В итоге 25 марта ФАС смягчила свою позицию и установила переходный период до конца 2026 года для рекламы в Telegram и YouTube. До конца этого срока регулятор не будет возбуждать дела за размещение рекламы на указанных платформах. Бизнесу дадут время для адаптации к новым правилам.
О том, где бизнесу продвигаться в 2026 году на фоне всех ограничений и запретов для Telegram и нужно ли мигрировать, рассказали в отдельном материале.
Контроль за применением ККТ усиливается
Правительственная комиссия рассмотрела и одобрила 23 марта поправки к закону о ККТ (контрольно-кассовой технике), которые подготовлены в рамках плана по обелению экономики. Они усилят контроль за применением ККТ.
Одна из новых мер предполагает создание реестра систематических нарушителей. Его будет вести ФНС.
В реестр будут попадать те, кто:
- не имеет ККТ и за год дважды привлекался к ответственности за это;
- имеет ККТ, но привлекался к ответственности за неприменение — и число случаев привлечения к ответственности «составляет от 20% зарегистрированных единиц ККТ», но не меньше двух.
ИП или юрлицо, которые попали в реестр, столкнулись с ограничениями на онлайн- и офлайн-торговлю.
В офлайн-торговле собственники ТЦ (площадью от 3000 кв. м и минимум 10 арендаторами) будут обязаны следить за добросовестностью арендаторов и проверять перед заключением договора.
Арендодателей, которые допускают работу продавцов без касс на своей территории, будут привлекать к административной ответственности.
Помимо этого, Минфин предлагает ужесточить контроль за учетом безналичной выручки. Сейчас ее могут не фиксировать на кассе, и полученный доход не декларируется.
Чтобы избежать этого, власти могут обязать банки передавать информацию о расчетах покупателя с ИП/юрлицом, а покупатели должны получать чеки от налоговой. В чеках будет отражаться идентификатор безналичной оплаты.
Если пройдет операция без чека, ИП/юрлицо может автоматически получить штраф, без протокола и личного участия нарушителя.
По оценкам юристов, при введении новых мер крупные теневые точки в ТЦ исчезнут. Добросовестный бизнес получит более равные условия конкуренции. Но часть малого бизнеса может выбрать «статус самозанятого или чистый кеш».
Перечень автомобилей для работы в такси снова расширили
Минпромторг обновил актуальный перечень автомобилей, которые могут работать в такси после вступления в силу закона о локализации.
Предыдущее обновление перечня произошло в начале марта, после начала действия самого закона. Тогда из изначального списка убрали УАЗ и две модели Evolute, но расширили количество моделей «Москвича», добавили еще один Sollers и электрокоссовер UMO 5.
Сейчас в перечень добавились три модели кроссоверов Haval и одна — Tenet. Автомобили первого бренда выпускают в Тульской области, второго — в Калуге.
Теперь обновленный перечень выглядит следующим образом
|Бренд
|Модели
|Lada
|Granta, Iskra, Vesta, Aura, Largus, Niva Travel, Niva Legend
|Sollers
|SP7, SF1
|Evolute
|I-JOY, I-SKY, I-SPACE
|Voyah
|Free, Dream, Passion
|«Москвич»
|3, 3е, 6, 8, М70, М90
|UMO
|5
|Haval
|F7, F7x, Jolion
|Tenet
|T7
Подробнее о локализации такси рассказали в отдельном материале о законах, которые вступили в силу 1 марта.
Что еще важно
- Вице-премьер Александр Новак поручил Минэнерго проработать меры, чтобы стимулировать добычу газа независимыми компаниями на Дальнем Востоке и в Сибири. Себестоимость добычи и транспортировки в этих регионах более высокая. Поэтому нужно «создать экономические стимулы для того, чтобы вовлекать эти ресурсы в оборот».
- Правительство обсуждает возврат к запрету экспорта бензина для его производителей. Об этом пишет «Интерфакс» со ссылкой на источники, знакомые с ситуацией. Сейчас такой запрет действует до 31 июля 2026 года только для непроизводителей. Ранее вице-премьер Александр Новак говорил о необходимости срочных мер, чтобы обеспечить внутренний рынок топливом на фоне мирового энергетического кризиса. По словам источников «Интерфакса», запрет на экспорт для производителей, возможно, будет введен на целый квартал.
- Ассоциация производителей и операторов электрозарядных станций (АПОЭ) предлагает ввести квоту в 5% на электромобили российского производства для таксопарков. То есть таксопарки могут обязать при обновлении автопарка закупать не менее 5% электромобилей. По оценкам АПОЭ, такая квота может помочь продавать дополнительно до 4000 российских электромобилей ежегодно. Сейчас в такси работают всего около 7000 электромобилей из 791 400.
- Минцифры обяжет маркетплейсы открывать ПВЗ в отделениях «Почты России». Эта инициатива вошла в новый законопроект Минцифры. Открывать свои пункты выдачи заказов в почтовых отделениях или доставлять туда заказы напрямую обяжут маркетплейсы, которые войдут в реестр цифровых платформ. Кроме этого, «Почта России» получит право размещать рекламу на платежках ЖКУ и продавать безрецептурные лекарства.
- Минпромторг намерен запретить маркетплейсам влиять на цены товаров, в том числе вводить скидки. Согласно концепту национальной модели торговли, Минпромторг собирается поэтапно менять правила ценообразования. Сначала он может обязать маркетплейсы согласовывать с продавцом разрешение на скидку для товара. Позднее маркетплейсам могут вообще запретить влиять на цены. Это должно сделать более справедливой конкуренцию между маркетплейсами и офлайн-ретейлом.
- В споре ретейлеров и поставщиков ФАС встала на сторону последних. Федеральные торговые сети получили от регулятора предписание с требованием скорректировать практики взаимодействия с поставщиками и отказаться от нарушающих закон о торговле условий для поставщиков. Речь о включении в договоры норм собственной доходности, компенсации недополученной выгоды и возможности установления бессрочных промоцен.
- Для угольных предприятий продлили отсрочку на уплату страховых взносов и налога на добычу полезных ископаемых до 30 апреля. Если против компаний возбудят банкротство, задолженности по налогу и страховым взносам до указанной даты взыскивать не будут. Долг можно будет выплачивать равными частями до конца ноября 2026 года.
- Минфин намерен повысить ввозную пошлину на крепкий алкоголь из недружественных стран. Сейчас его ввозят по ставке в 20% от таможенной стоимости, но не меньше €3 за литр. С 1 мая 2026 года минимальная ставка может подняться до €5 за литр. По оценкам участников рынка, эта мера ударит по продажам популярных марок.
- Росстандарт утвердил новый межгосударственный ГОСТ на шариковые ручки, который начнет действовать с 1 сентября. Он описывает классификацию самих ручек, их наконечников, стержней, характеристику линии письма, маркировку, упаковку и многое другое. Стандарт вводится впервые и не затронет шариковые автоматические ручки: ГОСТ для них действует с 1992 года.
- ЦБ предлагает оказывать финансовые услуги в отделениях «Почты России» или ПВЗ маркетплейсов. Инициатива может затронуть отделения в сельской местности. По словам Эльвиры Набиуллиной, люди в сельской местности остаются без базовых услуг — коммерческие системно значимые организации фокусируются на прибыльных регионах.
- Минфин осенью оценит необходимость введения НДС на операции по СБП. На данный момент таких планов у ведомства нет. Решения о необходимости скорректировать прошлогодние налоговые изменения будут приниматься осенью.
- Большинство МСП (более 90%) в 2026 году столкнулись с ухудшением ведения бизнеса, по данным опроса «Опоры России». Причины — рост налоговой нагрузки и снижение выручки. Чтобы удержать рентабельность, бизнес повышает цены, оптимизирует внутренние процессы, меняет сырье на более дешевое. Но это помогает не всем. О прекращении работы сообщили 5,4% респондента. Почти 25% компаний прибегают к схемам дробления бизнеса или смотрят в этом направлении.
Цифра недели: продажи автомобилей
Продажи премиальных автомобилей в России в январе — феврале выросли на 19,3% год к году и превысили 17 500 единиц, как сообщает «Автостат». Тройка лидеров: EXEED, TANK, BMW (официально не представлен в России). При этом российский рынок в целом показывает снижение.
Сделка недели: мировая логистика
«Росатом» договорился создать совместный логистический бизнес с ведущим мировым портовым оператором DP World. В его периметр войдет транспортная группа Fesco. Документы поданы на согласование в ФАС и правкомиссии по иностранным инвестициям.