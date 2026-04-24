Предотвращенный теракт против руководства РКН, замедление роста цен и штрафы за химикаты для дачников. Что нового к утру 24 апреля
В США заявили, что пытаются урегулировать конфликт на Украине
Я знаю точно только то, что принц Гарри не выступает от имени Великобритании, это уж точно. Думаю, что я говорю за Великобританию больше, чем принц Гарри, но я признателен ему за совет.
Американский лидер также добавил, что приезд Владимира Путина на саммит G20 в Майями был бы очень полезным.
Саммит G20 в Майами запланирован на 14−15 декабря 2026 года.
ФСБ предотвратила теракт против руководителей Роскомнадзора
Сторонники праворадикальной идеологии планировали теракт против руководителей Роскомнадзора, заявили в ФСБ. Они собирались подорвать автомобиль.
Семерых подозреваемых задержали в Москве, Уфе, Новосибирске и Ярославле. По данным ведомства, их завербовали спецслужбы Украины.
Главарем группы был москвич 2004 года рождения. При задержании он оказал вооруженное сопротивление, и его ликвидировали.
У задержанных нашли 1 кг взрывчатки, гранату Ф-1, пистолет с глушителем, инструкцию по вступлению в состав украинской террористической организации, которая запрещена в РФ, и другие предметы, сообщили в ФСБ. О какой организации идет речь, там не уточнили.
Там добавили, что спецслужбы Украины активно пытаются сорвать проводимые в России мероприятия «по обеспечению безопасности информационного пространства, в том числе блокировке мессенджера Telegram».
В отношении злоумышленников возбудили уголовные дела за незаконное хранение и оборот оружия и взрывных устройств.
Нападение на врачей в Махачкале. Что известно
Что произошло
Вечером 23 апреля мужчина напал с ножом на медработников в приемном отделении Республиканской клинической больнице им. Вишневского в Махачкале, сообщили в пресс-службе СУ СК РФ по республике.
Нападавший пытался скрыться на машине, но его задержали охранники больницы.
Что известно о пострадавших
В результате атаки пострадали хирург и травматолог. У них ножевые ранения в область лица и шеи. Врач-травматолог, который пришел на помощь коллеге, находится в состоянии средней тяжести. Хирурга прооперировали, он сейчас в реанимации, рассказали в местном Минздраве.
Что известно о нападавшем
Им оказался местный житель — 32-летний житель села Аксай Хасавюртовского района. По его словам, месяц назад он привозил в больницу маму, но хирург ее якобы принять отказал и якобы оскорбил.
Нападавший сказал, что убивать никого не хотел и признался, что принимал наркотики. Известно, что судимостей у него нет.
Заведено уголовное дело.
Управляющую хостелом осудили по делу о теракте в «Крокусе»
Суд в Москве дал три года лишения свободы управляющей хостелом, где жили исполнители теракта в «Крокус сити холле». Ей также запретили два года работать в сфере гостиничного бизнеса.
Женщину признали виновной в том, что она не сообщила властям о проживании иностранцев без разрешения. Она признала вину и раскаялась.
Сам теракт произошел 22 марта 2024 года: тогда погибло 149 человек, более 600 пострадали.
Россиянам напомнили о длинных выходных в июне
Россияне будут отдыхать с 12 по 14 июня в связи с празднованием Дня России, следует из данных производственного календаря на сайте Госдумы.
Эти дни выпадают на пятницу, субботу и воскресенье.
В Минэкономразвития оценили состояние экономики России
По словам главы Минэкономразвития Маскима Решетникова, снижение темпов роста цен в стране — абсолютно устойчивая тенденция.
Экономика России остается устойчивой, открытой и конкурентоспособной, а также сохраняет свой рыночный характер, несмотря на внешнее давление, добавил министр.
Решетников объяснил, что замедление темпов роста ВВП — плата за снижение инфляции, которая составила в прошлом году 5,6%.
Каждый второй россиянин рассчитывает на снижение ключевой ставки
Почти половина россиян (47%) считают, что на заседании 24 апреля Центробанк снизит ключевую ставку на 0,5 п. п. — до 14,5% годовых. Еще:
- 22% ожидают более сильного снижения — до 14%;
- 18% прогнозируют сохранение ставки на уровне 15%;
- 13% допускают ее повышение, следует из опроса «Выберу.ру».
Отмечается, что рынок ожидает продолжения снижения ставки, но регулятор будет действовать осторожно из-за инфляционных рисков и экономической неопределенности.
Дачникам напомнили о штрафах за применение химикатов
При использовании химикатов на даче важно соблюдать установленные правила, рассказал геоэколог и дендролог Петр Дубоделов. По его словам, применять можно только те пестициды, которые включены в официальный каталог и имеют маркировку «Л» (для личных хозяйств) или «ЛС», если это прямо разрешено.
Нарушениями считаются:
- использование неподходящих препаратов;
- превышение дозировки;
- несоблюдение сроков обработки;
- отсутствие средств защиты;
- опрыскивание рядом с жилыми зонами и водоемами с нарушением норм.
За такие действия предусмотрен штраф от 3 до 5 тыс. рублей.
Если химикаты наносят вред почве, ответственность ужесточается.
Россиян предупредили о возможных магнитных бурях
За последние сутки на Солнце произошло пять вспышек класса М — предпоследнего по мощности. Пятая длилась 14 минут, объяснили в Институте прикладной геофизики
Такие явления могут сопровождаться выбросами плазмы и в случае достижения Земли вызывать магнитные бури.