Парад без военной техники, экологические последствия удара по Туапсе и непрерывные майские. Что нового к утру 29 апреля

По последним данным, серьезных угроз нет там, и люди справляются на месте с теми вызовами, с которыми сталкиваются, добавил глава государства.

Что происходит в Туапсе

Все утечки нефти, которые начались после атаки ВСУ на Туапсе, уже остановили, сообщил глава МЧС Александр Куренков вечером 28 апреля. Теперь специалисты работают над тем, чтобы нефть не попала в реку Туапсе, добавил он.

Глава МЧС уточнил, что ведомство наращивает силы для ликвидации последствий и что 29 апреля на место приедет сводная группировка из 40 водолазов.

Глава Краснодарского края Вениамин Кондратьев, в свою очередь, заявил, что для борьбы с последствиями ЧС на место прибудут еще 300 человек.