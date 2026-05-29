Роботы с паспортом, Claude без защиты, а ракета в труху. Главные новости технологий и будущего за неделю

Это общая болезнь всех LLM: они склонны делать поспешные выводы и уверенно рапортовать об успехе, когда доказательств мало. Новую модель учили не казаться компетентной, а признавать пределы своей работы. По тестам-бенчмаркам она и правда хороша и превосходит и конкурентов, и предыдущие версии.

Но не все гладко. Пользователи сообщают о многочисленных багах — похоже, ускоренный релиз сказался на стабильности. Баги обещают фиксить в ближайшие недели.

Что отдельно «порадовало», так это то, что всего через 7 минут после выхода Opus 4.8 ее взломали... с помощью предыдущей версии, Opus 4.7. Нейросеть-«семерка» вынесла защиту новинки с первой попытки и начала издеваться: подкидывала фейковые обрывки учебников и просила продолжить. В итоге Opus 4.8 развели на все подряд — гайды по отмыванию денег, вскрытию замков, фишингу, вербовке в культы и промывке мозгов.

Тем временем в ближайшие недели обещают запуск самой «умной» модели от Anthropic под названием Mythos, которая уже вызвала опасения у кибербезопасников из-за демонстрируемых навыков и повадок преступного гения. Уже сейчас бета-версию Claude Mythos Preview используют в инициативе Project Glasswing по поиску критических уязвимостей в мировом ПО. И результаты уже ошеломительные.

За первый месяц ИИ нашел более 10 000 критических и высокоопасных уязвимостей в системах Cloudflare, Mozilla, Oracle и других крупных компаний. Проблема, по словам Anthropic, теперь не в поиске багов, а в том, что люди не успевают их проверять и исправлять. Страшно подумать, что будет, если такой инструмент окажется в свободном доступе и тем более в руках хакеров.