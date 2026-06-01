Массовое отравление россиян, прямые рейсы в Дубай и убивающая рак вакцина. Что нового к утру 1 июня

Евросоюз может расширить санкции против российского нефтяного экспорта. По данным СМИ, в новые списки могут включить около 20 судов, которые участвуют в перевозке российской нефти в обход действующих ограничений.

Также обсуждается введение санкций против компаний, обслуживающих танкеры так называемого теневого флота. В дальнейшем аналогичные меры могут распространить и на суда, перевозящие сжиженный природный газ.