Трансформеры уже реальность, а нейросети обзавелись абсурдной википедией. Главные новости высоких технологий за неделю
Российских айтишников массово сокращают из-за ИИ
ИТ-специалистов в России и мире массово сокращают, и одна из главных причин — развитие ИИ-технологий, рассказали эксперты.
Татьяна Кожевникова из Института экономики роста им. Столыпина объяснила парадокс: чем технологичнее и организованнее компания, тем легче в ней заменить человека роботом. В таких фирмах все бизнес-процессы прописаны, задачи формализованы, переписки хранятся в приложениях, а KPI каждого сотрудника висят в должностной инструкции.
Передать хорошо задокументированные обязанности ИИ-агенту — как два пальца. В «старомодных» конторах, где многое делается на устных договоренностях, такой фокус не пройдет.
Второй фактор — вайбкодинг, то есть разработка программного обеспечения без профильного образования с помощью нейросетей. Сейчас сильный программист с нейросетями делает работу за двоих образца 2022 года. Значительная часть нового кода пишется с помощью ИИ.
Между тем рынок переполнен айтишниками: за последние годы тысячи людей отучились на курсах, и теперь на одну вакансию приходится 22 резюме. Конкуренция бешеная, а работодателям все проще увольнять, когда нужно резать расходы.
В целом же большие компании разлюбили специалистов middle-уровня. Senior-профессионалы получают все больше, а вот джуниорам и мидлам впервые за десять лет придется осознать: программист больше не синоним «неувольняемого».
В Китае продемонстрировали огромного робота-трансформера
Китайская Unitree Robotics показала новинку, от которой фанаты «Трансформеров» всех возрастов должны прийти в восторг. Речь о модели GD01 — первом в мире серийном пилотируемом роботе-трансформере для гражданского использования.
Видео уже разлетелось по Сети: огромная машина возвышается над людьми, потом оператор забирается внутрь, и начинается движ.
Эта штука умеет как ходить на двух ногах, так и передвигаться на четырех конечностях, как робопес или огромная человекообразная обезьяна. А еще — трансформироваться в четырехногую машину, изгибаться почти на 180 градусов и одним ударом кулака пробивать бетонную стену. Вес робота вместе с оператором — около 500 килограммов.
Понятно, что до появления таких роботов в каждом доме еще не просто далеко — это вообще довольно специфическая нишевая история, явно не для массового применения. Но голливудские фантастические фильмы постепенно становятся документацией к техническому заданию.
Российские геймеры останутся без популярного симулятора футбола
Российские и белорусские фанаты футбольных симуляторов останутся без популярной видеоигры eFootball. Разработчик Konami объявил, что с 15 июня, 3:00 по московскому времени, игра перестанет работать на территории обеих стран.
Причины не называются — только сухое «спасибо за поддержку» и пожелание успеть наиграться до отключения.
Что именно теряют пользователи? С 15 июня нельзя будет скачать eFootball в App Store, Google Play, PlayStation Store и Microsoft Store. Также станет невозможно создать русскоязычный аккаунт, войти в игру или перенести данные. Некоторые игроки уже пытаются перерегистрироваться в других регионах Konami ID, чтобы сохранить прогресс, но это лотерея.
eFootball — это бывшая Pro Evolution Soccer, одна из главных футбольных серий в истории наряду с FIFA (теперь EA Sports FC). Для многих российских геймеров она была единственной альтернативой, особенно после ухода западных издателей. Теперь и эта дверь закрывается. В других регионах игра продолжит работать, как обычно.
Ложь, словесный мусор и связные галлюцинации. В интернете появилась «википедия», написанная нейросетью
В интернете появилась Halupedia — пародия на Wikipedia, где все статьи пишет искусственный интеллект. И не просто пишет, а сознательно наполняет их вымышленными или абсурдными фактами. Контента в ней не существует, пока на него не кликнут.
Цель проекта — не просто прикольная энциклопедия несуществующего мира, рожденного нейросетевыми алгоритмами. Создатели осознанно хотят засорить данные для обучения будущих ИИ-моделей.
Кто-то скажет «что за вредительство!», но идея родилась не на пустом месте. Сейчас интернет стремительно заполняется текстами, сгенерированными нейросетями. Проблема в том, что новые модели ИИ начинают учиться на контенте, созданном предыдущими версиями. Качество данных падает, ответы моделей становятся все более бессмысленными, и процесс замыкается в круг: ИИ поедает сам себя и плодит бездарные тексты.
Авторы Halupedia просто хотят ускорить этот коллапс, чтобы нейросети не победили человека.
Вот лишь несколько примеров того, что успел выдумать алгоритм:
- Халдическая арифметика — раздел математики, в котором официально запрещено вычитание.
- Общество по предотвращению ненужных вторников — тайная организация, атакующая календарь.
- Министерство слегка неправильных карт — бюрократический аппарат, отвечающий за топографическую неточность.
- Великая перепись голубей 1887 года — масштабное историческое событие, которого никогда не было.
Halupedia работает так: пользователь запрашивает тему, и, если статьи еще нет, нейросеть генерирует ее с нуля, с выдуманными «фактами». При этом по странице расставляются активные ссылки, ведущие на еще не существующие страницы — если на них кликнуть, нейросеть напишет справку и на них, причем свяжет ее с предыдущей страницей.
Что иронично, Halupedia хотя бы честно признается в своей абсурдности — в отличие от многих других ИИ-текстов, которые маскируются под полезную информацию.
Нейросеть помогла владельцу биткоинов вновь обрести давно потерянный ключ от кошелька
Помните все эти прекрасные истории, когда ранние владельцы биткоинов спустя много лет оказывались владельцами состояния, когда-то приобретенного по цене пиццы? Вот только часто эти истории оказываются омрачены тем, что к тому времени, как новоявленные богачи осознают, на каких деньжищах сидят, ключи от них уже надежно потеряны. И хорошо если не физические флешки, как у того бедняги, который годами перерывает помойку в надежде найти свое цифровое золото.
Для разнообразия вот вам история со счастливым концом. Человек на 12 лет потерял доступ к биткоин-кошельку с 400 тысячами долларов. Бедняга еще студентом после большой гулянки сменил пароль, а потом напрочь забыл его. Готовый сюжет для американской комедии вроде «Где моя тачка, чувак».
Но в 2026 году на помощь пришел Claude — нейросеть от Anthropic. Вместо простого перебора (брутфорса), который мог занять вечность, ИИ предложил действовать хитрее. Он восстановил удаленные файлы на старом студенческом ноутбуке владельца. Среди них нашелся файл wallet.dat — в нем-то как раз хранились секретные ключи доступа. И самое смешное: к этому файлу парень пароль помнил.
Доступ вернули. А когда все закончилось, выяснилось, что 12 лет кошелек защищал совершенно дурацкий пароль с нецензурными выражениями в адрес полиции.
Мораль: используйте пассворд-менеджеры и озаботьтесь не только сложностью паролей, но и возможностью их вспомнить в случае чего. Ну или хотя бы меняйте их на свежую голову.
Русский язык стал оберегом от Linux-вируса
Русский язык внезапно оказался надежной защитой от выявленного на днях опасного вируса, атакующего разработчиков Linux. Эксперты Microsoft обнаружили в репозитории PyPI (это главная библиотека для Python-разработчиков) зараженный файл, который крадет пароли, ключи от аккаунтов и другую личную информацию. Но есть нюанс: если ваш компьютер говорит по-русски, троян его не тронет.
Как это работает? Вирус прячется внутри полезной программы, которую разработчики часто скачивают для своих проектов. Как только программа запускается, вирус просыпается и проверяет язык операционной системы. Если система настроена на русский — он мгновенно выключается и не делает ничего плохого.
Это не ошибка, а осознанная хитрость, считают эксперты. Хакеры, которые написали вредонос, скорее всего, сами из СНГ и соблюдают негласное правило: не вредить «своим», чтобы не привлекать внимание местной полиции.
А вот для пользователей из Израиля или Ирана, напротив, приготовлена настоящая бомба: с вероятностью один к шести вирус просто стирает все данные с жесткого диска без возможности восстановления.
Обычным людям, которые не пишут программы, бояться нечего — под ударом в первую очередь разработчики и IT-компании. Но история показательная: наши настройки и язык могут оказаться не просто привычкой, а фильтром. И в одних случаях он сработает против вас, а в других станет цифровым щитом.