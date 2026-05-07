Предупреждение Германии от Медведева, удар дронов по жилым домам и неизвестные вирусы в клещах. Что нового к утру 7 мая
Атаки беспилотников за ночь: что происходит в регионах
В Бежицком районе Брянской области ранены 13 мирных жителей после атаки ВСУ, сообщил глава региона Александр Богомаз. Все пострадавшие в больнице, среди них один ребенок. В результате удара повреждения получили два многоквартирных дома, более 20 квартир и 40 автомобилей.
В Запорожской области местный житель сбил дрон шапкой. Она попала в лопасти квадрокоптера, в результате он упал и сдетонировал в нескольких метрах от мужчины.
Всего за ночь над российским регионами ПВО уничтожила 347 беспилотников.
Дмитрий Медведев предложил держать у западных границ готовые к бою войска
Зампредседателя Совбеза России Дмитрий Медведев опубликовал статью о милитаризации ФРГ. Собрали ключевые тезисы:
- безрассудные действия Германии ставит под угрозу безопасность Европы;
- Россия должна держать боеготовые силы у западных границ;
- ФРГ стремится стать военно-политическим лидером ЕС и ускоренно перевооружается;
- Россия уничтожит немецкую промышленность, а возможно — и европейскую цивилизацию в случае военного конфликта с ФРГ;
- Германия не будет соблюдать возможные договоры о безопасности в Европе.
В МИД России предупредили об ответе Украине в случае удара по Параду Победы. Что заявили в Киеве
Официальный представитель МИД России Мария Захарова заявила, что Россия нанесет ответный удар по Киеву, если Украина попытается атаковать Москву в День Победы.
По ее словам, МИД РФ уже направил иностранным посольствам ноту с призывом заранее эвакуировать сотрудников и граждан из Киева. Речь идет «не об агрессии, а о неизбежном ответе» на возможные действия Украины, подчеркнула дипломат.
Владимир Зеленский, в свою очередь, заявил, что Украина определится со своими действиями за день до 9 мая и будет «действовать зеркально» в зависимости от ситуации.
В России впервые с начала года снизились цены
Росстат зафиксировал дефляцию в России — с 28 апреля по 4 мая цены снизились на 0,02%.
Сильнее всего подешевели овощи и фрукты. Огурцы стали дешевле на 11,6%, помидоры — на 7,5%. Также снизились цены на бананы, яблоки, яйца, рис, свинину и часть молочной продукции.
При этом выросли цены на курицу, гречку, сахар, сыры и рыбу. Из непродовольственных товаров подорожали зубные щетки, пасты и некоторые средства гигиены.
Последний раз снижение цен наблюдалось в конце августа — начале сентября 2025 года.
Российские фермеры пожаловались на отказ сетей закупать овощи
Фермеры из Новгородской и Владимирской областей заявили, что крупные торговые сети стали меньше закупать российские овощи и переходят на импорт из Египта, Азербайджана и Китая. В результате на складах остаются запасы картошки и другой продукции.
В Картофельном союзе подтвердили: весной ретейл часто делает ставку на ранний импортный урожай.
При этом в «Магните» заявили, что российский картофель по-прежнему занимает около 90% продаж сети. В Минсельхозе добавили, что импорт картофеля в 2026 году снизился на 20% по сравнению с прошлым годом, а доля отечественных овощей в магазинах остается основной.
В Москве 9 мая не будут работать «белые списки» сайтов
Во время празднования Дня Победы в столице полностью отключат мобильный интернет: не будут работать даже сайты и сервисы из «белого списка», сообщили в Минцифры. Также ограничат прием и отправку SMS.
Домашний интернет и Wi-Fi будут работать без ограничений, заверили в ведомстве.
В Госдуме предложили сертифицировать фотографов для новорожденных
С таким предложением выступила депутат Татьяна Буцкая. По ее словам, сейчас в России действует ГОСТ с рекомендациями по безопасной съемке младенцев, но он не обязательный.
Парламентарий подчеркнула, что во время фотосессий важно соблюдать меры безопасности, в том числе:
- позы ребенка должны быть естественными;
- реквизит — индивидуальным или с одноразовым покрытием;
- освещение и вспышки — соответствовать санитарным нормам.
Депутат отметила, что идея ГОСТа появилась после жалоб на опасные условия съемок и неестественные позы младенцев.
В России утвердили ГОСТ на порядок на рабочем месте
Росстандарт принял ГОСТ с рекомендациями по организации рабочего пространства по японской системе 5S.
Метод включает пять основных принципов:
- сортировка — разделение нужных и ненужных вещей;
- самоорганизация — у каждого предмета должно быть свое место;
- систематическая уборка — рабочее место нужно постоянно поддерживать в чистоте;
- стандартизация — создание единых правил порядка;
- совершенствование — мотивация сотрудников через конкурсы и поощрения.
Например, часто используемые вещи предлагают держать под рукой, а нужные редко — убирать дальше.
Российские ученые нашли в клещах неизвестные вирусы
Специалисты Санкт-Петербургского НИИ эпидемиологии и микробиологии имени Пастера исследовали клещей на северо-западе России и обнаружили следы почти 30 вирусов. Среди них — вирус клещевого энцефалита и другие инфекции, опасные для человека.
Еще ученые нашли генетические следы четырех вирусов, которые науке не известны.
Исследователи отмечают, что вирусы внутри клещей могут обмениваться фрагментами генетического материала — в теории это может привести к появлению новых инфекций.