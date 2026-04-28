10:07, 28 апреля 2026

Совершивший двойную расправу россиянин вернулся на место преступления спустя 25 лет

Жителя Кузбасса осудят за убийство знакомой и ее сестры ради денег в 2000 году
Олеся Мицкевич (Редактор отдела «Силовые структуры»)

Фото: Komsomolskaya Pravda / Globallookpress.com

Следователи раскрыли двойную расправу, совершенную более 25 лет назад в Кемерово. Об этом «Ленте.ру» сообщили в управлении Следственного комитета России по Кемеровской области — Кузбассу.

55-летнему мужчине предъявлено обвинение по статье 105 («Убийство») УК РФ. Следствие полагает, что в июне 2000 года он вместе с напарником проник в дом к знакомой, чтобы ограбить ее. Внутри жилища находилась женщина и ее сестра — мужчины напали на них, удушили и зарезали ножом. После совершения преступления они скрылись, но оставили отпечатки пальцев на раме. Это и помогло найти злоумышленников спустя 25 лет.

Один из них до судебных разбирательств не дожил, а его напарник во всем сознался. Вместе со следователями он вернулся на место преступления и подтвердил показания на месте.

Ранее обвиняемый сбежал из-под полицейского конвоя в здании суда в городе Ленинске (Волгоградская область).

