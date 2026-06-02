Критика ЕГЭ, схема с отключением горячей воды и аномальная погода в регионах. Что нового к утру 2 июня
Путин провел совещание по расследованию теракта в Старобельске. Главное
На совещании Владимиру Путину доложили о ходе расследования теракта в Старобельске и мерах поддержки пострадавших. Собрали главные заявления президента:
- Он назвал удар по педагогическому колледжу «кровавым преступлением» и выразил соболезнования семьям погибших.
- Действия Киева свидетельствуют о попытке придать конфликту «новое качество».
- Все причастные к атаке должны понести наказание, и оно будет неотвратимым.
Путин также поручил обеспечить завершение учебного года для студентов и выдать дипломы выпускникам.
Глава СК РФ Александр Бастрыкин сообщил, что, по версии следствия, беспилотники запустили из Харьковской области. На месте обнаружены фрагменты семи дронов и элементы антенны Starlink. По его словам, удары наносились по учебным корпусам и общежитию, где проживали студенты.
Глава ЛНР Леонид Пасечник рассказал, что в больницах остаются семь пострадавших, один из них находится в крайне тяжелом состоянии. Семьи погибших студентов уже обратились за выплатами.
По данным властей, в результате атаки на общежитие колледжа погиб 21 студент, еще десятки человек получили ранения.
Атака на НПЗ и удар по жилым домам: что произошло за ночь в регионах
В результате атаки БПЛА на Ильский НПЗ в Краснодарском крае начался пожар. Сейчас на месте ЧП работают оперативные службы. По данным оперштаба, пострадавших нет. В Славянске-на-Кубани обломки дрона упали на территории многоквартирного дома, пострадавших нет.
В селе Щекино Курской области дрон атаковал автомобиль. Находившийся внутри мужчина погиб, сообщил глава региона Александр Хинштейн.
Севастополь отражает атаку дронов. В Балаклавском районе уже сбито два аппарата, передал губернатор Михаил Развожаев. Из-за воздушной тревоги работа наземного и морского пассажирского транспорта временно остановлена.
Здание предприятия и оборудование загорелись после падения обломков беспилотника в Белгородской области. Сейчас пожар тушат, сообщил оперативный штаб региона.
В России введут единый электронный билет для пригородного транспорта
Он позволит оплачивать поездки на разных видах пригородного транспорта одним документом, сообщил министр транспорта Андрей Никитин.
По его словам, необходимая законодательная база уже есть. Сейчас основная задача — разработать единую цифровую платформу, которая обеспечит взаимодействие и расчеты между перевозчиками.
Мошенники начали использовать отключения горячей воды для обмана россиян
Пользователям в мессенджерах приходят сообщения якобы от коммунальных служб с предложением посмотреть график отключений по ссылке, рассказали в компании F6.
После перехода человек попадает на поддельный сайт, а затем получает уведомление о якобы взломе аккаунта на «Госуслугах». Далее мошенники убеждают жертву связаться с «оператором», запугивают проблемами с законом и требуют перевести деньги на «безопасный счет» или передать сбережения курьеру.
Эксперты советуют не переходить по подозрительным ссылкам и проверять информацию только через официальные ресурсы.
В Госдуме призвали отказаться от ЕГЭ
Отказаться от ЕГЭ и заменить его более понятной и справедливой системой итоговой аттестации предложил председатель партии «Справедливая Россия» Сергей Миронов.
Вроде родителям и выпускникам обещали, что вопросы ЕГЭ будут соответствовать школьной программе, но ничего не меняется, и родителям приходится тратить время, нервы и сотни тысяч на репетиторов. А школьникам все вечера проводить за уроками и учебниками, потому что без допподготовки ЕГЭ не сдашь.
Он считает, что новая система оценки должна учитывать реальные знания и способности учеников, а не финансовые возможности их семей.
Россиянам рассказали о погодных аномалиях в регионах
На этой неделе аномальная жара прогнозируется в Ханты-Мансийском и Ямало-Ненецком автономных округах, Алтайском крае и Мурманской области. В отдельных районах температура будет превышать климатическую норму на 4−8 градусов и поднимется до +30 градусов, отметила ведущий специалист Гидрометцентра Людмила Паршина.
В то же время в Бурятии и Забайкальском крае ожидается похолодание с ночными заморозками. А в Волгоградской области температура окажется примерно на 6 градусов ниже нормы. Там от 17 до +22 градусов.
Ученые предупредили о рисках из-за таяния «ледника Судного дня»
Огромный ледник Туэйтса в Антарктиде, известный как «ледник Судного дня», может значительно повысить уровень мирового океана, если отделится от Антарктиды. По оценкам ученых, его полное таяние способно привести к подъему уровня моря примерно на 60 сантиметров.
В зоне наибольшего риска могут оказаться:
- Великобритания;
- Нидерланды;
- прибрежные районы США;
- Бангладеш, где большая часть территории находится низко над уровнем моря.
Серьезная угроза также нависает над островными государствами, включая Мальдивы и Тувалу, значительная часть которых может оказаться под водой к концу века.