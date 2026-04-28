Эвакуация на российском курорте, плата за международный интернет-трафик и РКН против «Метода». Главное за 28 апреля
Из резервуара горящего завода в Туапсе вылилась нефть. На место ЧП отправили главу МЧС
Нефтеперерабатывающий завод в Туапсе третий раз за две недели атаковали украинские беспилотники. После очередного прилета на предприятии загорелись два резервуара, которые не пострадали во время предыдущих атак, сообщил RTVI.
Нефть из одного резервуара вылилась на дорогу. Пострадало несколько автомобилей.
Первый раз дроны атаковали Туапсе 16 апреля. Погибли два ребенка, двое взрослых пострадали. После налета в море рядом с городом-курортом образовалось нефтяное пятно.
Вторая атака случилась 20 апреля. После нее в морском порту начался пожар, который тушили несколько суток, а над городом прошел «черный дождь».
В городе выросла концентрация токсичных веществ в воздухе. А волонтерам приходится отмывать птиц и бездомных животных от мазута.
Город остался без воды
На территории завода находится водопроводная насосная станция. Пожар нарушил ее работу — вышла из строя система водоснабжения. В городе временно отключили воду. Взять ее можно пока в нескольких районах — там установили специальные емкости с водой.
В России задумали ввести плату международный интернет-трафик. Как это связано с VPN
Минцифры хочет сделать платным международный мобильный трафик, если он превышает 15 Гб в месяц. Это следует из ответа министерства Ассоциации компаний связи.
По данным портала «Хабр», ведомство фактически не разделяет использование VPN-сервисов и реальный зарубежный трафик.
Плату могут ввести уже 1 мая, но мобильные операторы просят об отсрочке. Компании технически не могут быстро настроить учет данных для 180 млн пользователей и отделить один вид трафика от другого.
В Госдуме идею Минцифры посчитали перебором. Депутат Андрей Свинцов считает, что какие-то сверхтарифы для иностранного трафика излишни, ведь много ресурсов находятся «в наших братских регионах». К ним он отнес СНГ, Китай и Индию.
Есть часть, которая находится в недружественных странах. Интернет все-таки это зона для и удобства с точки зрения бизнеса и для удобства с точки зрения общения. Поэтому какие-то дополнительные сборы, я считаю, это уже перебор.
Что еще важно: отсрочка для близких погибших бойцов, обмен российского ученого в Польше и крупный пожар в Москве
В Госдуме предложили давать отсрочку от мобилизации родственникам погибших бойцов СВО. Она может распространиться на сыновей и братьев военных и добровольцев, которые участвовали в боевых действиях и погибли. Сейчас в случае гибели родственника их освобождают только от срочной службы.
Законопроект пока только внесли в Госдуму. Депутаты еще не рассматривали его.
Российского археолога вернули из польской тюрьмы, обменяв на молдавских офицеров. Варшава должна была выдать сотрудника Эрмитажа Александра Бутягина Киеву. Однако россиянина вернули на родину в рамках обмена заключенными между Минском и Варшавой. О нем стороны договаривались несколько месяцев.
Польше взамен передали двух офицеров спецслужбы Молдавии, которые приехали на разведку в Россию в 2025 году по поддельным документам.
Александр Бутягин заведует сектором отдела античного мира Эрмитажа. Его задержали в декабре 2025 года в Варшаве по запросу Украины. Киев обвинил его незаконных археологических поисках в Крыму. Сам ученый объяснял, что действовал на основании решения российских властей.
В марте суд в Польше одобрил экстрадицию Бутягина на Украину. Там ему грозило до пяти лет тюрьмы. Однако оно не успело вступить в силу.
Восемь человек сгорели в строящейся многоэтажке в Москве. Пожар начался утром 28 апреля в здании в 3-м Балтийском переулке. Ему присвоили пятый, максимальный ранг сложности. По некоторым данным, внутри здания было больше 200 человек. Причиной могло стать короткое замыкание в электрощитке в бытовке рабочих.
Что еще интересно: удаление сериала «Метод» и смерть отца «Спокойной ночи, малыши!»
Третий сезон сериала «Метод» с Константином Хабенским удалили из всех онлайн-кинотеатров. Продюсер проекта Владимир Маслов объяснил, что «Кинопоиск» и «Иви» свежие серии убрали из-за «несоответствия традиционным ценностям».
При этом ведомство не дало конкретных формулировок, какие именно сцены нарушают закон.
Это психологический триллер о следователе-одиночке Родионе Меглине, который специализируется на раскрытии преступлений серийных убийц.
Сыщик отлично понимает психологию маньяков и психопатов, умеет «мыслить, как преступник», что и помогает ему расследовать сложнейшие дела.
Первые два сезона сериала показывали на федеральном ТВ. Третий сезон исполнитель главной роли Константин Хабенский назвал лучшим в истории проекта.
На 90-м году жизни умер легендарный артист-кукольник Роберт Ляпидевский. Он стоял у истоков передачи «Спокойной ночи, малыши!» и более 65 лет служил в Театре имени Образцова.
Сын первого Героя СССР Анатолия Ляпидевского прославился ролями в спектаклях «Необыкновенный концерт» и «Божественная комедия».
В семье народного артиста рассказали, что причиной смерти стали осложнения после ковида. Ляпидевского похоронят на Новодевичьем кладбище.
В Москве поймали француза, который два года контрабандой ввозил в Россию золото времен Наполеона III. Сотрудник музея Сен-Реми Антони Кастелейн похитил коллекцию монет на 53 миллиона рублей и прятал их среди обычных центов в кошельке при перелетах.
Ценности скупали российские нумизматы, пока на след похитителя не вышел Интерпол. Теперь иностранцу грозит до пяти лет колонии.