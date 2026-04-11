11 апреля 2026, 06:00

Переговоры США и Ирана, развитие ИИ для обороны РФ и опасные гадюки. Что нового к утру 11 апреля

США и Иран готовятся к предстоящим переговорам в Пакистане. По словам Дональда Трампа, для него отказ Тегерана от ядерного оружия — 99% успешной сделки. Тем временем Владимир Путин призвал развивать передовые технологии и добиться повсеместного применения ИИ. Также в дайджесте рассказали о дате выпускных, возвращении астронавтов миссии «Артемида-2» и других событиях.

США и Иран готовятся к переговорам в Пакистане. Что известно

Что сказал Трамп

По словам американского президента, 99% успешной сделки для США — это отказ Ирана от ядерного оружия.

Дональд Трамп также заявил, что Ормузский пролив будет открыт «автоматически» в случае заключения сделки на предстоящих переговорах. Еще он уверен, что пролив откроется для судоходства в любом случае.

Что говорят в Иране

Спикер иранского парламента Мохаммад-Багер Галибаф заявил, что, если США хотят заключить сделку с Ираном, им не стоит использовать переговоры как «бесплодную показуху и обман».

Кроме того, Иран отказался обсуждать перемирие с шиитским движением «Хезболла». Об этом заявил посол Израиля в США Йехиэль Лейтер.

Когда пройдут переговоры

Представители США и Ирана встретятся 11 апреля в Исламабаде (Пакистан). Американской делегацией руководит вице-президент Джей Ди Вэнс. С иранской стороны, предположительно, ожидают главу МИД Аббаса Аракчи и спикера парламента Мохаммада-Багера Галибафа.

В Пакистане подтвердили прибытие делегации Ирана и выразили надежду на конструктивные переговоры.

В России за ночь сбили почти 100 беспилотников

Силы ПВО за ночь уничтожили 99 украинских БПЛА над регионами России и акваториями морей, сообщили в Минобороны.

Дроны сбили над:

  • Краснодарским краем;
  • Крымом;
  • Белгородской областью;
  • Брянской областью;
  • Ростовской областью;
  • Калужской областью;
  • Курской областью;
  • над акваториями Азовского и Черного морей.

Курские заложники вернутся в Москву

Об этом сообщила уполномоченная по правам человека Татьяна Москалькова. Речь идет о жителях Курской области, которых удерживали на Украине.

По словам Москальковой, они уже выехали с Украины и направляются в сторону Белоруссии.

Путин обозначил пять ключевых задач по развитию ИИ

Искусственный интеллект нужно активно развивать и внедрять во все ключевые сферы экономики и управления, заявил Владимир Путин на совещании по вопросам развития технологий искусственного интеллекта.

Он призвал сосредоточиться на пяти направлениях:

  • ускоренное внедрение ИИ в экономику, социальную сферу и госуправление;
  • обновление системы образования и подготовки кадров;
  • оценка рисков и угроз от применения таких технологий;
  • развитие ИИ для обороны и безопасности;
  • продвижение российских решений на зарубежные рынки.

Речь о том, чтобы добиться именно повсеместного, фронтального применения искусственного интеллекта, сформировать в России рынок использования таких решений.

Владимир Путин
Россияне почти перестали хранить деньги в валюте

Доля вкладов в иностранной валюте в России снизилась до 5%, или около 3,5 трлн рублей. Это минимальный показатель за 18 лет, следует из данных Банка России.

Эксперты объясняют снижение низкими ставками по валютным депозитам и ограничениями на снятие наличной валюты. При этом рублевые вклады сейчас значительно выгоднее.

В России назвали рекомендованную дату школьных выпускных

Минпросвещения России рекомендует провести школьные выпускные вечера 27 июня, сообщил министр Сергей Кравцов.

По его словам, дата носит рекомендательный характер. Решение о проведении праздника будут принимать регионы и сами школы.

Астронавты миссии «Артемида-2» успешно вернулись на Землю

Капсула миссии приводнилась в Тихом океане, у побережья Сан-Диего. После контакта с водой сработали надувные баллоны, которые удержали капсулу в вертикальном положении.

Глава NASA Джаред Айзекман заявил, что миссия прошла успешно. По его словам, США продолжат пилотируемые полеты к Луне и рассчитывают высадиться на ее поверхность в 2028 году.

Москвичам рассказали, когда проснутся гадюки

Гадюки начнут выходить после прогрева почвы, поэтому в Москве их можно ожидать не раньше мая, сообщил научный сотрудник МГУ Павел Квартальнов.

По его словам, змей можно встретить в национальном парке «Лосиный Остров» и в Подмосковье.

