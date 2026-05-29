Досрочная выплата пенсий, льготы на капремонт и обязательный экзамен по физкультуре. Что нового к утру 29 мая
Удар по жилому дому и бригаде коммунальщиков: атаки беспилотников за ночь
Ростовская область подверглась массированной атаке. Над регионом сбили более 80 беспилотников, сообщил глава региона Юрий Слюсарь. Информация о разрушениях и пострадавших не поступала.
Атаку дронов отразила и Волгоградская область, передала администрация региона. В результате у многоквартирного дома в Краснооктябрьском районе были разбиты стекла. Пострадавших нет.
В Ярославской области обломки беспилотников попали в промышленные склады с топливом, сообщил глава региона Михаил Евраев. По его словам, сейчас пожарные тушат возникший пожар, пострадавших нет.
В Углегорске (ДНР) в результате атаки на автомобиль ремонтной бригады погибли трое сотрудников предприятия «Вода Донбасса», сообщил глава ДНР Денис Пушилин. Еще один работник получил крайне тяжелые ранения. В результате атаки повреждены три объекта гражданской инфраструктуры, четыре жилых дома, шесть единиц спецтехники и легковой автомобиль.
В Донецке беспилотники атаковали трамвайное депо в Куйбышевском районе.
США исключили из санкционных списков 11 россиян и два танкера
В частности, ограничения сняли с бывшего депутата Госдумы Артура Чилингарова, экс-сенатора Владимира Лебедева и бывшего члена Совета Федерации Татьяны Сахаровой. Также из санкционных списков исключены танкеры LINDA и LADY D.
В Минфине США пояснили, что всего удалены 76 устаревших записей. Речь идет о людях, которые умерли, и о списанных судах. Изменения затронули не только Россию, но и физических и юридических лиц из 18 других стран.
Пенсии в июне выплатят досрочно из-за Дня России
Часть пенсионеров в июне получит выплаты раньше обычного из-за длинных выходных по случаю Дня России, напомнил депутат Госдумы Алексей Говырин. Пенсии, которые должны были прийти 12−14 июня, перечислят 11 июня. Выплаты за 20−21 июня переведут 19 июня, а за 27−28 июня — 26 июня.
При этом график выплаты детских пособий не изменится.
Единое пособие на детей, выплаты по уходу за ребенком для неработающих родителей и пособие на ребенка военнослужащего поступят 3 июня, выплаты из маткапитала — 5 июня.
Заявления для переноса выплат подавать не нужно.
Мошенники придумали новую схему с «взломом» через биометрию
Аферисты сначала пытаются записать голос жертвы во время обычного разговора, а затем звонят от имени несуществующего «центра цифровой безопасности». Они убеждают человека, что его аккаунт на «Госуслугах» якобы взломали с помощью биометрии и пытаются похитить деньги.
После этого жертве предлагают срочно перевести сбережения на «защищенный счет», который на самом деле принадлежит мошенникам.
При этом голосовой аутентификации на «Госуслугах» нет, а записи голоса недостаточно для взлома аккаунтов и банковских счетов, напомнили в одном из крупных банков.
Россиянам рассказали, нужно ли учить ребенка читать перед школой
Родителям не стоит заранее обучать детей чтению и письму перед поступлением в первый класс, заявила эксперт Минпросвещения Елена Приступа.
По ее словам, гораздо важнее развивать у ребенка внимание, память, мышление, речь и умение сравнивать, классифицировать и обобщать информацию. Навыкам чтения и письма детей должна обучать школа в рамках образовательной программы.
В Госдуме захотели раньше предоставлять льготы на капремонт пенсионерам
Депутаты ЛДПР предложили давать скидку 50% на взносы с 65 лет, а полностью освобождать от платы — с 70 лет.
Сейчас такие льготы действуют для неработающих пенсионеров с 70 и 80 лет соответственно.
Авторы инициативы считают, что мера поможет снизить финансовую нагрузку на пожилых россиян и сократить задолженность по взносам на капремонт.
В России предложили ввести обязательный экзамен по физкультуре
За введение обязательной итоговой аттестации по физкультуре в школах выступил замсекретаря Общественной палаты Владислав Гриб. По его мнению, этот предмет не должен считаться второстепенным.
Предполагается, что экзамен будет вариативным: школьники смогут сдавать нормативы ГТО или проходить аттестацию по своему виду спорта. Освободить от экзамена могут обладателей спортивных разрядов, значков ГТО и победителей соревнований.
Ракета New Glenn взорвалась во время испытаний во Флориде
Тяжелая ракета-носитель New Glenn компании Blue Origin взорвалась во время испытаний на стартовой площадке во Флориде. На кадрах трансляции видно, как у основания ракеты появилась яркая вспышка, а после произошел мощный взрыв.
В компании подтвердили провал запуска. Основатель Джефф Безос сообщил, что среди сотрудников пострадавших нет. По его словам, говорить о причинах аварии пока рано, однако расследование уже началось.
Безос отметил, что компания восстановит поврежденную инфраструктуру и продолжит программу испытаний ракеты.