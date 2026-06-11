Инвесторы избавляются от золота, а для россиян отменили штраф за забытую «нулевую» декларацию. Главное про деньги за неделю

Индекс Мосбиржи впервые за полгода опустился до психологической отметки: котировки опустились ниже 2500 пунктов — это минимумы осени 2025 года. С января акции подешевели на 9%.

Почему инвесторы распродают активы? Эксперты выделяют три главные причины.

Кредиты остаются дорогими, и вам сейчас куда выгоднее держать деньги на банковских вкладах под 14−15% годовых. Рубль держится крепко, что сильно режет доходы экспортеров. Давит неопределенность из-за риска новых санкций.

Финансовые власти страны относятся к ситуации спокойно. Глава набсовета Мосбиржи Виктор Жидков назвал это защитной температурой при болезни: спад нужно просто пережить, а не паниковать и бегать по аптекам. Зампред Центробанка Филипп Габуния тоже призвал сохранять спокойствие и фокусироваться на долгосрочной перспективе.