В Госдуме предложили дать отсрочку от мобилизации для родственников погибших военных

В ГД захотели дать отсрочку от мобилизации братьям и сыновьям погибших военных

В Государственной Думе предложили дать отсрочку от мобилизации для родственников погибших военнослужащих, а именно для братьев и сыновей. Соответствующий законопроект внесли в нижнюю палату парламента, он опубликован в официальной думской базе данных.

Законопроект вносит поправки в статью 18 Федерального закона «О мобилизационной подготовке и мобилизации в Российской Федерации» и предлагает ввести отсрочку от мобилизации для двух категорий граждан — родных военных и добровольцев, участвовавших в боевых действиях. Условием получения отсрочки для братьев и сыновей станет смерть их родственника в ходе мобилизации, военного положения или военного времени.

Автор законопроекта, первый заместитель председателя комитета Госдумы по охране здоровья Федот Тумусов в пояснительной записке к документу указал, что изменения должны устранить правовое неравенство между родственниками погибших военнослужащих. Сейчас, по его словам, закон освобождает братьев и сыновей от срочной службы, если у них погиб родственник, но не дает им отсрочку от мобилизации. «Это приводит к ситуациям, когда семьи, уже потерявшие одного близкого человека в ходе боевых действий, сталкиваются с мобилизацией оставшихся сыновей или братьев», — следует из документа.

Законопроект позволит закрепить данную гарантию на уровне федерального закона, исключив необходимость длительных судебных разбирательств для граждан, находящихся в тяжелых жизненных обстоятельствах Федот Тумусов автор документа

Законопроект уже направили председателю Госдумы Вячеславу Володину и в профильный комитет по обороне. После предварительного обсуждения документ будут рассматривать в первом чтении.

Президент Финляндии Александр Стубб ранее предположил, что в России якобы может быть объявлена всеобщая мобилизация из-за высоких потерь на фронте. В ответ на его слова заместитель председателя Совета безопасности России Дмитрий Медведев заявил, что необходимости объявлять новую волну мобилизации в стране нет. Политик заверил, что граждан, заключивших контракт о службе в зоне специальной военной операции, достаточно для выполнения всех боевых задач. В Кремле также подтверждали, что тема новой мобилизации в России не стоит на повестке дня.

До этого Госдума отклонила проект закона об отсрочке от мобилизации для отцов троих детей. Комментируя это решение, первый заместитель председателя Госдумы по обороне Андрей Красов заявил, что «национальная безопасность и обороноспособность государства должны стоять в приоритете», а каждый мужчина обязан в первую очередь защищать свою семью, общество и государство, а потом уже думать о добыче для своей семьи.