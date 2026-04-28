Иностранец обворовал французский музей ради заработка в России

Француз вынес монеты на 53 млн рублей из музея Сен-Реми и продавал их в Москве

В Москве сотрудники ФТС, ФСБ и МВД уличили француза в продаже золотых монет, которые он вынес из музея Сен-Реми. Об этом «Ленте.ру» сообщили в пресс-службе ФТС России.

По данным ведомства, 29-летний француз Антони Кастелейн работал в историческом музее Сен-Реми во Франции. Пользуясь своим положением, он похитил коллекцию золотых монет времен Римской империи и правления Наполеона III на 53 миллиона рублей, а затем в течение двух лет ввез контрабандой в РФ. При прохождении контроля монеты он прятал среди евроцентов в своем кошельке. Привезенные из Франции ценности скупали нумизматические организации и коллекционеры.

Розыском монет российские силовики занялись после ориентировки Интерпола. Возбуждено уголовное дело о контрабанде. Виновному по этой статье иностранцу грозит до пяти лет колонии.

