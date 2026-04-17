17 апреля 2026, 16:00

Новые стандарты и айфоны, Вавилонская башня от Маска и цифровые права Шредингера. Главное о том, что важно в настоящем и будущем

Интернет обсуждает то, чего еще нет: будущие протоколы сетевых адресов, еще не вышедшие айфоны, вернется ли в Россию Telegram и будет ли у россиян больше прав на связь и анонимность. Но есть и хорошая новость: теперь стало легче обсуждать это не только с соотечественниками, но и с иностранцами (если, конечно, вы есть в соцсети X). Каким рисуется наше будущее на этой неделе и что важно знать о новинках мира высоких технологий — рассказываем.

Интернет получит новый протокол IPv8. Чем он отличается от привычного IPv4

В Сети обсуждают IPv8 как потенциальную замену привычным интернет-протоколам. Но важный момент: это пока не стандарт, а набор экспериментальных идей. В реальности интернет до сих пор держится на IPv4 и постепенно — с трудом — переходит на IPv6.

Проблема старая: у IPv4 слишком мало адресов. Их около 4,3 млрд, и с ростом числа устройств этого давно не хватает. IPv6 должен был закрыть вопрос, но оказался сложным и дорогим в переходе — поэтому его внедряют десятилетиями.

Сейчас под протоколом «IPv8» предлагают очень разные решения. Где-то предполагается просто сильно расширить адресное пространство, где-то — придумать способ увеличить количество адресов без полной перестройки интернета. В отдельных концепциях добавляют новые функции: упрощенную маршрутизацию, встроенную безопасность и более удобную работу с устройствами.

Ключевая идея — сделать интернет масштабируемым без болезненного перехода, как это было с IPv6. Но пока это только теории и прототипы. На практике даже предыдущий стандарт до конца не прижился — так что до «IPv8 в каждом доме» еще очень далеко.

Вышла новая версия популярного ИИ Claude — Opus 4.7

© Создано при помощи нейросети

Вышла новая версия флагманской нейросети Claude — Opus 4.7. Главная новинка — встроенная самопроверка. Теперь перед ответом модель сама ищет ошибки и пытается их исправить. Это снижает количество ответов, в которых нейросеть с уверенным видом несет чушь.

Модель заточена под длинные и сложные задачи — например, программирование. В тесте, который имитирует реальные задачи с GitHub, она показала результат на 11% лучше предыдущей версии. Проще говоря, чаще справляется без помощи человека.

Объем «памяти» модели тоже вырос, до 1 млн токенов — это примерно несколько больших книг. Можно загрузить целый проект с документацией и перепиской, и модель не потеряет контекст. Плюс улучшили работу с изображениями: теперь она лучше читает сложные схемы и скриншоты.

Появились и новые инструменты для разработчиков: контроль расхода ресурсов в длинных задачах и режим глубокого анализа кода, который ищет ошибки почти как живой ревьюер.

При этом цены остались прежними, хотя в сложных сценариях модель может тратить больше ресурсов.

ИИ-автоперевод взорвал соцсеть X и смешал все народы

© Создано при помощи нейросети

В X включили автоматический перевод постов и комментариев — теперь соцсеть сама показывает контент на языке устройства. Параллельно алгоритмы рекомендаций перемешали, и пользователи начали массово видеть посты со всего мира, а не только на своем языке.

В итоге лента резко «интернационализировалась»: россиянам попадаются блогеры из Японии, Бразилии и США, а иностранцы читают, что пишут русскоязычные пользователи. Общаться стало проще — язык больше не барьер.

Перевод работает на базе нейросети Grok и поддерживает уже 47 языков. При желании оригинальный текст можно вернуть в настройках.

Пользователи быстро втянулись: начали знакомиться, обмениваться шутками и сравнивать повседневную жизнь. Выяснилось, что привычки вроде «пакета с пакетами» или раздражение от одних и тех же брендов — вполне универсальная история.

Фактически соцсеть стерла языковые границы. И, судя по реакции, людям это скорее нравится — по крайней мере, на старте. О том, что открыли друг о друге пользователи из разных стран, читайте в нашем материале.

BMW не любят все, а пакет с пакетами оказался интернациональным. X включил автоперевод в постах, и люди узнали много нового про другие страны
Решили купить eSIM для путешествий? Как ее настроить и как это поможет вам сэкономить

Новые цвета iPhone, раскладушка от Apple и другие яблочные девайсы, которые обсуждают в Сети

В Сети появились новые слухи о дизайне iPhone 18 Pro и Pro Max. По инсайдерским данным, Apple перебирает варианты расцветок — и один из них уже называют основным.

Речь о темно-красном, вишневом оттенке, который может заменить оранжевый из линейки iPhone 17 Pro, который оказался не слишком-то популярен.

Кроме него, компания рассматривает светло-голубой, серебристый и темно-серый цвета. Последний на рендерах выглядит почти черным, хотя ранее инсайдеры утверждали, что Apple снова откажется от такого варианта для Pro-моделей.

Список на этом не заканчивается. По другим утечкам, в запасе у компании есть еще фиолетовый и коричневый. Но финального решения пока нет — производство смартфонов еще не началось, так что Apple может переиграть палитру в последний момент.

Помимо того, на неделе в каналах и соцсетях обсуждали слитые дизайны первого раскладного айфона и планы Apple на собственные умные очки, один из дизайнов которых будет в стиле очков Тима Кука. Подробнее об ожидаемых гаджетах читайте в нашем материале.

Умные очки и складной айфон. За какими яблочными гаджетами будут охотиться в 2026 году

В России нашли способ ускорить генерацию изображений в нейросетях

Российские исследователи придумали способ резко ускорить генерацию картинок нейросетями. Теперь вместо нескольких секунд на это уходит около 0,3−0,4 секунды — почти мгновенно, при этом качество изображений сохраняется.

Суть в том, что нейросеть перестали заставлять «сразу рисовать идеально». Сначала она делает черновик в низком качестве, а потом постепенно добавляет детали. Раньше же вычисления шли на полную мощность с самого начала — даже там, где это не нужно.

Второй трюк — обучение по принципу «ученик и учитель». Упрощенная модель учится повторять результат сложной, но делает это быстрее и с меньшими затратами. В итоге число шагов генерации сокращается с десятков до нескольких.

Плюс сам процесс обучения ускорили примерно в 7 раз. Это значит, что такие нейросети станет проще запускать в сервисах и приложениях — без дорогих серверов и долгого ожидания.

Свет, камера, промпт. 7 лайфхаков для генерации реалистичных изображений
5 нейросетей для создания картинок: подробный гид
Вдохни в фото жизнь: топ нейросетей для оживления изображений

Цифровым правам россиян пообещали госгарантии. Но пока только новые блокировки

КПРФ предложила закрепить право на интернет и анонимность в своеобразной «цифровой Конституции». Партия внесла в Госдуму законопроект «О государственных гарантиях цифровых прав граждан». КПРФ предлагает закрепить базовые свободы в интернете — от доступа к Сети до анонимности.

Документ вводит понятия «цифровые права», «цифровая среда» и «платформа», а также закрепляет права на доступ к интернету, свободу выражения мнений и защиту персональных данных.

По словам зампреда профильного комитета Сергея Обухова, сейчас закон гарантирует лишь «абстрактный доступ к информации». И этот доступ то и дело нарушается: то из-за блокировок, и замедлений, то из-за ограничений интернета.

Отдельно прописали правила ограничений: отключать интернет предлагают только по решению суда или при кибератаке. Если без суда — материалы должны передать туда за 24 часа, а само ограничение не должно превышать 2 суток.

Очередной раунд дискуссии намечен на 17 апреля. Однако профильные эксперты оценивают перспективы проекта как низкие. Похожие идеи уже обсуждали, но до принятия дело не доходило.

Использование ИИ связали с общим отупением

Почти доказано: ИИ действительно делает вас умнее. Но есть нюанс — это работает ровно до тех пор, пока он включен. Как только «костыль» убирают, мозг резко теряет форму и не может справиться даже с теми задачами, которые легко щелкал до того, как в вашей жизни появились нейропомощники.

К такому выводу пришли исследователи, протестировав более 1200 человек на задачах с дробями и сложными текстами.

Схема простая: одной группе дали нейросеть, другой — только собственную голову. На первом этапе участники с ИИ решали все быстрее и выглядели почти гениями. Но потом ChatGPT отключили — и началось интересное. Те, кто привык к помощи, резко сдали: хуже результаты, больше пропусков, меньше попыток думать.

Но есть нюанс, который спасает репутацию ИИ. Все упирается в то, как его используют. 61% участников просто брали готовые ответы — и именно они «просели». А вот те 27%, кто использовал нейросеть как подсказку для того, чтобы вспомнить алгоритм (нашел метод — решил сам), показали тот же уровень, что и люди без ИИ.

Вывод неприятный: нейросеть может стать как вашим тренажером, так и путем к деградации. Если она думает за вас, мозг быстро расслабляется. Если помогает думать — прокачивает.

Нейросети сводят людей с ума? Как не попасться в ловушку «поддерживающего бреда» и заметить реальные риски в искусственном общении
Прокачайте свою память: простые способы запомнить что угодно

VPN оказался опасным для батареи смартфонов

Обращение к запрещенным в России сервисам стало причиной того, что россияне стали чаще нести смартфоны в ремонт из-за перегрева. В сервисах объясняют: при работе VPN устройство сильнее нагружает модем и систему, в том числе из-за смены геопозиции.

В результате телефон быстрее разряжается и нагревается, а аккумулятор изнашивается активнее.

Такой эффект — «нормальная история» при включенном VPN, однако не каждый случай перегрева связан именно с этим. Тем не менее специалисты советуют отключать сервис, как минимум когда не используете. А то скоро за это еще и деньги брать начнут.

Между тем все больше платформ уступает требованиям Минцифры и закрывают доступ к себе пользователям, у которых включен VPN. Жалобы на проблемы с открытием страниц поступает от клиентов онлайн-банков, маркетплейсов, интернет-кинотеатров и соцсетей.

15 ГБ на все про все. Как Минцифры предлагает бороться с VPN и сколько это будет стоить россиянам

Кстати, в России обсуждают «белые списки» VPN — корпоративные сервисы для бизнеса и госструктур, которые нужны для защищенной связи, доступа к внутренним системам и работы с зарубежными партнерами.

Как пояснил аналитик Mobile Research Group Эльдар Муртазин в разговоре с NEWS.ru, речь идет о легальных корпоративных сервисах, а не о стандартных VPN-приложениях. Такие сервисы начали испытывать сложности в подключении, когда Роскомнадзор начал массово блокировать VPN-сервисы, так как технически используют те же каналы и способы связи.

В Госдуме идею поддерживают. Депутат Владимир Гусев ранее говорил, что такие сервисы стоит включать в «белые списки», поскольку они напрямую влияют на работу компаний. Если идея дойдет до технической реализации и получит одобрение Минцифры и Роскомнадзора, «Ростелеком» может получить роль оператора таких списков для домашнего интернета.

Дуров упрекнул власти ЕС в нарушении приватности граждан. И сделал Telegram в России доступнее для некоторых

© Steffens/Keystone Press Agency/Global Look Press

Павел Дуров раскритиковал приложение ЕС для проверки возраста пользователей — по его словам, его взломали всего за 2 минуты. Речь о сервисе, который должны использовать для ограничения доступа к соцсетям для несовершеннолетних.

Основная претензия — в самой архитектуре. Приложение «доверяет устройству», а значит, систему можно обойти без особых усилий. В таком виде, считает Дуров, вся идея проверки теряет смысл.

Но главный вопрос — не в уязвимости, а в последствиях. Дуров предполагает, что подобные решения могут использовать как повод для ужесточения контроля: сначала запускается «приватный» сервис, затем его взламывают, после чего вводят более жесткие меры под предлогом безопасности.

В итоге, по его мнению, есть риск получить не защиту пользователей, а инструмент слежки, замаскированный под заботу о конфиденциальности.

Тем временем о конфиденциальности российских пользователей Дуров тоже не забывает, хотя Telegram в России и пытаются заблокировать. На этой неделе у части пользователей снова начало открываться и шустро работать это приложение без всяких ухищрений. Все дело в обновленных настройках, которые работают как минимум у Premium-пользователей на Android.

«Черная метка» от Дурова. Почему мессенджер начал помечать пользователей неофициальных клиентов Telegram?
Telegram предлагает россиянам оформить подписку перед грядущей блокировкой. Сколько он может заработать на панике
Могут ли признать «экстремистом» за покупку подписки на Telegram? Шансы не нулевые

Парализованная танцовщица вышла на сцену цифровым аватаром. Как это удалось?

© Кадр youtube/ Netflix

Профессиональная балерина Брианна Олсон, вынужденная оставить профессию из-за дебюта бокового амиотрофического склероза (болезни, которой страдал, например, Стивен Хокинг) получила шанс снова выйти на сцену. Она станцевала амстердамском театре OBA — правда, не сама, а через цифрового двойника. Ее движения воспроизводил аватар, управляемый сигналами мозга.

Технологию разработала Dentsu Lab. С помощью ЭЭГ-гарнитуры система считывает мозговые импульсы: танцовщица просто представляет движение, а интерфейс переводит это в хореографию в реальном времени.

При БАС человек постепенно теряет контроль над телом, но сознание сохраняется. Фактически разработчики обошли главный барьер — дали возможность двигаться тем, кто физически уже не может.

«Я не думала, что когда-нибудь снова смогу танцевать», — рассказала Олсон. По ее словам, это выступление стало для нее «незабываемым моментом».

Остаться в цифре. Возможно ли оцифровать сознание и может ли это обеспечить бессмертие  

