22:07, 15 апреля 2026

В российских регионах пожаловались на нашествие бакланов

Полина Кислицына (Редактор)

Фото: Xie Jianfei / Globallookpress.com

В Иркутской области и Бурятии пожаловались на нашествие бакланов. Об этом сообщил Telegram-канал Babr Mash.

Крупные стаи птиц заметили в Парфиновском карьере, а также в районе осетрового хозяйства в Гусиноозерске. По словам местных жителей, численность пернатых, которые массово поедают выращиваемых в хозяйстве сазанов и байкальских осетров и губят деревья, растет, что становится проблемой. При этом отпугивающие гром-пушки и чучела дают лишь временный эффект: бакланы быстро к ним привыкают.

В данный момент вопрос о сокращении численности птиц рассматривается на федеральном уровне. Местные власти предлагают отстреливать пернатых, а мясо перерабатывать в корм для животных.

Ранее орнитолог Вадим Мишин заявлял, что нашествие бакланов на Байкал не представляет опасности для людей.

