09:45, 28 апреля 2026Силовые структуры

Россиянин сбежал из-под конвоя в здании суда

Обвиняемый сбежал из-под конвоя в здании суда в Ленинске и был пойман
Олеся Мицкевич (Редактор отдела «Силовые структуры»)

Фото: Ирина Бужор / Коммерсантъ

Обвиняемый сбежал из-под полицейского конвоя в здании суда в городе Ленинске (Волгоградская область). Об этом стало известно V1.

По данным издания, беглец попал на камеру видеорегистратора. Он выбежал из здания суда и скрылся в неизвестном направлении. Следом за ним побежал сотрудник полиции. Вскоре злоумышленника удалось поймать.

Как уточняет V1, в суде мужчина оказался по обвинению в мелком хулиганстве, пьянстве и дебоше. В какой-то момент он решил не дожидаться решения судьи и сбежал из-под конвоя.

Ранее защита 28-летнего рэпера Алишера Моргенштерна (внесен Минюстом России в реестр иностранных агентов) указала на нарушения при вынесении ему приговора.

