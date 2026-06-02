Критика ЕГЭ, схема с отключением горячей воды и аномальная погода в регионах. Что нового к утру 2 июня

На совещании Владимиру Путину доложили о ходе расследования теракта в Старобельске и мерах поддержки пострадавших. Собрали главные заявления президента:

- Он назвал удар по педагогическому колледжу «кровавым преступлением» и выразил соболезнования семьям погибших.

Действия Киева свидетельствуют о попытке придать конфликту «новое качество».

Все причастные к атаке должны понести наказание, и оно будет неотвратимым.

Путин также поручил обеспечить завершение учебного года для студентов и выдать дипломы выпускникам.

Глава СК РФ Александр Бастрыкин сообщил, что, по версии следствия, беспилотники запустили из Харьковской области. На месте обнаружены фрагменты семи дронов и элементы антенны Starlink. По его словам, удары наносились по учебным корпусам и общежитию, где проживали студенты.

Глава ЛНР Леонид Пасечник рассказал, что в больницах остаются семь пострадавших, один из них находится в крайне тяжелом состоянии. Семьи погибших студентов уже обратились за выплатами.