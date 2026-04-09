Рост доходов России от новых цен на нефть подсчитали

Reuters: Доходы России от продажи нефти в апреле взлетят до 700 млрд рублей

По итогам апреля доходы федерального бюджета России от экспорта нефти вырастут в два раза по сравнению с мартом, до 9 миллиардов долларов, или примерно 700 миллиардов рублей. Об этом со ссылкой на собственные подсчеты сообщает Reuters.

Речь идет только о сборах налога на добычу полезных ископаемых (НДПИ) с продажи, к которому в рамках учета нефтегазовых доходов (НГД) в отчетах Минфина добавляются доходы от продажи газа и налог на дополнительный доход от добычи углеводородного сырья (НДД), уплачиваемый раз в квартал.

Как отмечает агентство, по сравнению с апрелем прошлого года доходы от НДПИ вырастут примерно на десять процентов. Такой результат станет существенной поддержкой бюджету, столкнувшемуся с обвалом НГД в первом квартале.

Размер выгоды Москвы от операции Израиля и США в Иране в первую очередь зависит от продолжительности перекрытия Ормузского пролива Тегераном. Если страны Персидского залива получат возможность свободно экспортировать углеводороды, то цены на нефть быстро пойдут вниз, сокращая доход российских компаний.

Также на величину прибыли влияет сохранность экспортной инфраструктуры. Удары украинских беспилотников по портам с нефтеналивными терминалами в Балтийском и Черном морях затрудняют отгрузку сырья и мешают России в полной мере воспользоваться благоприятной ценовой конъюнктурой.

По данным Минэкономразвития, в марте средняя стоимость основного российского экспортного сорта нефти Urals, рассчитываемая в целях налогообложения (больше реальной рыночной), составила 77 долларов за баррель. Это самый высокий уровень с октября 2023 года и на 73 процента выше, чем в феврале.

Ранее Минфин сообщил, что дефицит федерального бюджета по итогам первого квартала достиг 4,576 триллиона рублей, что на 1,127 триллиона больше, чем планировалось за весь год. Основной причиной такого результата стало падение нефтегазовых доходов почти в два раза, до 1,443 триллиона рублей.