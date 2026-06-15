Дата подписания сделки США и Ирана, продажи несуществующих туров и опасность шаровой молнии. Что нового к утру 15 июня

В Туле из-за атаки БПЛА погибли три человека , сообщил глава Тульской области Дмитрий Миляев. По его словам, еще три человека, в том числе годовалый ребенок, ранены.

Из последствий — повреждения получили несколько частных домов и коммерческих объектов в поселках Ямны, Маслово, Михалково, Иншинский.

ВСУ нанесли удары по мостам возле Чонгара и Геническа в Херсонской области , сообщил губернатор региона Владимир Сальдо.

По его словам, движение через пункт пропуска «Джанкой» перекрыто, а проезд транспорта через сооружение, соединяющее Геническ с Арбатской стрелкой, временно ограничен.

Всего в ночь на 15 июня над регионами России и акваториями Черного и Азовского морей ПВО сбила 123 беспилотника.