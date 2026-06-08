Атака ВСУ на пассажирский поезд в Крыму, прорыв в борьбе с опасной опухолью мозга и ложный «сертификат грибника». Что нового к утру 8 июня

Удар ударил по тепловозу пассажирского поезда «Москва — Симферополь» . Как сообщил глава Крыма Сергей Аксенов, машинист ранен, а его помощник погиб. Он уточнил, что среди пассажиров пострадавших нет. Их уже эвакуировали. Движение поездов в республике пока остановили.

В Курской области два механизатора погибли в результате удара ВСУ по трактору на поле, передал глава Курской области Александр Хинштейн.