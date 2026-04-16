Дети погибли из-за налета дронов, возврат товаров с маркетплейсов станет проще, а россияне увидят микролуние. Что нового к утру 16 апреля
На юге России два ребенка погибли из-за удара дрона
Трагедия произошла после атаки ВСУ на Туапсе. Жертвами стали дети 5 и 14 лет. Еще два взрослых пострадали, сообщил глава Краснодарского края Вениамин Кондратьев. В результате повреждения получили пять частных домов и многоэтажка. Также обломки упали на территории предприятий в районе морского порта.
В сочинском поселке Лоо после атаки БПЛА выбили окна и поврежден навес дома, добавил Кондратьев.
Из-за случившегося в Туапсе отменили занятия в школах и других образовательных организация. В садах организованы дежурные группы.
Россия сохранила четвертое место среди крупнейших экономик мира
По итогам 2025 года по паритету покупательной способности страна заняла четвертое место среди крупнейших экономик. Ее ВВП впервые превысил $7 трлн, следует из данных Международного валютного фонда.
Лидером мировой экономики остается Китай с ВВП $41,2 трлн, за ним следуют США ($30,8 трлн) и Индия ($17,3 трлн). Замыкает пятерку Япония с показателем около $7 трлн.
В России обновили правила оформления больничных
Согласно документу Минздрава, родитель сможет сохранить право на пособие во время отпуска по уходу за ребенком, если будет работать у другого работодателя. Это удобно тем, кто совмещает декрет с подработкой.
Медработникам предложили изменить долю оклада в зарплате
Доля оклада в структуре дохода должна составлять минимум 50% без учета компенсационных выплат, а общий уровень зарплаты должен быть не ниже прошлогоднего. Такие рекомендации составил кабмин совместно с работодателями и профсоюзами.
Для медработников, занятых во вредных или опасных условиях труда, предлагается повышать зарплату как минимум на 4% от оклада, установленного для работы в нормальных условиях.
Рекомендации должны помочь сохранить кадровый потенциал, повысить престиж работы в сфере здравоохранения и сократить разрыв в уровне оплаты труда внутри региона.
В России предложили упростить возврат товаров с онлайн-площадок
Покупатели смогут возвращать товары, купленные на цифровых платформах, любым удобным способом, в том числе онлайн. Это станет возможно, если проект поправок, который подготовил Роспотребнадзор, вступит в силу.
Согласно инициативе, продавцы должны будут размещать в открытом доступе информацию о праве потребителя вернуть товар надлежащего качества дистанционно — например, через службу доставки или почтовую связь. При этом продавец сможет проверить состояние возвращенной вещи после получения.
Расходы на доставку товара обратно продавцу будет оплачивать покупатель.
Новые правила могут вступить в силу 1 октября 2026 года.
Россиянам пообещали микролуние и голубую Луну в мае
Эти два редкие астрономические явления можно будет увидеть 31 мая. Микролуние, кстати, будет самым маленьким в этом году, рассказали в Обсерватории Университета Решетнева
В мае полнолуние можно будет увидеть еще и 1-го числа. Это также будет микролуние.
фаза Луны, когда она полностью освещена Солнцем и с Земли выглядит как яркий круглый диск. Оно происходит, когда Земля находится между Солнцем и Луной и вся видимая сторона Луны оказывается в свете.
полнолуние, когда Луна находится в самой дальней точке своей орбиты от Земли. Из-за этого она выглядит чуть меньше и менее яркой, чем обычно.
Жители двух регионов России пожаловались на нашествие бакланов
Жители Иркутской области и Бурятии сообщили о росте числа бакланов, которые массово появляются в районах карьеров и рыбных хозяйств, пишут СМИ.
По словам местных жителей, крупные стаи птиц поедают выращиваемую рыбу, включая сазанов и байкальских осетров, а также вредят деревьям. Отпугивающие средства — гром-пушки и чучела — помогают временно.
Власти обсуждают меры по сокращению численности бакланов на федеральном уровне. Среди предложений — регулирование популяции с последующей переработкой мяса в корм для животных.
В Подмосковье начался сезон первых весенних грибов
Жители Московской области начали находить в лесах первые весенние грибы — строчки и саркосцифу австрийскую, сообщили в комитете лесного хозяйства региона.
Там добавили, что саркосцифа австрийская уже встречается в Луховицком районе, а строчки — в Орехово-Зуевском лесничестве.
Специалисты напомнили, что не все весенние грибы безопасны: например, строчки относятся к условно съедобным и требуют обязательной правильной обработки.