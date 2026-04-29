Парад без военной техники, экологические последствия удара по Туапсе и непрерывные майские. Что нового к утру 29 апреля
Путин заявил, что удар по Туапсе грозит экологическими последствиями. Что происходит
Что сказал президент
На совещании по обеспечению безопасности на выборах Владимир Путин отметил, что дроны бьют по гражданской инфраструктуре все чаще.
Вот последний пример — это удары по энергетическим объектам в Туапсе, которые потенциально могут вызвать и экологические последствия серьезные.
По последним данным, серьезных угроз нет там, и люди справляются на месте с теми вызовами, с которыми сталкиваются, добавил глава государства.
Что происходит в Туапсе
Все утечки нефти, которые начались после атаки ВСУ на Туапсе, уже остановили, сообщил глава МЧС Александр Куренков вечером 28 апреля. Теперь специалисты работают над тем, чтобы нефть не попала в реку Туапсе, добавил он.
Глава МЧС уточнил, что ведомство наращивает силы для ликвидации последствий и что 29 апреля на место приедет сводная группировка из 40 водолазов.
Глава Краснодарского края Вениамин Кондратьев, в свою очередь, заявил, что для борьбы с последствиями ЧС на место прибудут еще 300 человек.
Цены на вторичное жилье в России снижаются
Об этом рассказал председатель попечительского совета Фонда развития территорий, экс-премьер РФ Сергей Степашин.
Вторичное жилье сейчас дешевеет.
Он добавил, что остается надежда на снижение ключевой ставки. По мнению Степашина, она вполне может быть снижена до 10%, если в течение года инфляцию удастся удержать в пределах 5−6%.
Россиян предупредили о возможном подорожании автомобилей
В ближайшие месяцы цены будут медленно расти на 5−10% в зависимости от марки и модели, предупредила генеральный директор компании Frank Auto Ирина Франк.
Причина — производители и импортеры пока не полностью включили в ценники выросшие утильсбор и НДС, объяснила она.
Раньше у дилеров было слишком много машин на складах, и им приходилось делать большие скидки, чтобы быстрее продать и вернуть деньги. Сейчас запасы перестали снижаться — это значит, что экстренные распродажи больше не нужны, пояснила Франк.
В России предложили объединить майские праздники
Январские выходные стоит частично перенести на май, заявил замсекретаря Общественной палаты РФ Владислав Гриб. По его словам, весной период удобнее планировать семейный отдых.
Гриб пояснил, что общее количество выходных дней предлагается не увеличивать, а перераспределить: сократить новогодние каникулы, например, до 7 января, а 3−4 дня добавить к маю. Так отдых с 1 по 9 мая станет непрерывным.
Он подчеркнул, что многие граждане и так фактически продлевают майские каникулы за счет отпусков и отгулов.
В Минобороны рассказали подробности проведения военного парада 9 Мая
Как сообщили в оборонном ведомстве, парад в честь 81-й годовщины Победы пройдет в Москве на Красной площади.
В составе пешей колонны примут участие военнослужащие из вузов всех видов и отдельных родов войск. При этом кадетов, суворовцев и нахимовцев на параде не будет.
Колонны с военной техники тоже ждать не стоит из-за оперативной обстановки.
Авиационная часть парада состоится: над площадью пролетят самолеты российских пилотажных групп. В завершение парада летчики штурмовиков Су-25 раскрасят небо Москвы в цвета флага РФ.
В Черном море впервые за 30 лет пересчитают дельфинов
О старте масштабного исследования популяции китообразных в Черном море рассказали специалисты фонда «Чистые моря» и Института проблем экологии и эволюции им. А. Н. Северцова РАН.
Как объяснила руководитель проекта Анна Субботина, последний раз подобный мониторинг проводился в начале 1990-х годов. Сейчас, по ее словам, у ученых нет актуальных данных, чтобы оценить, как на дельфинах сказываются экологические инциденты, в том числе выброс мазута у побережья Анапы в 2024 году.
Проект рассчитан на 2,5 года. На побережье от Тамани до Сочи ученые развернут сеть минимум из пяти наблюдательных пунктов — сотрудники будут в бинокль фиксировать активность и маршруты дельфинов. Позже к работе подключится и экипаж специализированного судна.
Полученные данные внесут в математическую модель — это поможет рассчитать точную численность краснокнижных афалин, белобочек и азовок.