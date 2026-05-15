Трансформеры уже реальность, а нейросети обзавелись абсурдной википедией. Главные новости высоких технологий за неделю

Второй фактор — вайбкодинг, то есть разработка программного обеспечения без профильного образования с помощью нейросетей. Сейчас сильный программист с нейросетями делает работу за двоих образца 2022 года. Значительная часть нового кода пишется с помощью ИИ.

Между тем рынок переполнен айтишниками: за последние годы тысячи людей отучились на курсах, и теперь на одну вакансию приходится 22 резюме. Конкуренция бешеная, а работодателям все проще увольнять, когда нужно резать расходы.

В целом же большие компании разлюбили специалистов middle-уровня. Senior-профессионалы получают все больше, а вот джуниорам и мидлам впервые за десять лет придется осознать: программист больше не синоним «неувольняемого».