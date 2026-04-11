Переговоры США и Ирана, развитие ИИ для обороны РФ и опасные гадюки. Что нового к утру 11 апреля
США и Иран готовятся к переговорам в Пакистане. Что известно
Что сказал Трамп
По словам американского президента, 99% успешной сделки для США — это отказ Ирана от ядерного оружия.
Дональд Трамп также заявил, что Ормузский пролив будет открыт «автоматически» в случае заключения сделки на предстоящих переговорах. Еще он уверен, что пролив откроется для судоходства в любом случае.
Что говорят в Иране
Спикер иранского парламента Мохаммад-Багер Галибаф заявил, что, если США хотят заключить сделку с Ираном, им не стоит использовать переговоры как «бесплодную показуху и обман».
Кроме того, Иран отказался обсуждать перемирие с шиитским движением «Хезболла». Об этом заявил посол Израиля в США Йехиэль Лейтер.
Когда пройдут переговоры
Представители США и Ирана встретятся 11 апреля в Исламабаде (Пакистан). Американской делегацией руководит вице-президент Джей Ди Вэнс. С иранской стороны, предположительно, ожидают главу МИД Аббаса Аракчи и спикера парламента Мохаммада-Багера Галибафа.
В Пакистане подтвердили прибытие делегации Ирана и выразили надежду на конструктивные переговоры.
В России за ночь сбили почти 100 беспилотников
Силы ПВО за ночь уничтожили 99 украинских БПЛА над регионами России и акваториями морей, сообщили в Минобороны.
Дроны сбили над:
- Краснодарским краем;
- Крымом;
- Белгородской областью;
- Брянской областью;
- Ростовской областью;
- Калужской областью;
- Курской областью;
- над акваториями Азовского и Черного морей.
Курские заложники вернутся в Москву
Об этом сообщила уполномоченная по правам человека Татьяна Москалькова. Речь идет о жителях Курской области, которых удерживали на Украине.
По словам Москальковой, они уже выехали с Украины и направляются в сторону Белоруссии.
Путин обозначил пять ключевых задач по развитию ИИ
Искусственный интеллект нужно активно развивать и внедрять во все ключевые сферы экономики и управления, заявил Владимир Путин на совещании по вопросам развития технологий искусственного интеллекта.
Он призвал сосредоточиться на пяти направлениях:
- ускоренное внедрение ИИ в экономику, социальную сферу и госуправление;
- обновление системы образования и подготовки кадров;
- оценка рисков и угроз от применения таких технологий;
- развитие ИИ для обороны и безопасности;
- продвижение российских решений на зарубежные рынки.
Речь о том, чтобы добиться именно повсеместного, фронтального применения искусственного интеллекта, сформировать в России рынок использования таких решений.
Россияне почти перестали хранить деньги в валюте
Доля вкладов в иностранной валюте в России снизилась до 5%, или около 3,5 трлн рублей. Это минимальный показатель за 18 лет, следует из данных Банка России.
Эксперты объясняют снижение низкими ставками по валютным депозитам и ограничениями на снятие наличной валюты. При этом рублевые вклады сейчас значительно выгоднее.
В России назвали рекомендованную дату школьных выпускных
Минпросвещения России рекомендует провести школьные выпускные вечера 27 июня, сообщил министр Сергей Кравцов.
По его словам, дата носит рекомендательный характер. Решение о проведении праздника будут принимать регионы и сами школы.
Астронавты миссии «Артемида-2» успешно вернулись на Землю
Капсула миссии приводнилась в Тихом океане, у побережья Сан-Диего. После контакта с водой сработали надувные баллоны, которые удержали капсулу в вертикальном положении.
Глава NASA Джаред Айзекман заявил, что миссия прошла успешно. По его словам, США продолжат пилотируемые полеты к Луне и рассчитывают высадиться на ее поверхность в 2028 году.
Москвичам рассказали, когда проснутся гадюки
Гадюки начнут выходить после прогрева почвы, поэтому в Москве их можно ожидать не раньше мая, сообщил научный сотрудник МГУ Павел Квартальнов.
По его словам, змей можно встретить в национальном парке «Лосиный Остров» и в Подмосковье.