Могут ли признать «экстремистом» за покупку подписки на Telegram? Шансы не нулевые

Что грозит платным подписчикам, если Telegram признают экстремистским

По общему правилу закон обратной силы не имеет, то есть наказать за то, что не было нарушением на момент совершения действия, нельзя, отметила партнер адвокатского бюро «Бартолиус» Евгения Тюфтина.

Но если Telegram все-таки признают экстремистским, какие-либо действия по покупке подписок или распространению информации о том, как подключиться к мессенджеру, могут стать основанием для возбуждения уголовного дела или привлечения к административной ответственности, отметила эксперт.