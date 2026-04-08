15:19, 8 апреля 2026

Падение ВВП России в первом квартале оценили

ИНП РАН оценил падение российской экономики в первом квартале 2026 года в 1,5 %
Платон Щукин
Платон Щукин (Редактор отдела «Экономика»)

В первом квартале ВВП России сократился на 1,5 процента по сравнению с тем же периодом прошлого года. К такому выводу пришли в Институте народнохозяйственного прогнозирования РАН (ИНП), работа опубликована на сайте научной организации.

В последний раз российская экономика падала по итогам квартала в январе-марте 2023 года (минус 1,9 процента), но тогда на результат повлияла высокая база 2022 года.

Ранее ИНП предупреждал о возможности ухудшения своего годового прогноза после обработки данных за первые два месяца. Однако они оказались такими слабыми, что теперь за весь год институт ожидает не слабого роста, а сокращения ВВП на 0,6 процента.

Впрочем, отмечается в документе, последствия событий на Ближнем Востоке, которые могут привести к неожиданному росту нефтегазовых доходов бюджета, в расчет не принимались.

Минэкономразвития пока более оптимистично . По итогам февраля ведомство говорит о падении экономики на 1,5 процента, в основном из-за календарных факторов, в то время как в ИНП оценивают его в 1,7 процента.

Экономисты в списке аргументов для ухудшения прогноза указывают на спад в строительстве в январе-феврале в районе 15 процентов и падение коммерческого грузооборота транспорта в феврале до минимумов с 2020 года. Также на 2,9 процента сократился выпуск в обрабатывающих отраслях, а общий выпуск в промышленности — на 0,8 процента.

Ранее ИНП сообщал, что в марте индекс промышленного оптимизма, перешедший в отрицательную зону еще в декабре 2024 года, снизился до худших с апреля 2020 года минус 20 пунктов.

    Последние новости

    Зеленский на фоне прекращения огня на Ближнем Востоке сделал России предложение. Что ответили в Москве?

    Бывший футболист «Локомотива» назвал преимущества Белграда перед Москвой

    Выручка России от продажи нефти взлетела до максимума

    Названы стремительно разрушающие пломбы продукты

    Раскрыта глобальная опасность засухи для здоровья людей

    Пентагон сделал заявление о возможной смене власти в Иране

    Шеф Пентагона пригрозил Ирану силовым изъятием урана

    Бывшую возлюбленную российского миллиардера заподозрили в помолвке с молодым избранником

    Телеведущего госпитализировали после жуткого ДТП

    Таксист из Мурманской области стал звездой соцсетей после одной поездки

    Все новости
