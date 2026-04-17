Новые стандарты и айфоны, Вавилонская башня от Маска и цифровые права Шредингера. Главное о том, что важно в настоящем и будущем

Почти доказано: ИИ действительно делает вас умнее. Но есть нюанс — это работает ровно до тех пор, пока он включен. Как только «костыль» убирают, мозг резко теряет форму и не может справиться даже с теми задачами, которые легко щелкал до того, как в вашей жизни появились нейропомощники.

К такому выводу пришли исследователи, протестировав более 1200 человек на задачах с дробями и сложными текстами.

Схема простая: одной группе дали нейросеть, другой — только собственную голову. На первом этапе участники с ИИ решали все быстрее и выглядели почти гениями. Но потом ChatGPT отключили — и началось интересное. Те, кто привык к помощи, резко сдали: хуже результаты, больше пропусков, меньше попыток думать.

Но есть нюанс, который спасает репутацию ИИ. Все упирается в то, как его используют. 61% участников просто брали готовые ответы — и именно они «просели». А вот те 27%, кто использовал нейросеть как подсказку для того, чтобы вспомнить алгоритм (нашел метод — решил сам), показали тот же уровень, что и люди без ИИ.

Вывод неприятный: нейросеть может стать как вашим тренажером, так и путем к деградации. Если она думает за вас, мозг быстро расслабляется. Если помогает думать — прокачивает.