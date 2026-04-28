Россиянин сбежал из-под конвоя в здании суда

Обвиняемый сбежал из-под конвоя в здании суда в Ленинске и был пойман

Обвиняемый сбежал из-под полицейского конвоя в здании суда в городе Ленинске (Волгоградская область). Об этом стало известно V1.

По данным издания, беглец попал на камеру видеорегистратора. Он выбежал из здания суда и скрылся в неизвестном направлении. Следом за ним побежал сотрудник полиции. Вскоре злоумышленника удалось поймать.

Как уточняет V1, в суде мужчина оказался по обвинению в мелком хулиганстве, пьянстве и дебоше. В какой-то момент он решил не дожидаться решения судьи и сбежал из-под конвоя.

