Массовое отравление россиян, прямые рейсы в Дубай и убивающая рак вакцина. Что нового к утру 1 июня
СМИ: ЕС может ввести санкции еще против 20 российских судов
Евросоюз может расширить санкции против российского нефтяного экспорта. По данным СМИ, в новые списки могут включить около 20 судов, которые участвуют в перевозке российской нефти в обход действующих ограничений.
Также обсуждается введение санкций против компаний, обслуживающих танкеры так называемого теневого флота. В дальнейшем аналогичные меры могут распространить и на суда, перевозящие сжиженный природный газ.
При атаке дрона в Геническе погиб ребенок. Детали трагедии
В Геническе Херсонской области в результате вечерней атаки БПЛА погиб ребенок, еще 10 человек ранены. По данным главы Генического муниципального округа Юлии Семякиной, повреждения получили четыре многоквартирных дома и несколько автомобилей.
1 июня в Херсонской области отменены все праздничные мероприятия ко Дню защиты детей.
Пресс-секретарь губернатора региона Владимир Василенко заявил, что удар по Геническу был намеренный.
Удар пришелся по густонаселенному району Геническа — многоквартирным домам — в выходной день, когда люди в основном были дома и отдыхали. Ни о каких военных объектах поблизости и речи быть не может — это подтверждают как сами пострадавшие, так и очевидцы.
Десятки человек отравились в кафе в Пятигорске. Что известно
Количество пострадавших после посещения одного из кафе в Пятигорске увеличилось до 39 человек, сообщил мэр города Дмитрий Ворошилов.
34 человека находятся в больнице, еще пять отказались от госпитализации. Среди заболевших есть двое детей. По данным Роспотребнадзора, у пострадавших нашли сальмонеллез. Возбуждено уголовное дело.
кишечная инфекция, которой чаще всего заражаются через продукты питания (мясо, яйца, молоко) или грязные руки.
Основные симптомы — высокая температура, боль в животе, тошнота, рвота и диарея. Особенно опасен для детей, пожилых людей и людей с ослабленным иммунитетом.
В сервисах «Яндекс» кафе имеет рейтинг 5 звезд и более 1600 отзывов.
По словам одной из посетительниц, симптомы отравления появились через несколько часов после посещения заведения. Она предположила, что причиной мог стать один из продуктов, поскольку за столом заказывали разные блюда, а плохо стало не всем.
Изменения с 1 июня. Что важно знать тем, кто путешествует
- «Аэрофлот» с 1 июня возобновил прямые рейсы между Москвой и Дубаем после перерыва, связанного с конфликтом на Ближнем Востоке. Полеты будут выполняться ежедневно.
- С 1 июня пассажиры рейсов «Аэрофлот шаттл» между Москвой и Санкт-Петербургом смогут проходить регистрацию и посадку по биометрии. Сервис работает в тестовом режиме и не отменяет необходимости иметь при себе паспорт.
- РЖД с 1 июня расширяют услугу сопровождения детей проводником на более чем 20 маршрутов. Самостоятельно путешествовать под присмотром сотрудников компании смогут дети от 10 до 16 лет. Раньше услуга была только в поездах «Сапсан».
Мошенники начали подделывать голоса директоров школ и деканов
Аферисты стали использовать технологии искусственного интеллекта для обмана родителей выпускников. Как рассказал юрист Дмитрий Голендяев, злоумышленники подделывают голоса директоров школ, классных руководителей или сотрудников деканатов и просят перевести деньги якобы на организацию выпускного вечера или оплату несуществующих штрафов.
Кроме того, перед сезоном выпускных активизировалась еще одна схема. В социальных сетях мошенники предлагают недорогие услуги профессиональной фото- и видеосъемки, получают предоплату, а затем перестают выходить на связь и не появляются на мероприятии.
День защиты детей: помощь студентам с детьми и предложения от депутатов
1.Студентки, родившие ребенка во время обучения в вузе, могут перевестись с платного обучения на бюджет, если есть места, сообщили в Минобрнауки. В ведомстве также напомнили, что студенческие семьи могут рассчитывать на различные меры поддержки, включая:
- единовременные и регулярные выплаты;
- предоставление семейных комнат в общежитиях вузов;
- возможность перейти на индивидуальный учебный график;
- путевки в санатории и дома отдыха.
2. Социальный налоговый вычет за покупку путевок в детские лагеря предложили ввести в Госдуме. Получить его можно будет за расходы на детский отдых, при этом общий лимит вычета останется прежним — 150 тысяч рублей в год, говорится в законопроекте от партии «Справедливая Россия».
- А в ЛДПР предложили включить в налоговый вычет расходы родителей на детские сады и группы продленного дня в школах. По мнению авторов, это поможет частично компенсировать затраты семей на присмотр и уход за детьми.
Вакцина от рака полностью уничтожила опухоли у части онкобольных
Экспериментальный препарат амивантамаб в составе трехкомпонентной вакцины помог полностью уничтожить опухоли у пациентов с онкологией, у которых ранее не сработали химио- и иммунотерапия, сообщили в Институте исследований рака в Лондоне.
В международном исследовании, которое проводилось в 11 странах, участвовали 102 пациента с раком головы и шеи.
У части из них опухоли уменьшились или почти исчезли, а у 15 человек зафиксировано полное исчезновение опухоли уже через несколько недель. Также похожие результаты наблюдались при раке легких.
Препарат блокирует белок EGFR, который способствует росту опухолей и одновременно активирует иммунную систему. Его вводят подкожно, а не внутривенно, а побочные эффекты в большинстве случаев были слабыми или умеренными.
Финляндия стала чемпионом мира по хоккею 2026 года
Сборная Финляндии победила команду Швейцарии в финале чемпионата мира по хоккею 2026 года и завоевала золото турнира. Решающий матч прошел в Цюрихе и завершился со счетом 1:0 в овертайме, победную шайбу забросил Конста Хелениус.
Бронзовые медали впервые в истории достались сборной Норвегии, которая обыграла Канаду в матче за третье место. Турнир проходил в Швейцарии, сборные России и Белоруссии участия не принимали.