Падение ВВП России в первом квартале оценили

ИНП РАН оценил падение российской экономики в первом квартале 2026 года в 1,5 %

В первом квартале ВВП России сократился на 1,5 процента по сравнению с тем же периодом прошлого года. К такому выводу пришли в Институте народнохозяйственного прогнозирования РАН (ИНП), работа опубликована на сайте научной организации.

В последний раз российская экономика падала по итогам квартала в январе-марте 2023 года (минус 1,9 процента), но тогда на результат повлияла высокая база 2022 года.

Ранее ИНП предупреждал о возможности ухудшения своего годового прогноза после обработки данных за первые два месяца. Однако они оказались такими слабыми, что теперь за весь год институт ожидает не слабого роста, а сокращения ВВП на 0,6 процента.

Впрочем, отмечается в документе, последствия событий на Ближнем Востоке, которые могут привести к неожиданному росту нефтегазовых доходов бюджета, в расчет не принимались.

Минэкономразвития пока более оптимистично . По итогам февраля ведомство говорит о падении экономики на 1,5 процента, в основном из-за календарных факторов, в то время как в ИНП оценивают его в 1,7 процента.

Экономисты в списке аргументов для ухудшения прогноза указывают на спад в строительстве в январе-феврале в районе 15 процентов и падение коммерческого грузооборота транспорта в феврале до минимумов с 2020 года. Также на 2,9 процента сократился выпуск в обрабатывающих отраслях, а общий выпуск в промышленности — на 0,8 процента.

Ранее ИНП сообщал, что в марте индекс промышленного оптимизма, перешедший в отрицательную зону еще в декабре 2024 года, снизился до худших с апреля 2020 года минус 20 пунктов.

