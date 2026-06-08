Атака ВСУ на пассажирский поезд в Крыму, прорыв в борьбе с опасной опухолью мозга и ложный «сертификат грибника». Что нового к утру 8 июня
ВСУ ударили по пассажирскому поезду в Крыму. Что известно об атаках за ночь
Удар ударил по тепловозу пассажирского поезда «Москва — Симферополь». Как сообщил глава Крыма Сергей Аксенов, машинист ранен, а его помощник погиб. Он уточнил, что среди пассажиров пострадавших нет. Их уже эвакуировали. Движение поездов в республике пока остановили.
В Курской области два механизатора погибли в результате удара ВСУ по трактору на поле, передал глава Курской области Александр Хинштейн.
В Белгородской области в селе Дунайка дрон атаковал частный дом, ранен 14-летний подросток. В селе Ясные Зори БПЛА взорвался на территории предприятия, сообщили в оперштабе. Пострадал мужчина.
Иран атаковал Израиль впервые с начала перемирия. Что известно
Вечером 7 июня Корпус стражей исламской революции (КСИР) впервые с момента вступления в силу режима перемирия нанес ракетный удар по Израилю. В сообщении военных говорится, что целью стала авиабаза Рамат-Давид. Израиль заявил, что все ракеты перехватила ПВО.
В ответ министр нацбезопасности Израиля Бен-Гвир заявил, что «ночью Тегеран будет гореть».
Президент США Дональд Трамп выступил против дальнейшей эскалации. Он заявил, что обе стороны уже «обменялись ударами» и новый виток конфликта не нужен. По его словам, США продолжают переговоры с Ираном и не хотят их срыва.
Позже стало известно, что Трамп поговорил с премьер-министром Израиля Биньямином Нетаньяху, однако разговор был коротким.
Россиян предупредили о летних схемах мошенников
Самые популярные схемы назвал депутат Госдумы Сергей Гаврилов. Это:
- Фальшивые объявления об аренде дач. Мошенники просят внести предоплату, после чего исчезают.
- Поддельные интернет-магазины саженцев, семян и садовой техники. В них после оплаты покупатели получают некачественный товар или не получают ничего.
- Фейковые штрафы для дачников. Приходит сообщение с опасным QR-кодом или предложением перевести деньги на карту.
- Сертификаты для сбора грибов. Таких в России вообще нет. Ограничения есть только в заповедных территориях и для редких видов.
- Поддельные подработки для подростков и студентов.
В Госдуме призвали помочь женщинам совмещать карьеру и материнство
Государство должно поддерживать молодых женщин, которые хотят получить образование, построить карьеру и добиться финансовой стабильности, чтобы материнство не воспринималось как препятствие для самореализации, заявила депутат Госдумы Марина Ким.
По ее мнению, важно показать, что карьера и семья не противоречат друг другу.
Обязательно нужно сделать так, чтобы в голове у этих молодых женщин можно было поженить и материнство, и карьеру.
Ким отметила, что современные женщины не готовы отказываться от самореализации ради раннего рождения детей, поэтому необходимо формировать образ успешной мамы, которая может совмещать работу и воспитание ребенка.
Каждый второй россиянин поддерживает идею четырехдневки. Что говорят в Минтруде
Сокращенную рабочую неделю одобряют 53% респондентов, против выступают 24%, еще 23% затруднились с ответом. Чаще всего инициативу поддерживают молодые люди до 35 лет — среди них за четырехдневку высказались 64% опрошенных, показал опрос сервиса SuperJob.
Если дополнительный выходной все же появится, россияне готовы потратить его в первую очередь на :
- семью и отдых — такие варианты выбрали 31% участников опроса;
- самообразование (15%);
- домашние дела (11%);
- подработку (11%).
Глава Минтруда Антон Котяков также не видит необходимости закреплять четырехдневную неделю на законодательном уровне. По его словам, действующее трудовое законодательство уже позволяет работодателям гибко организовывать режим работы, в том числе использовать удаленный и смешанный форматы занятости.
Российские ученые создали новые препараты для борьбы с опухолью мозга
Российские ученые разработали новые препараты для диагностики и лечения глиомы — одной из самых опасных опухолей мозга, сообщили в Минобрнауки.
Для диагностики используется препарат, который помогает точно выявлять опухоль на снимках. А для лечения специалисты разработали вещества, способные доставлять лекарства прямо к раковым клеткам. Это повышает эффективность лучевой терапии и замедлять распространение опухоли.
Также ученые работают над технологией, которая позволяет превращать опухолевые клетки в здоровые клетки мозга.
Разработки уже показали хорошие результаты, проходят патентование и готовятся к доклиническим испытаниям.