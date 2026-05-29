Досрочная выплата пенсий, льготы на капремонт и обязательный экзамен по физкультуре. Что нового к утру 29 мая

Ростовская область подверглась массированной атаке. Над регионом сбили более 80 беспилотников, сообщил глава региона Юрий Слюсарь. Информация о разрушениях и пострадавших не поступала.

Атаку дронов отразила и Волгоградская область , передала администрация региона. В результате у многоквартирного дома в Краснооктябрьском районе были разбиты стекла. Пострадавших нет.

В Ярославской области обломки беспилотников попали в промышленные склады с топливом , сообщил глава региона Михаил Евраев. По его словам, сейчас пожарные тушат возникший пожар, пострадавших нет.

В Углегорске (ДНР) в результате атаки на автомобиль ремонтной бригады погибли трое сотрудников предприятия «Вода Донбасса», сообщил глава ДНР Денис Пушилин. Еще один работник получил крайне тяжелые ранения. В результате атаки повреждены три объекта гражданской инфраструктуры, четыре жилых дома, шесть единиц спецтехники и легковой автомобиль.

В Донецке беспилотники атаковали трамвайное депо в Куйбышевском районе.