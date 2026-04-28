Эвакуация на российском курорте, плата за международный интернет-трафик и РКН против «Метода». Главное за 28 апреля

Атаки на НПЗ в Туапсе

Первый раз дроны атаковали Туапсе 16 апреля. Погибли два ребенка, двое взрослых пострадали. После налета в море рядом с городом-курортом образовалось нефтяное пятно.

Вторая атака случилась 20 апреля. После нее в морском порту начался пожар, который тушили несколько суток, а над городом прошел «черный дождь».

В городе выросла концентрация токсичных веществ в воздухе. А волонтерам приходится отмывать птиц и бездомных животных от мазута.