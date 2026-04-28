Реклама

Реклама. 12+. ООО «Единое Видео». VK Видео: vkvideo.ru
Соглашение: vkvideo.ru/legal/terms. VK - ВК. erid: 2RanynDT8xa.
Силовые структуры
ВсеСледствие и судКриминалПолиция и спецслужбыПреступная Россия
11:18, 28 апреля 2026Силовые структуры

Иностранец обворовал французский музей ради заработка в России

Француз вынес монеты на 53 млн рублей из музея Сен-Реми и продавал их в Москве
Олеся Мицкевич (Редактор отдела «Силовые структуры»)

Фото: Ирина Бужор / Коммерсантъ

В Москве сотрудники ФТС, ФСБ и МВД уличили француза в продаже золотых монет, которые он вынес из музея Сен-Реми. Об этом «Ленте.ру» сообщили в пресс-службе ФТС России.

По данным ведомства, 29-летний француз Антони Кастелейн работал в историческом музее Сен-Реми во Франции. Пользуясь своим положением, он похитил коллекцию золотых монет времен Римской империи и правления Наполеона III на 53 миллиона рублей, а затем в течение двух лет ввез контрабандой в РФ. При прохождении контроля монеты он прятал среди евроцентов в своем кошельке. Привезенные из Франции ценности скупали нумизматические организации и коллекционеры.

Розыском монет российские силовики занялись после ориентировки Интерпола. Возбуждено уголовное дело о контрабанде. Виновному по этой статье иностранцу грозит до пяти лет колонии.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информацияМини-игры
    © 1999–2026 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости
    На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
    Ok