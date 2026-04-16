Дети погибли из-за налета дронов, возврат товаров с маркетплейсов станет проще, а россияне увидят микролуние. Что нового к утру 16 апреля

Трагедия произошла после атаки ВСУ на Туапсе. Жертвами стали дети 5 и 14 лет. Еще два взрослых пострадали, сообщил глава Краснодарского края Вениамин Кондратьев. В результате повреждения получили пять частных домов и многоэтажка. Также обломки упали на территории предприятий в районе морского порта.

В сочинском поселке Лоо после атаки БПЛА выбили окна и поврежден навес дома, добавил Кондратьев.

Из-за случившегося в Туапсе отменили занятия в школах и других образовательных организация. В садах организованы дежурные группы.