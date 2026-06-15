Дата подписания сделки США и Ирана, продажи несуществующих туров и опасность шаровой молнии. Что нового к утру 15 июня
Трамп заявил о мирном соглашении с Ираном. Что говорят в Тегеране
Президент США Дональд Трамп заявил о достижении мирного соглашения с Ираном и сообщил о снятии блокады Ормузского пролива. По его словам, в урегулировании конфликта помогли президент России Владимир Путин и председатель КНР Си Цзиньпин.
Сделка с Исламской Республикой Иран завершена. Поздравляю всех! Настоящим я полностью разрешаю открытие Ормузского пролива.
Иран заявил, что соглашение с США состоит из 14 пунктов и предусматривает:
- отмену американских санкций;
- снятие морской блокады в течение 30 дней;
- вывод части американских сил из региона.
Также Тегеран сообщил, что оценивает ущерб от конфликта в $300 млрд и США с союзниками должны представить планы по восстановлению страны.
Вице-президент США Джей Ди Вэнс заявил, что договор гарантирует отказ Ирана от ядерного оружия. В Пакистане уточнили, что стороны договорились о немедленном прекращении огня, а подписание документа ожидается 19 июня в Швейцарии.
На фоне соглашения о мире на Ближнем Востоке цены на нефть снизились. Стоимость фьючерса на нефть Brent опустилась ниже $84 за баррель — до $83,51, потеряв около 3,8%. Цена нефти WTI также снизилась почти на 4% — до $80,94 за баррель.
В Тульской области трое погибли в результате атаки ВСУ. Что известно об ударах за ночь
В Туле из-за атаки БПЛА погибли три человека, сообщил глава Тульской области Дмитрий Миляев. По его словам, еще три человека, в том числе годовалый ребенок, ранены.
Из последствий — повреждения получили несколько частных домов и коммерческих объектов в поселках Ямны, Маслово, Михалково, Иншинский.
ВСУ нанесли удары по мостам возле Чонгара и Геническа в Херсонской области, сообщил губернатор региона Владимир Сальдо.
По его словам, движение через пункт пропуска «Джанкой» перекрыто, а проезд транспорта через сооружение, соединяющее Геническ с Арбатской стрелкой, временно ограничен.
Всего в ночь на 15 июня над регионами России и акваториями Черного и Азовского морей ПВО сбила 123 беспилотника.
В Самаре из-за пожара пострадали десятки квартир, один человек погиб. Подробности
В Самаре после хлопка бытового газа и пожара в многоэтажном доме повреждены 24 квартиры, сообщил глава города Иван Носков. Возгорание произошло во втором подъезде дома на улице XXII Партсъезда вечером 14 июня.
Огонь распространился с второго по четвертый этажи на площади около 300 кв. метров. Пожар удалось локализовать к 21:30 мск. К ликвидации привлекли более 100 специалистов и десятки единиц техники.
Из-за пожара один человек погиб, пострадали десять, двое из них сейчас в больнице. Для жильцов поврежденных квартир организовали пункт временного размещения.
Региональная прокуратура уточнила, что причиной пожара стал взрыв бытового газа в квартире на первом этаже.
Россиянам рассказали, как банки могут продать не тот финансовый продукт
Клиент банка может думать, что открывает вклад, а на деле оформить инвестиционный продукт. Такая практика называется мисселингом — введением человека в заблуждение при продаже финансовых услуг, рассказала эксперт проекта «Моифинансы.рф» Ольга Дайнеко.
По ее словам, проблема в том, что клиенту могут не объяснить риски и особенности продукта. В итоге вместо вклада ему предлагают, например, страхование жизни, программу долгосрочных сбережений или инвестиции. А нелегальные участники могут вовлечь клиентов в финансовые пирамиды, фиктивные биржевые игры или займы с невыгодными условиями.
Чтобы не стать жертвой мисселинга, эксперт советует:
- внимательно читать договоры;
- уточнять условия получения дохода, возможность досрочного снятия денег;
- проверять наличие лицензии у компании.
В Госдуме предложили ограничить разницу в цене между маленькими и большими упаковками
Установить предельную разницу в стоимости товаров в зависимости от размера упаковки [предложил](http://example.com](https://tass.ru/obschestvo/27756015) вице-спикер Госдумы Борис Чернышов.
По словам депутата, небольшие упаковки продуктов, бытовой химии и других товаров часто обходятся дороже в пересчете на килограмм или литр.
Это особенно затрагивает пенсионеров, студентов и семьи с невысокими доходами, которые не всегда могут купить большие объемы сразу.
Чернышов считает, что новая мера сделает ценообразование более прозрачным и поможет защитить покупателей от переплаты.
Мошенники начали продавать россиянам несуществующие туры и походы
Мошенники стали чаще использовать схемы с активным туризмом: создают в соцсетях страницы «клубов путешествий» с фотографиями Кавказа, Алтая, Байкала и других популярных мест, рассказала адвокат Ирина Русина.
Аферисты собирают группы, обещают походы и восхождения, берут предоплату, а затем отменяют поездку под разными предлогами — например, из-за погоды или закрытия маршрута.
Возврат денег при этом постоянно откладывают.
Юрист советует проверять организаторов, договоры и условия возврата, а также не доверять слишком выгодным предложениям и «гарантированным» восхождениям.
Ученые объяснили, почему шаровая молния может быть опасной для человека
Шаровая молния может убить человека или оставить только ожоги — все зависит от силы ее заряда и температуры, рассказал ведущий научный сотрудник физического факультета МГУ Владимир Бычков.
По словам ученого, шаровая молния может появляться во время обычных гроз. Она поражает человека двумя способами: электрическим зарядом и теплом. В одном случае удар может стать смертельным, в другом — вызвать ожоги или следы воздействия тока.
Бычков отметил, что при встрече с шаровой молнией не стоит двигаться, трогать технику или пытаться взаимодействовать с ней.
Обычно такое явление существует около 20 секунд, после чего исчезает.