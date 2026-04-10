Будут ли деньги на пенсии, кто придумал биткоин и как исчезают банки. Главное про деньги за неделю
Цены снова растут — и это ломает прогнозы по ставке
Недельная инфляция в России ускорилась. В конце марте за неделю цены выросли на 0,17%, а в начале апреля — на 0,19%. Это много. С начала года инфляция обесценила деньги уже на 3,15%.
Главный вклад в рост вносят услуги: за неделю они подорожали на 0,39% — в два раза быстрее, чем год назад в те же даты. Из товаров сильнее всего выросли цены на помидоры (+2%).
Одна из причин всплеска инфляции — конфликт на Ближнем Востоке. Он нарушил глобальные цепочки поставок — и часть импортных товаров в России уже подорожала на 5–10%.
Алюминий подорожал на 6%, и теперь эксперты предупреждают: рост сырьевых цен неизбежно ударит по стоимости машин из Китая.
своего заработка россияне тратят на еду — максимум за 18 лет.
Люди сокращают покупки, переходят в дискаунтеры и ищут способы сэкономить. Один из главных способов экономии — готовить дома. По оценке экономиста Ильи Мосягина, отказ от кафе, доставки и перекусов на бегу экономит 500–800 рублей в день. В Москве цифра выше. Эксперт констатирует: еда в контейнере из дома снова становится нормой.
Ускорение инфляции способно повлиять на решение ЦБ по ставке в конце апреля. Логика простая: регулятор снижает ставку, когда уверен, что цены замедляются. Если инфляция ускоряется — аргументов для снижения становится меньше. Плюс растет риск того, что дешевые деньги разгонят цены еще сильнее.
Советник председателя Банка России Кирилл Тремасов уже предупредил: на апрельском заседании на столе будут предложения взять паузу и пока не снижать ставку. Сбербанк уже пересмотрел прогнозы: теперь там ожидают, что к концу 2026 года ставка опустится лишь до 13% (раньше ждали 12%), а инфляция составит 6,5% вместо 5,7%.
В Соцфонде образовалась триллионная дыра. Что будет с пенсиями
ФАКТ
Взносы работодателей покрыли лишь 76% расходов фонда.
Дефицит Социального фонда — не новость: он всегда покрывался из федерального бюджета. Так устроена система. Поэтому пенсиям ничего не угрожает.
Правда, сам федеральный бюджет пока не в лучшей форме.
дефицит федерального бюджета за первый квартал 2026 года
Это почти в 2,5 раза больше, чем за тот же период прошлого года. И уже превышает дефицит, запланированный на весь год (3,786 трлн рублей).
Временное облегчение придет с Ближнего Востока. Из-за конфликта в Иране нефть резко подорожала, и в апреле нефтяные доходы бюджета вырастут вдвое по сравнению с мартом — до примерно 700 млрд рублей.
Но это временный эффект. Если страны Персидского залива восстановят экспорт, цены пойдут вниз. Плюс украинские удары по портам мешают России в полной мере использовать высокую конъюнктуру.
ФАКТ
В первом квартале 2026 года экономика России сократилась на 1,5%. Это первое падение ВВП с начала 2023 года.
Не рассчитывая на нефтяной дождь, власти ищут дополнительные источники. И уже пришли к бизнесу за добровольными взносами в бюджет по типу налога на сверхприбыль — windfall tax. Правда, у большинства компаний никакой сверхприбыли нет. Многие сами сидят в убытках и с трудом справляются с обязательными платежами.
Банки: нужен ли ИНН для переводов и когда кредиты начнут давать по видео
Переводы по ИНН оказались байкой
В СМИ разлетелась новость: с 1 июля при переводах через СБП нужно будет указывать ИНН. Звучит как очередная слежка за гражданами. На самом деле — нет.
Пресс-служба национальный системы платежных карт (НСПК) пояснила: ИНН будут передавать банки между собой в рамках инфраструктуры. Для граждан ничего не изменится.
Это инструмент борьбы с дропперами — людьми, которые передают свои карты мошенникам. Такая же система уже работает в платежной системе «Мир».
Зачистка банковского сектора продолжается
Глава ВТБ Андрей Костин на конференции Data Fusion предложил главе ЦБ Эльвире Набиуллиной «резко сократить количество финансовых институтов». Набиуллина ответила с иронией: «Я помню, это ваша давняя мечта».
Буквально на следующий день мечта ненамного воплотилась в реальность: ЦБ отозвал лицензию у московского Банка РМП — за нарушения в сфере противодействия отмыванию денег.
ПРОГНОЗ
В 2026 году число банков в России впервые опустится ниже 300, считают в агентстве «Эксперт РА». В начале года их было 306.
Среди других потерь — итальянский ЮниКредит банк. Продать его не получилось: при сделке акционеры из недружественных стран получили бы лишь 5% от стоимости — сначала обязательный дисконт 60%, потом ещё 35% в российский бюджет. Невыгодно. Банк уже активно распродает активы, сокращает персонал и готовится к ликвидации.
Банки хотят стать удобнее
Банк России разрабатывает экспериментальный режим, при котором открыть счет в банке можно будет по видеосвязи — без визита в отделение. К эксперименту уже готовы подключиться Альфа-банк, ВТБ и Россельхозбанк.
Если все пойдет по плану, проект запустят до конца 2026 года. Минэкономразвития идею поддерживает: она поможет банкам работать в регионах, где открывать полноценное отделение слишком дорого.
Сбербанк тем временем решил проблему очередей по-своему: запустил предварительную запись в офисы через приложение. Выбираете отделение, время и цель визита — получаете код бронирования и приоритетный талон. Очередь не нужна.
Что еще важно: деанон Сатоши, дикий процент по кредиткам и прогноз по драгметаллам
- NYT выяснила, кто такой Сатоши Накамото — предполагаемый создатель биткоина. По версии журналистов, за этим псевдонимом скрывается британский криптолог Адам Бэк. Авторы расследования нашли параллели между его ранними работами и ключевыми идеями биткоина, схожий стиль письма и следы возможной фальсификации переписки. Бэк авторство отрицает. Доказать или опровергнуть версию можно только одним способом: получить доступ к кошельку Накамото, где лежит около миллиона биткоинов. С 2011 года по этому кошельку не было ни одной операции.
- Ставка по кредиткам улетели в космос. При ключевой ставке ЦБ в 15,5% реальная стоимость кредитных карт в феврале достигла 50% годовых — разрыв трехкратный. Банки еще и сократили беспроцентный грейс-период, чтобы зарабатывать больше. Эксперты констатируют: сейчас не лучшее время для оформления новых кредиток.
- Долги россиян впервые превысили 45 трлн рублей. Почти половина — ипотека (21,7 трлн рублей). При этом самозапрет на кредиты, введённый год назад, массово не соблюдается: более 300 000 кредитов выдали людям, которые сами попросили их не кредитовать.
- За криптокошельки могут начать штрафовать. В Госдуму внесли законопроект: россияне должны будут уведомлять налоговую о криптокошельках и счетах на иностранных биржах — даже если никаких операций не было. Штраф за молчание — до 20 000 рублей. Как еще хотят отрегулировать криптоотрасль, разобрали с юристом в отдельном материале.
- Драгметаллам предсказали рост. Платина может подорожать на 58–83%, палладий — на 31–60% по итогам года. Золото сейчас стоит 11 743 рубля за грамм, но к концу года может вырасти до 16 000 рублей (+36%).
- Россияне хотят пенсию от 75 000 рублей — а получат около 27 000. Опрос «СберНПФ» и Rambler показал: 71% россиян считают комфортным доходом на пенсии от 75 000 рублей в месяц. При этом средняя страховая пенсия на начало 2026 года — 27 202 рубля. Разрыв — почти трехкратный. Но 57% опрошенных все равно рассчитывают жить именно на государственную пенсию.
Генеральный директор «СберНПФ» Ольга Изюмова напоминает: государственная пенсия покроет лишь 20–40% желаемой суммы. Остальное придется формировать самостоятельно — и чем раньше начать, тем лучше.
Коллаж: «Теперь вы знаете», создано при помощи нейросети