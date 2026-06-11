Инвесторы избавляются от золота, а для россиян отменили штраф за забытую «нулевую» декларацию. Главное про деньги за неделю

Инвесторы избавляются от золота, а для россиян отменили штраф за забытую «нулевую» декларацию. Главное про деньги за неделю6–11 мая
Что происходит на бирже
Индекс Мосбиржи впервые за полгода опустился до психологической отметки: котировки опустились ниже 2500 пунктов — это минимумы осени 2025 года. С января акции подешевели на 9%.
Почему инвесторы распродают активы? Эксперты выделяют три главные причины.
- Кредиты остаются дорогими, и вам сейчас куда выгоднее держать деньги на банковских вкладах под 14−15% годовых.
- Рубль держится крепко, что сильно режет доходы экспортеров.
- Давит неопределенность из-за риска новых санкций.
Финансовые власти страны относятся к ситуации спокойно. Глава набсовета Мосбиржи Виктор Жидков назвал это защитной температурой при болезни: спад нужно просто пережить, а не паниковать и бегать по аптекам. Зампред Центробанка Филипп Габуния тоже призвал сохранять спокойствие и фокусироваться на долгосрочной перспективе.
ФАКТ
Замминистра финансов Иван Чебесков сравнил падающий рынок с затаившимся тигром, который «немножечко присел, готовясь к мощному прыжку».
Ситуация начала выправляться в среду. Президент Владимир Путин сообщил, что инфляция в стране упала, а значит, можно рассчитывать на постепенное снижение ключевой ставки. После таких новостей рынок сразу перешел к росту, а индекс перешагнул отметку 2520 пунктов. Помогла и нефть, которая снова стала дорожать на фоне взаимных ударов Соединенных Штатов и Ирана.
составила средняя доходность розничных инвесторов с портфелями до 1 млн рублей за последние 3 года. Треть россиян и вовсе ушли в минус.
Стоит ли нести деньги на биржу прямо сейчас? Легендарный инвестор Уоррен Баффетт всегда советовал брать акции в период всеобщей паники. Опрошенные нами аналитики призывают не спешить. Покупать качественные бумаги лучше постепенно, с четким прицелом на горизонт от 1 года до 3 лет.
- Финансовый сектор. Сбербанк, Мосбиржа и «Т-Технологии» обычно переживают высокие ставки и вырастут при их снижении.
- Нефтяники и газовики. Им помогают высокие цены на сырье («Сургутнефтегаз», НОВАТЭК, «Транснефть» и так далее).
- IT и ретейл. Аналитики верят в рост «Яндекса», Ozon, HeadHunter и X5.
- Золотодобытчики. Например, «Полюс» и ЮГК.
От чего держаться подальше: эксперты настоятельно рекомендуют избегать компаний, у которых накопились большие долги.
Почему рухнули цены на золото и что будет дальше
Золото растеряло весь рост 2026 года: сейчас фьючерсы на бирже торгуются в районе $4190–4250 за унцию. Это на 3,5% ниже, чем в конце прошлого года. А с недавних максимумов стоимость металла и вовсе обвалилась на 27%.
(с 13 500) подешевел грамм золота
Казалось бы, в мире неспокойно — значит, котировки должны расти. Но все вышло наоборот.
Аналитики объясняют это тем, что конфликт Соединенных Штатов и Израиля с Ираном привел к блокировке Ормузского пролива. Арабские государства лишились своего главного дохода — экспорта нефти. Чтобы быстро пополнить бюджеты долларами, они стали сбрасывать на рынок накопленное золото.
Плюс вмешалась логистика. Представитель «Гознака» Георгий Корнилов рассказал, что физические слитки из-за отмены рейсов буквально застряли в Дубае — одном из главных мировых хабов. Вывезти их оттуда сложно, поэтому дилеры распродают металл на месте со скидками до $30 за унцию.
Еще один удар по золоту наносят США
Федеральная резервная система сохраняет высокие процентные ставки. Из-за этого доллар крепнет, и инвесторам гораздо выгоднее вкладывать деньги в американскую валюту, чем держать золото, которое не приносит процентов само по себе.
Что будет с ценами дальше? По мнению гендиректора «Альфа-Форекс» Гузель Проценко, если конфликт затянется, а страны Персидского залива продолжат сбрасывать активы, цена вполне может упасть до $4000.
Аналитики Moneymatika расценивают текущий обвал как временный. Они уверены, что rfr только стороны на Ближнем Востоке перейдут к переговорам, а цены на нефть стабилизируются, золото снова начнет дорожать. По их прогнозам, уже во второй половине года металл может вернуться к отметкам 12 500−13 500 рублей за грамм.
Какие криптовалюты разрешат покупать россиянам и почему за USDT придется доплачивать
Неквалифицированным инвесторам разрешат покупать пять главных монет: Bitcoin, Ethereum, USDT, BNB и USDC. Годовой лимит покупок через одного посредника составит 300 000 рублей. При этом часть цифровых активов власти считают опасными и готовят для них жесткие барьеры.
Замминистра финансов Иван Чебесков объяснил, почему популярные стейблкоины (USDT, USDC) и токен биржи Binance (BNB) попали в немилость. Компании-эмитенты этих монет работают в западном правовом поле. Они могут в любой момент заблокировать активы на ваших кошельках.
Сначала чиновники хотели полностью запретить торговлю этими криптовалютами. Участники рынка уговорили оставить доступ инвесторам, поэтому Минфину предстоит разработать механизмы защиты россиян от потери денег.
Пока точных параметров нет, но власти попытаются сделать владение стейблкоинами экономически невыгодным. Аналитики предполагают, что за покупку таких активов введут дополнительные комиссии — вплоть до 30% от суммы сделки. Помимо этого, вас может ждать обязательное тестирование, задержки при выводе средств и запрет на перевод активов на зарубежные кошельки.
Менять рубли на крипту и обратно предстоит легально. Это можно будет сделать через отечественные банки, брокеров или обменники, которые получат специальную лицензию. Государство планирует развивать этот рынок и выводить его из тени. Депутаты Госдумы в первом чтении уже освободили услуги легальных криптообменников от НДС.
— на такую максимальную сумму в год вы сможете купить разрешенную криптовалюту, если у вас нет статуса квалифицированного инвестора.
Законопроект о регулировании рынка планируют принять в Госдуме уже в июне. Новые правила вступят в силу до конца года. Власти обещают не рубить с плеча и дать всем инвесторам переходный период для перестройки процессов.
Что еще важно: дележка игровых аккаунтов при разводе и надувающийся пузырь искусственного интеллекта
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Госдума отменила штрафы за забытые «нулевые» налоговые декларации для бизнеса и физлиц (например, при дарении недвижимости). Государство тратило на почтовые конверты и работу инспекторов больше, чем получало от взысканий в 1000 рублей, поэтому пустые бланки решили простить. Но счета нарушителям банки все равно заблокируют.
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Игровые аккаунты, прокачанных персонажей и редкие скины из шутеров теперь делят при разводе как обычную квартиру или машину. Юристы подтверждают: если виртуальные вещи в Counter-Strike или другой игре покупались на общие деньги семьи, суд вполне может обязать одного из супругов выплатить второму половину их стоимости.
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На американском фондовом рынке надувается гигантский пузырь вокруг искусственного интеллекта. Крупнейшие IT-корпорации планируют вложить в эту инфраструктуру рекордные суммы — около $700 млрд только за этот год, и экономисты уже предупреждают о рисках повторения кризиса доткомов из нулевых годов.
Google, Amazon и Microsoft агрессивно тратят деньги на строительство дата-центров, хотя никто пока не доказал, что искусственный интеллект быстро себя окупит. Инвесторы начинают сомневаться в таких тратах: например, после недавнего отчета рыночная капитализация Broadcom сократилась за один день на $320 млрд. Если расчет технологических гигантов на новые технологии окажется неверным, фондовый рынок ждет масштабный обвал.
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С весны 2027 года банки должны будут блокировать переводы по картам и СБП, если на телефоне или компьютере найдут вирусы. Отправить деньги до очистки гаджета можно будет только с другого чистого устройства или лично через кассу в отделении.
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Центробанк планирует пересмотреть правила для «народных» облигаций, которые продаются напрямую на финансовых маркетплейсах. Чтобы спасти эмитентов от нехватки средств и технических дефолтов из-за массового вывода денег инвесторами, регулятор хочет урезать доходность при досрочной продаже бондов и увеличить сроки выкупа.
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Бизнесмен Олег Дерипаска посетовал, что крепкий рубль мощно бьет по доходам экспортеров и может оставить без работы 3 млн человек. На этой же неделе Владимир Путин сказал, что власти не меняют курс валют искусственно — и делают это намеренно, поскольку он зависит от жесткой политики Центробанка по борьбе с инфляцией.
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В столичных новостройках взлетели цены на машино-места и кладовки — за год они прибавили 45−46%. Теперь обычный паркинг стоит в среднем 5,4 млн рублей, кладовка — 1,6. Девелоперы экономят и строят места для машин по самому минимуму, а спрос на фоне дефицита стоянок на улицах города только растет.
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Быть веганом в России оказалось дороже, чем мясоедом. Недельная продуктовая корзина с бобовыми и тофу обойдется одному взрослому человеку в 2305 рублей, тогда как классический набор со свининой, минтаем и яйцами стоит 2004 рубля.
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