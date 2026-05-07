Предупреждение Германии от Медведева, удар дронов по жилым домам и неизвестные вирусы в клещах. Что нового к утру 7 мая

В Бежицком районе Брянской области ранены 13 мирных жителей после атаки ВСУ , сообщил глава региона Александр Богомаз. Все пострадавшие в больнице, среди них один ребенок. В результате удара повреждения получили два многоквартирных дома, более 20 квартир и 40 автомобилей.

В Запорожской области местный житель сбил дрон шапкой . Она попала в лопасти квадрокоптера, в результате он упал и сдетонировал в нескольких метрах от мужчины.

Всего за ночь над российским регионами ПВО уничтожила 347 беспилотников.