Будут ли деньги на пенсии, кто придумал биткоин и как исчезают банки. Главное про деньги за неделю

Недельная инфляция в России ускорилась. В конце марте за неделю цены выросли на 0,17%, а в начале апреля — на 0,19%. Это много. С начала года инфляция обесценила деньги уже на 3,15%.

Главный вклад в рост вносят услуги: за неделю они подорожали на 0,39% — в два раза быстрее, чем год назад в те же даты. Из товаров сильнее всего выросли цены на помидоры (+2%).

Одна из причин всплеска инфляции — конфликт на Ближнем Востоке. Он нарушил глобальные цепочки поставок — и часть импортных товаров в России уже подорожала на 5–10%.