24 апреля 2026, 05:00

Предотвращенный теракт против руководства РКН, замедление роста цен и штрафы за химикаты для дачников. Что нового к утру 24 апреля

Российские спецслужбы предотвратили теракт против руководителей Роскомнадзора, который готовили из Киева. В ФСБ рассказали, что террористы пытались сорвать мероприятия «по обеспечению безопасности информационного пространства». Среди других событий: глава Минэкономразвития оценил состояние российской экономики, по делу о теракте в «Крокусе» вынесли новый приговор, Трамп рассказал об урегулировании конфликта на Украине, а россиянам напомнили о длинных выходных. Обо всем подробнее — читайте в дайджесте.

В США заявили, что пытаются урегулировать конфликт на Украине

Дональд Трамп рассказал, что Вашингтон продолжает работать над урегулированием конфликта на Украине.

Президент США также ответил на критику принца Гарри, который 23 апреля во время визита в Киев заявил, что Трамп делает недостаточно, чтобы разрешить конфликт.

Я знаю точно только то, что принц Гарри не выступает от имени Великобритании, это уж точно. Думаю, что я говорю за Великобританию больше, чем принц Гарри, но я признателен ему за совет.

Дональд Трамп

Американский лидер также добавил, что приезд Владимира Путина на саммит G20 в Майями был бы очень полезным.

Саммит G20 в Майами запланирован на 14−15 декабря 2026 года.

ФСБ предотвратила теракт против руководителей Роскомнадзора

Сторонники праворадикальной идеологии планировали теракт против руководителей Роскомнадзора, заявили в ФСБ. Они собирались подорвать автомобиль.

Семерых подозреваемых задержали в Москве, Уфе, Новосибирске и Ярославле. По данным ведомства, их завербовали спецслужбы Украины.

Главарем группы был москвич 2004 года рождения. При задержании он оказал вооруженное сопротивление, и его ликвидировали.

У задержанных нашли 1 кг взрывчатки, гранату Ф-1, пистолет с глушителем, инструкцию по вступлению в состав украинской террористической организации, которая запрещена в РФ, и другие предметы, сообщили в ФСБ. О какой организации идет речь, там не уточнили.

Там добавили, что спецслужбы Украины активно пытаются сорвать проводимые в России мероприятия «по обеспечению безопасности информационного пространства, в том числе блокировке мессенджера Telegram».

В отношении злоумышленников возбудили уголовные дела за незаконное хранение и оборот оружия и взрывных устройств.

Нападение на врачей в Махачкале. Что известно

Что произошло

Вечером 23 апреля мужчина напал с ножом на медработников в приемном отделении Республиканской клинической больнице им. Вишневского в Махачкале, сообщили в пресс-службе СУ СК РФ по республике.

Нападавший пытался скрыться на машине, но его задержали охранники больницы.

Что известно о пострадавших

В результате атаки пострадали хирург и травматолог. У них ножевые ранения в область лица и шеи. Врач-травматолог, который пришел на помощь коллеге, находится в состоянии средней тяжести. Хирурга прооперировали, он сейчас в реанимации, рассказали в местном Минздраве.

Что известно о нападавшем

Им оказался местный житель — 32-летний житель села Аксай Хасавюртовского района. По его словам, месяц назад он привозил в больницу маму, но хирург ее якобы принять отказал и якобы оскорбил.

Нападавший сказал, что убивать никого не хотел и признался, что принимал наркотики. Известно, что судимостей у него нет.

Заведено уголовное дело.

Управляющую хостелом осудили по делу о теракте в «Крокусе»

Суд в Москве дал три года лишения свободы управляющей хостелом, где жили исполнители теракта в «Крокус сити холле». Ей также запретили два года работать в сфере гостиничного бизнеса.

Женщину признали виновной в том, что она не сообщила властям о проживании иностранцев без разрешения. Она признала вину и раскаялась.

Сам теракт произошел 22 марта 2024 года: тогда погибло 149 человек, более 600 пострадали.

Россиянам напомнили о длинных выходных в июне

Россияне будут отдыхать с 12 по 14 июня в связи с празднованием Дня России, следует из данных производственного календаря на сайте Госдумы.

Эти дни выпадают на пятницу, субботу и воскресенье.

В Минэкономразвития оценили состояние экономики России

По словам главы Минэкономразвития Маскима Решетникова, снижение темпов роста цен в стране — абсолютно устойчивая тенденция.

Экономика России остается устойчивой, открытой и конкурентоспособной, а также сохраняет свой рыночный характер, несмотря на внешнее давление, добавил министр.

Решетников объяснил, что замедление темпов роста ВВП — плата за снижение инфляции, которая составила в прошлом году 5,6%.

Каждый второй россиянин рассчитывает на снижение ключевой ставки

Почти половина россиян (47%) считают, что на заседании 24 апреля Центробанк снизит ключевую ставку на 0,5 п. п. — до 14,5% годовых. Еще:

  • 22% ожидают более сильного снижения — до 14%;
  • 18% прогнозируют сохранение ставки на уровне 15%;
  • 13% допускают ее повышение, следует из опроса «Выберу.ру».

Отмечается, что рынок ожидает продолжения снижения ставки, но регулятор будет действовать осторожно из-за инфляционных рисков и экономической неопределенности.

Дачникам напомнили о штрафах за применение химикатов

При использовании химикатов на даче важно соблюдать установленные правила, рассказал геоэколог и дендролог Петр Дубоделов. По его словам, применять можно только те пестициды, которые включены в официальный каталог и имеют маркировку «Л» (для личных хозяйств) или «ЛС», если это прямо разрешено.

Нарушениями считаются:

  • использование неподходящих препаратов;
  • превышение дозировки;
  • несоблюдение сроков обработки;
  • отсутствие средств защиты;
  • опрыскивание рядом с жилыми зонами и водоемами с нарушением норм.

За такие действия предусмотрен штраф от 3 до 5 тыс. рублей.

Если химикаты наносят вред почве, ответственность ужесточается.

Россиян предупредили о возможных магнитных бурях

За последние сутки на Солнце произошло пять вспышек класса М — предпоследнего по мощности. Пятая длилась 14 минут, объяснили в Институте прикладной геофизики

Такие явления могут сопровождаться выбросами плазмы и в случае достижения Земли вызывать магнитные бури.

