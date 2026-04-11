Переговоры США и Ирана, развитие ИИ для обороны РФ и опасные гадюки. Что нового к утру 11 апреля

Что сказал Трамп

По словам американского президента, 99% успешной сделки для США — это отказ Ирана от ядерного оружия.

Дональд Трамп также заявил, что Ормузский пролив будет открыт «автоматически» в случае заключения сделки на предстоящих переговорах. Еще он уверен, что пролив откроется для судоходства в любом случае.

Что говорят в Иране

Спикер иранского парламента Мохаммад-Багер Галибаф заявил, что, если США хотят заключить сделку с Ираном, им не стоит использовать переговоры как «бесплодную показуху и обман».

Кроме того, Иран отказался обсуждать перемирие с шиитским движением «Хезболла». Об этом заявил посол Израиля в США Йехиэль Лейтер.

Когда пройдут переговоры

Представители США и Ирана встретятся 11 апреля в Исламабаде (Пакистан). Американской делегацией руководит вице-президент Джей Ди Вэнс. С иранской стороны, предположительно, ожидают главу МИД Аббаса Аракчи и спикера парламента Мохаммада-Багера Галибафа.

В Пакистане подтвердили прибытие делегации Ирана и выразили надежду на конструктивные переговоры.