Россиянин больше года истязал детей своей сожительницы

В Колпино задержали мужчину, который больше года истязал детей сожительницы

В Колпино задержали 28-летнего мужчину, который, предположительно, истязал маленьких детей своей сожительницы. Об этом сообщает Telegram-канал Mash на Мойке.

По данным канала, двое детей 5 и 7 лет ходили в детский сад с синяками и ссадинами на теле — на это обратили внимание воспитатели. Сейчас мужчина находится в СИЗО. Следствие полагает, что он больше года избивал мальчика и девочку в квартире на улице Ленина.

