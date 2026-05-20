Ограничения для сим-карт, операции с цифровым рублем и студенческие обмены с США. Что нового к утру 20 мая
В Пекине проходят переговоры Путина и Си Цзиньпина. Подробности
На встрече с председателем КНР Владимир Путин назвал Си Цзиньпина дорогим другом.
Уважаемый господин председатель, господин Си Цзиньпин, дорогой друг, уместно будет употребить китайскую поговорку. Насколько нам известно, в Китае говорят: не виделись день, а как будто минуло три осени.
Главные заявление президента:
- Отношения Китая и России находятся на беспрецедентном уровне.
- Товарооборот двух стран за 25 лет вырос в 30 раз.
- Локомотив экономического сотрудничества — контакты в сфере энергетики.
- Россия остается надежным поставщиком ресурсов, а Китай — ответственным потребителем.
- Страны будут продолжать практику безвиза.
Путин пригласил председателя КНР приехать в Россию в 2027 году.
Си Цзиньпин, в свою очередь, отметил, что отношения России и Китая вносят в хаотичный мир предсказуемость и стабильность.
В России хотят ввести минимальный срок действия договоров на услуги связи
Правительство России предложило запретить расторгать договор на услуги связи раньше чем через 90 дней после его оформления. Мера вошла во второй пакет законопроекта по борьбе с кибермошенничеством, объяснил вице-премьер Дмитрий Григоренко.
Мера, по его словам, поможет бороться с «одноразовыми» сим-картами, которые мошенники используют для преступлений, а затем быстро отключают.
Для обычных пользователей дополнительных обязанностей не вводится. Если абонент решит отказаться от связи, оператор должен будет прекратить начисление платы после уведомления клиента.
Во второй пакет мер также входят маркировка зарубежных звонков и создание системы учета платежных карт.
Школьников начнут обучать искусственному интеллекту
С 1 сентября 2026 года российские школьники начнут изучать профиль «Искусственный интеллект» в рамках углубленного курса информатики, сообщил глава Минпросвещения России Сергей Кравцов.
Направление оказалось особенно востребованным после появления нового профиля на Всероссийской олимпиаде школьников по информатике. Именно поэтому курс решили включить в школьную программу, объяснил министр.
Россия и США обсудили возвращение студенческих обменов
Депутаты Госдумы и американские конгрессмены обсудили возможность возобновления студенческих обменов. Переговоры по этому вопросу прошли в марте во время первого за 12 лет визита российских парламентариев в Вашингтон.
Речь пока идет о пилотном формате — запуске программы между одним российским и одним американским вузом, рассказала депутат Светлана Журова.
Идею могут протестировать на базе МГУ им. М. В. Ломоносова.
В Минобрнауки заявили, что Россия готова обсуждать такие инициативы, если заинтересованность проявит американская сторона.
В ведомстве напомнили, что Москва продолжает поддерживать образовательные и научные обмены даже с недружественными странами.
Сейчас в российских университетах обучаются 97 студентов из США, уточнили в министерстве.
Россиянам рассказали, когда на цифровые рубли можно будет покупать валюту
После массового внедрения цифрового рубля с 1 сентября 2026 года россияне и компании смогут проводить валютные операции и напрямую конвертировать цифровые рубли в иностранную валюту, рассказал глава Комитета Госдумы по финансовому рынку Анатолий Аксаков.
Он уточнил: цифровой рубль формально не отличается от обычного безналичного рубля, поэтому его можно будет использовать для обмена на иностранные валюты и расчетов с зарубежными партнерами.
новая форма российской валюты наряду с наличными и безналичными деньгами. Он не заменяет существующие формы рубля, а дополняет их.
Поставки Adidas в Россию под угрозой из-за ситуации на Ближнем Востоке
Мультибрендовый ретейлер «Стокманн» столкнулся с проблемами при поставках товаров Adidas в Россию через ОАЭ, сообщили «Известия».
Причиной стали военные действия вокруг Ирана и перебои в логистике на Ближнем Востоке. Из-за ситуации с Ормузским проливом доставка грузов в ОАЭ и вывоз товаров оттуда стали практически невозможны. Из-за этого логистика может подорожать на 20−30%, пишет издание.
Мошенники начали рассылать фейковые каналы с оповещениями о дронах
Ссылки на поддельные Telegram-каналы с якобы предупреждениями об атаках беспилотников распространяют в домовых чатах, рассказали эксперты компании F6.
По их данным, мошенники добавляются в чаты под видом обычных соседей и спустя время начинают отправлять ссылки на каналы с названиями вроде «Радар» или «Москва». Внешне они похожи на настоящие сервисы оповещения.
Такие каналы могут использоваться для кражи аккаунтов, фишинга и распространения дезинформации.