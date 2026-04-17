Новые стандарты и айфоны, Вавилонская башня от Маска и цифровые права Шредингера. Главное о том, что важно в настоящем и будущем
Интернет получит новый протокол IPv8. Чем он отличается от привычного IPv4
В Сети обсуждают IPv8 как потенциальную замену привычным интернет-протоколам. Но важный момент: это пока не стандарт, а набор экспериментальных идей. В реальности интернет до сих пор держится на IPv4 и постепенно — с трудом — переходит на IPv6.
Проблема старая: у IPv4 слишком мало адресов. Их около 4,3 млрд, и с ростом числа устройств этого давно не хватает. IPv6 должен был закрыть вопрос, но оказался сложным и дорогим в переходе — поэтому его внедряют десятилетиями.
Сейчас под протоколом «IPv8» предлагают очень разные решения. Где-то предполагается просто сильно расширить адресное пространство, где-то — придумать способ увеличить количество адресов без полной перестройки интернета. В отдельных концепциях добавляют новые функции: упрощенную маршрутизацию, встроенную безопасность и более удобную работу с устройствами.
Ключевая идея — сделать интернет масштабируемым без болезненного перехода, как это было с IPv6. Но пока это только теории и прототипы. На практике даже предыдущий стандарт до конца не прижился — так что до «IPv8 в каждом доме» еще очень далеко.
Вышла новая версия популярного ИИ Claude — Opus 4.7
Вышла новая версия флагманской нейросети Claude — Opus 4.7. Главная новинка — встроенная самопроверка. Теперь перед ответом модель сама ищет ошибки и пытается их исправить. Это снижает количество ответов, в которых нейросеть с уверенным видом несет чушь.
Модель заточена под длинные и сложные задачи — например, программирование. В тесте, который имитирует реальные задачи с GitHub, она показала результат на 11% лучше предыдущей версии. Проще говоря, чаще справляется без помощи человека.
Объем «памяти» модели тоже вырос, до 1 млн токенов — это примерно несколько больших книг. Можно загрузить целый проект с документацией и перепиской, и модель не потеряет контекст. Плюс улучшили работу с изображениями: теперь она лучше читает сложные схемы и скриншоты.
Появились и новые инструменты для разработчиков: контроль расхода ресурсов в длинных задачах и режим глубокого анализа кода, который ищет ошибки почти как живой ревьюер.
При этом цены остались прежними, хотя в сложных сценариях модель может тратить больше ресурсов.
ИИ-автоперевод взорвал соцсеть X и смешал все народы
В X включили автоматический перевод постов и комментариев — теперь соцсеть сама показывает контент на языке устройства. Параллельно алгоритмы рекомендаций перемешали, и пользователи начали массово видеть посты со всего мира, а не только на своем языке.
В итоге лента резко «интернационализировалась»: россиянам попадаются блогеры из Японии, Бразилии и США, а иностранцы читают, что пишут русскоязычные пользователи. Общаться стало проще — язык больше не барьер.
Перевод работает на базе нейросети Grok и поддерживает уже 47 языков. При желании оригинальный текст можно вернуть в настройках.
Пользователи быстро втянулись: начали знакомиться, обмениваться шутками и сравнивать повседневную жизнь. Выяснилось, что привычки вроде «пакета с пакетами» или раздражение от одних и тех же брендов — вполне универсальная история.
Фактически соцсеть стерла языковые границы. И, судя по реакции, людям это скорее нравится — по крайней мере, на старте.
Новые цвета iPhone, раскладушка от Apple и другие яблочные девайсы, которые обсуждают в Сети
В Сети появились новые слухи о дизайне iPhone 18 Pro и Pro Max. По инсайдерским данным, Apple перебирает варианты расцветок — и один из них уже называют основным.
Речь о темно-красном, вишневом оттенке, который может заменить оранжевый из линейки iPhone 17 Pro, который оказался не слишком-то популярен.
Кроме него, компания рассматривает светло-голубой, серебристый и темно-серый цвета. Последний на рендерах выглядит почти черным, хотя ранее инсайдеры утверждали, что Apple снова откажется от такого варианта для Pro-моделей.
Список на этом не заканчивается. По другим утечкам, в запасе у компании есть еще фиолетовый и коричневый. Но финального решения пока нет — производство смартфонов еще не началось, так что Apple может переиграть палитру в последний момент.
Помимо того, на неделе в каналах и соцсетях обсуждали слитые дизайны первого раскладного айфона и планы Apple на собственные умные очки, один из дизайнов которых будет в стиле очков Тима Кука.
В России нашли способ ускорить генерацию изображений в нейросетях
Российские исследователи придумали способ резко ускорить генерацию картинок нейросетями. Теперь вместо нескольких секунд на это уходит около 0,3−0,4 секунды — почти мгновенно, при этом качество изображений сохраняется.
Суть в том, что нейросеть перестали заставлять «сразу рисовать идеально». Сначала она делает черновик в низком качестве, а потом постепенно добавляет детали. Раньше же вычисления шли на полную мощность с самого начала — даже там, где это не нужно.
Второй трюк — обучение по принципу «ученик и учитель». Упрощенная модель учится повторять результат сложной, но делает это быстрее и с меньшими затратами. В итоге число шагов генерации сокращается с десятков до нескольких.
Плюс сам процесс обучения ускорили примерно в 7 раз. Это значит, что такие нейросети станет проще запускать в сервисах и приложениях — без дорогих серверов и долгого ожидания.
Цифровым правам россиян пообещали госгарантии. Но пока только новые блокировки
КПРФ предложила закрепить право на интернет и анонимность в своеобразной «цифровой Конституции». Партия внесла в Госдуму законопроект «О государственных гарантиях цифровых прав граждан». КПРФ предлагает закрепить базовые свободы в интернете — от доступа к Сети до анонимности.
Документ вводит понятия «цифровые права», «цифровая среда» и «платформа», а также закрепляет права на доступ к интернету, свободу выражения мнений и защиту персональных данных.
По словам зампреда профильного комитета Сергея Обухова, сейчас закон гарантирует лишь «абстрактный доступ к информации». И этот доступ то и дело нарушается: то из-за блокировок, и замедлений, то из-за ограничений интернета.
Отдельно прописали правила ограничений: отключать интернет предлагают только по решению суда или при кибератаке. Если без суда — материалы должны передать туда за 24 часа, а само ограничение не должно превышать 2 суток.
Очередной раунд дискуссии намечен на 17 апреля. Однако профильные эксперты оценивают перспективы проекта как низкие. Похожие идеи уже обсуждали, но до принятия дело не доходило.
Использование ИИ связали с общим отупением
Почти доказано: ИИ действительно делает вас умнее. Но есть нюанс — это работает ровно до тех пор, пока он включен. Как только «костыль» убирают, мозг резко теряет форму и не может справиться даже с теми задачами, которые легко щелкал до того, как в вашей жизни появились нейропомощники.
К такому выводу пришли исследователи, протестировав более 1200 человек на задачах с дробями и сложными текстами.
Схема простая: одной группе дали нейросеть, другой — только собственную голову. На первом этапе участники с ИИ решали все быстрее и выглядели почти гениями. Но потом ChatGPT отключили — и началось интересное. Те, кто привык к помощи, резко сдали: хуже результаты, больше пропусков, меньше попыток думать.
Но есть нюанс, который спасает репутацию ИИ. Все упирается в то, как его используют. 61% участников просто брали готовые ответы — и именно они «просели». А вот те 27%, кто использовал нейросеть как подсказку для того, чтобы вспомнить алгоритм (нашел метод — решил сам), показали тот же уровень, что и люди без ИИ.
Вывод неприятный: нейросеть может стать как вашим тренажером, так и путем к деградации. Если она думает за вас, мозг быстро расслабляется. Если помогает думать — прокачивает.
VPN оказался опасным для батареи смартфонов
Обращение к запрещенным в России сервисам стало причиной того, что россияне стали чаще нести смартфоны в ремонт из-за перегрева. В сервисах объясняют: при работе VPN устройство сильнее нагружает модем и систему, в том числе из-за смены геопозиции.
В результате телефон быстрее разряжается и нагревается, а аккумулятор изнашивается активнее.
Такой эффект — «нормальная история» при включенном VPN, однако не каждый случай перегрева связан именно с этим. Тем не менее специалисты советуют отключать сервис, как минимум когда не используете. А то скоро за это еще и деньги брать начнут.
Между тем все больше платформ уступает требованиям Минцифры и закрывают доступ к себе пользователям, у которых включен VPN. Жалобы на проблемы с открытием страниц поступает от клиентов онлайн-банков, маркетплейсов, интернет-кинотеатров и соцсетей.
Кстати, в России обсуждают «белые списки» VPN — корпоративные сервисы для бизнеса и госструктур, которые нужны для защищенной связи, доступа к внутренним системам и работы с зарубежными партнерами.
Как пояснил аналитик Mobile Research Group Эльдар Муртазин в разговоре с NEWS.ru, речь идет о легальных корпоративных сервисах, а не о стандартных VPN-приложениях. Такие сервисы начали испытывать сложности в подключении, когда Роскомнадзор начал массово блокировать VPN-сервисы, так как технически используют те же каналы и способы связи.
В Госдуме идею поддерживают. Депутат Владимир Гусев ранее говорил, что такие сервисы стоит включать в «белые списки», поскольку они напрямую влияют на работу компаний. Если идея дойдет до технической реализации и получит одобрение Минцифры и Роскомнадзора, «Ростелеком» может получить роль оператора таких списков для домашнего интернета.
Дуров упрекнул власти ЕС в нарушении приватности граждан. И сделал Telegram в России доступнее для некоторых
Павел Дуров раскритиковал приложение ЕС для проверки возраста пользователей — по его словам, его взломали всего за 2 минуты. Речь о сервисе, который должны использовать для ограничения доступа к соцсетям для несовершеннолетних.
Основная претензия — в самой архитектуре. Приложение «доверяет устройству», а значит, систему можно обойти без особых усилий. В таком виде, считает Дуров, вся идея проверки теряет смысл.
Но главный вопрос — не в уязвимости, а в последствиях. Дуров предполагает, что подобные решения могут использовать как повод для ужесточения контроля: сначала запускается «приватный» сервис, затем его взламывают, после чего вводят более жесткие меры под предлогом безопасности.
В итоге, по его мнению, есть риск получить не защиту пользователей, а инструмент слежки, замаскированный под заботу о конфиденциальности.
Тем временем о конфиденциальности российских пользователей Дуров тоже не забывает, хотя Telegram в России и пытаются заблокировать. На этой неделе у части пользователей снова начало открываться и шустро работать это приложение без всяких ухищрений. Все дело в обновленных настройках, которые работают как минимум у Premium-пользователей на Android.
Парализованная танцовщица вышла на сцену цифровым аватаром. Как это удалось?
Профессиональная балерина Брианна Олсон, вынужденная оставить профессию из-за дебюта бокового амиотрофического склероза (болезни, которой страдал, например, Стивен Хокинг) получила шанс снова выйти на сцену. Она станцевала амстердамском театре OBA — правда, не сама, а через цифрового двойника. Ее движения воспроизводил аватар, управляемый сигналами мозга.
Технологию разработала Dentsu Lab. С помощью ЭЭГ-гарнитуры система считывает мозговые импульсы: танцовщица просто представляет движение, а интерфейс переводит это в хореографию в реальном времени.
При БАС человек постепенно теряет контроль над телом, но сознание сохраняется. Фактически разработчики обошли главный барьер — дали возможность двигаться тем, кто физически уже не может.
«Я не думала, что когда-нибудь снова смогу танцевать», — рассказала Олсон. По ее словам, это выступление стало для нее «незабываемым моментом».
Обложка: «Теперь вы знаете», создано при помощи нейросети