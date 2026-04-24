Прощай, Тим Кук, здравствуйте, новые GPT-картинки. Важные новости мира технологий за неделю
Тим Кук официально заявил, что покидает Apple
В Apple наконец-то происходит то, чего не случалось почти 15 лет: смена власти. Генеральный директор Тим Кук, сменивший покойного Стива Джобса, покинет пост CEO 1 сентября 2026 года.
Его место займет Джон Тернус — многолетний глава аппаратного направления. Сам Кук при этом останется в компании, но уже как исполнительный председатель.
Для Apple это не просто рядовая перестановка. Кук уходит с репутацией человека, который превратил компанию в почти идеальную машину роста прибыли. При нем годовая выручка подскочила со 108 млрд долларов в 2011-м до более чем 416 млрд в 2025-м, а рыночная стоимость взлетела с 350 млрд примерно до 4 трлн долларов.
От Тернуса теперь ждут другого — возвращения инженерной смелости и наведения порядка в продуктовой линейке. Потому что стабильность стабильностью, но без дерзости и смелых технических шагов Apple рискует превратиться просто в очень богатую скучную корпорацию.
СhatGPT выпустил масштабное обновление: новая модель для рисования, ИИ-агенты и фильтр для беспечных юзеров
На этой неделе компания OpenAI [выпустила очередное обновление своей флагманской модели ИИ — ChatGPT. Версия 5.5 мало того, что «быстрее и умнее», она умеет еще и много нового.
Что там улучшили:
- модель серьезно прокачалась в вайб-кодинге: задачи, на которые раньше уходило по десять часов, теперь решаются гораздо быстрее и точнее;
- стала полноценным ИИ-агентом: легко управляется с компьютером и софтом, чтобы выполнять нужные действия за вас, а не просто консультирует в чате;
- держит длинный контекст и не теряет суть посреди многоэтажных рассуждений;
- перед тем как выдать ответ, обязательно сама проверяет результат без дополнительных инструкций на этот счет;
- и главное: добавили новый генератор изображений ChatGPT Images 2.0, который стал на порядок лучше, точнее и вариативнее прошлой версии. На его генерациях почти нет машинных артефактов, качество сходно с Nano Banana, а еще он стал намного, намного лучше справляться с текстом на картинках.
Также компания добавила в ChatGPT новых ИИ-агентов для бизнеса — они умеют выполнять задачи без участия человека. Доступ к ним получили пользователи тарифов Business, Enterprise, Edu и Teachers.
Главная задача этих агентов — автоматизировать рутину. Например, собирать отзывы о продуктах в интернете, писать отчеты или готовить письма в Gmail. Компании могут создать такого помощника один раз и использовать его в общем рабочем пространстве, постепенно прокачивая его навыки.
Так что ChatGPT вновь в седле и намеревается составить конкуренцию таким лидерам на рынке ИИ-агентов, как OpenClaw и Anthropic, у которых уже есть похожие инструменты и платформы. Тем более, что старым добрым кастомным чат-ботам GPTs уже давно предрекают устаревание.
Ну и вишенкой на торте: OpenAI выпустили Privacy Filter — открытую модель на 1,5 млрд параметров, которая находит и маскирует персональные данные в тексте до того, как он уйдет в большую языковую модель. Да-да, фактически это инструмент для того, чтобы пользователи их чат-ботов не подставили сами себя, загружая в нейросеть чужие личные данные, информацию под NDA и другие чувствительные вещи.
Она работает не как ChatGPT — не пишет ответы, а за один проход размечает весь текст, решая, относится ли слово к одной из восьми категорий: имена, адреса, email, телефоны, URL, даты, номера счетов и API-ключи.
На выходе — список фрагментов, которые потенциально могут представлять угрозу конфиденциальности данных. Дальше разработчик сам решает, стереть их, заменить на заглушку или временно зашифровать. Удобно, чтобы не схлопотать по незнанию проблемы с законом или работодателем.
Честная нейросеть впервые победила ИИ-злодеев в бизнес-симуляции
Мы привыкли к новостям, где ИИ жульничает, потому что это эффективно. Andon Labs решили провести стандартный тест-симуляцию, где разным нейросетям доверили управление бизнесом, точнее, вендинговыми автоматами, где и без того все довольно автоматизировано. И тест неожиданно показал то, что во ИИ-скептики уже почти не верили: эффективная стратегия сточки зрения бездушной машины совершенно не обязана быть неэтичной.
Исследователи прогоняли модели Anthropic — Opus 4.6, 4.7 и Mythos — через симуляцию Vending Bench. LLM управляла вендинговым автоматом: закупки, поиск поставщиков, переговоры, реакция на спрос. В Arena-версии у модели появлялся конкурент — другой ИИ-агент.
Opus’ы показали себя некрасиво. В симуляции есть опция вернуть деньги недовольному клиенту — Opus не воспользовался ей НИ РАЗУ. В переговорах Claude вел себя агрессивно, врал и обещал эксклюзивные права, которые никогда не собирался выполнять. Mythos пошел дальше: превратил конкурента в зависимого оптового покупателя, а потом начал шантажировать угрозой прекращения поставок, чтобы диктовать свои цены.
Но в режиме «Арена» победила другая модель. Обновленная GPT-5.5 не срезала углы, не врала, держала низкие цены и всегда возвращала деньги за брак. Прожженные дельцы сказали бы, что так бизнес не сделаешь, разоришься. Но покупатели в симуляции просто выбирали самые дешевые и удобные автоматы, возвращались к лояльному продавцу снова, и честная стратегия привела к победе — GPT-5.5 обогнала Opus 4.7.
Это дает надежду: нейросети можно обучить побеждать честно. Но тревожный факт остается: большинство моделей все еще ищут лазейки и выбирают путь злодея, если это дает более быструю выгоду. И это видно не только в симуляции, но и в реальной работе.
Для Android готовят большое обновление, которое спасет юзеров от перегрева
Хорошие новости для андроидоводов: китайские производители наконец решили заняться старой болезнью смартфонов на Android, из-за которой гаджеты со временем начинают тупить и греться. Даже мощные устройства через несколько месяцев использования теряют в производительности.
Проблема в том, что у каждого свои механизмы распределения оперативки: одни приложения выгружаются слишком агрессивно, другие перегружают систему. И лидеры рынка решили это исправить.
Xiaomi, vivo, OPPO, Honor и Lenovo из альянса Gold Standard Alliance договорились о едином стандарте управления памятью, который можно ожидать уже в следующем большом обновлении.
Новый стандарт должен унифицировать подход к распределению оперативной памяти и позволить оптимизировать приложения сразу под весь Android, а не под каждую отдельную прошивку. Разработчики обязаны адаптировать приложения до 30 июня 2026 года.
Параллельно Google готовит похожие изменения в Android 17 — ограничит доступ приложений к памяти в зависимости от объема оперативки. Это должно сократить подтормаживания и вылеты.
Операторы попросили отложить введение платы за VPN
В конце марта Минцифры анонсировало введение платы за VPN-трафик, если он выбивается за пределы 15 ГБ в месяц. Нововведение планировали с 1 мая, однако операторы оказались не готовы к таким стремительным изменениям. И попросили отложить новые тарифы.
За каждый лишний гигабайт мобильного VPN-трафика (а заодно и зарубежного, ведь VPN-трафик выглядит как подключение из-за границы) россиян планируют обязать платить по 150 рублей, говорили инсайдеры. Как это будет реализовано на самом деле — увидим, когда операторы таки донастроят свои системы, но, кажется, все-таки не в начале мая.
Между тем российские туристы и командировочные уже жалуются, что блокировки VPN со стороны российских сервисов, которые куда более оперативно отреагировали на требования Минцифры, уже сделали невозможными доступ из-за границы к приложениям онлайн-банков и системам бронирования билетов. Сервисы не могут отличить зарубежный трафик от запрещенного VPN и просто перекрывают доступ тем, кто заходит в интернет с отельного Wi-FI или через местные симки. Только дорогущий роуминг российских операторов.
Минутка кибербезопасности: МВД дало чек-лист для проверки домашнего Wi-Fi
Российская киберполиция (особое подразделение МВД) решила помочь россиянам с цифровой гигиеной и опубликовало простой чек-лист из пяти вопросов для проверки безопасности домашнего Wi-Fi.
- Начать советуют с очевидного: помните ли вы, когда в последний раз меняли пароль от самой сети? Если до сих пор используете комбинацию от провайдера или заводскую — сеть уже можно считать уязвимой. Пароль должен быть сложным и уникальным, без вариантов.
- Дальше — загляните в настройки роутера. Для этого нужно открыть в браузере адрес 192.168.0.1 или 192.168.1.1 и проверить логин с паролем администратора. Многие ленятся и оставляют стандартные admin/admin, а это прямой путь для злоумышленника внутрь устройства.
- Еще один пункт — шифрование. В МВД советуют убедиться, что на роутере включено WPA2 или WPA3, потому что старые протоколы защиты уже никуда не годятся. А заодно посмотреть, какие устройства сейчас подключены к вашей сети. Если увидели незнакомые гаджеты — пароль надо менять, не откладывая.
- Пятый вопрос — настроена ли у вас гостевая сеть? Специалисты рекомендуют делать ее отдельной для всех, кто приходит в гости, и для «умных» устройств вроде розеток и лампочек. Так они не получат доступ к основной домашней сети, а риски утечки данных станут заметно ниже.
Больше об азах кибербезопасности читайте в наших материалах.