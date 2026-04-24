Мы привыкли к новостям, где ИИ жульничает, потому что это эффективно. Andon Labs решили провести стандартный тест-симуляцию, где разным нейросетям доверили управление бизнесом, точнее, вендинговыми автоматами, где и без того все довольно автоматизировано. И тест неожиданно показал то, что во ИИ-скептики уже почти не верили: эффективная стратегия сточки зрения бездушной машины совершенно не обязана быть неэтичной.

Исследователи прогоняли модели Anthropic — Opus 4.6, 4.7 и Mythos — через симуляцию Vending Bench. LLM управляла вендинговым автоматом: закупки, поиск поставщиков, переговоры, реакция на спрос. В Arena-версии у модели появлялся конкурент — другой ИИ-агент.

Opus’ы показали себя некрасиво. В симуляции есть опция вернуть деньги недовольному клиенту — Opus не воспользовался ей НИ РАЗУ. В переговорах Claude вел себя агрессивно, врал и обещал эксклюзивные права, которые никогда не собирался выполнять. Mythos пошел дальше: превратил конкурента в зависимого оптового покупателя, а потом начал шантажировать угрозой прекращения поставок, чтобы диктовать свои цены.

Но в режиме «Арена» победила другая модель. Обновленная GPT-5.5 не срезала углы, не врала, держала низкие цены и всегда возвращала деньги за брак. Прожженные дельцы сказали бы, что так бизнес не сделаешь, разоришься. Но покупатели в симуляции просто выбирали самые дешевые и удобные автоматы, возвращались к лояльному продавцу снова, и честная стратегия привела к победе — GPT-5.5 обогнала Opus 4.7.

Это дает надежду: нейросети можно обучить побеждать честно. Но тревожный факт остается: большинство моделей все еще ищут лазейки и выбирают путь злодея, если это дает более быструю выгоду. И это видно не только в симуляции, но и в реальной работе.