Послабления США для российской нефти, новый паспорт в 60 лет и «кража» шутки у Петросяна. Главное к утру 18 апреля
США ослабили санкции против российской нефти еще на месяц
Американское Министерство финансов разрешило доставку, отгрузку и продажу нефти из РФ, которую загрузили на танкеры до 17 апреля. Меры будут действовать до 16 мая, но не касаются транзакций, связанных с Ираном.
До этого Штаты разрешили продажу российской нефти, погруженной на корабли до 12 марта. Снятие ограничений также действовало около месяца.
При этом 17 апреля глава Минфина США Скотт Бессент говорил, что Вашингтон не будет продлевать лицензии на покупку нефти из России. А представитель Кремля Дмитрий Песков заявлял, что в Москве ожидали такого решения.
В ФНС рассказали, за чьими денежными переводами усилят контроль в России
На днях в Госдуму внесли законопроект, принятие которого позволит Федеральной налоговой службе (ФНС) получать данные от Центробанка о людях, которые совершают так называемые рисковые операции. К ним относятся, например, переводы от других россиян, из-за которых можно заподозрить человека в незаконном получении дохода.
Пока список критериев таких переводов в разработке. Но в ФНС уже пояснили, что будут следить только за россиянами, которые зарабатывают в год более 2,4 млн рублей и не указывают это в налоговой декларации. А это всего 3% экономически активного населения.
Мошенники начали притворяться участниками поисковых отрядов
Аферисты стали рассылать сообщения с фишинговыми ссылками от имени поисковых отрядов, таких как «Вахта памяти». Они рассказывают потенциальной жертве, что, например, нашли данные о ее родственнике, погибшем в годы Великой Отечественной войны, и предлагают перейти на специальный сайт, где якобы можно узнать подробности.
На портале россиянина нужно указать персональную информацию и ввести код из СМС. Если сделать это, можно лишиться аккаунта на «Госуслугах», предупредила эксперт платформы «Мошеловка» Александра Пожарская.
В Госдуме предложили ввести третью обязательную замену паспорта
Россиянам следует менять паспорт не только в 20 и 45, но и в 60 лет, заявил депутат Госдумы Игорь Антропенко.
По его словам, в стране растет продолжительность жизни, а внешность человека с течением времени меняется, и установить его личность становится сложнее. Особенно актуально это для работников аэропортов и вокзалов: если инициативу одобрят, им станет проще идентифицировать россиян.
Для преподавателей вузов могут ввести минимальный срок трудового договора
Трудовое соглашение с педагогом в институте или университете следует заключать как минимум на пять лет, считают в Госдуме. Группа депутатов уже подготовила соответствующий законопроект, который внесет изменения в Трудовой кодекс.
Сейчас у договора может не быть четких временных рамок, поэтому работодатели часто навязывают преподавателям трехлетние соглашения, объяснил парламентарий Юрий Афонин.
По его словам, нововведения установят четкий минимальный срок для договора. Кроме того, будет предусмотрена возможность заключить бессрочное соглашение.
Над Россией за ночь сбили 258 украинских беспилотников
Дроны уничтожили в 17 регионах страны.
После атаки БПЛА произошел пожар в районе порта Высоцк в Ленинградской области.
Кроме того, беспилотник рухнул рядом с роддомом в Новокуйбышевске под Самарой, выбив в здании стекла.
В обоих случаях люди не пострадали.
Петросян заявил, что премьер Словакии «украл» у него шутку
Российский комик Евгений Петросян рассказал, что глава словацкого правительства Роберт Фицо процитировал его шутку из передачи «Петросян Шоу».
На недавней встрече со студентами премьер Словакии заявил, что часто видит статьи о «стоящей на коленях» России. Однако русские встают на колени, только чтобы завязать шнурки, сказал Фицо.
Петросян напомнил, что у него в шоу прозвучала почти такая же фраза. Единственное отличие — тогда комик пошутил, что Россия «зашнуровывала берцы».