Могут ли признать «экстремистом» за покупку подписки на Telegram? Шансы не нулевые
© «Теперь вы знаете» / создано при помощи нейросети
Что грозит платным подписчикам, если Telegram признают экстремистским
По общему правилу закон обратной силы не имеет, то есть наказать за то, что не было нарушением на момент совершения действия, нельзя, отметила партнер адвокатского бюро «Бартолиус» Евгения Тюфтина.
Но если Telegram все-таки признают экстремистским, какие-либо действия по покупке подписок или распространению информации о том, как подключиться к мессенджеру, могут стать основанием для возбуждения уголовного дела или привлечения к административной ответственности, отметила эксперт.
Условно, если вы купили подписку единоразово в начале года, а в мае Telegram признают экстремистским, то вы под уголовную ответственность по смыслу закона не подпадаете.
Однако если вы настроили ежемесячные/еженедельные списания, то с даты выхода мессенджера из законного поля эти подписки вам нужно будет прекратить.
Если пользователь купит или купил подписку заранее, скорее всего, достаточно будет тоже просто отменить автоматическое списание денег за продление подписки, отметила юрист.
Но, например, статья за участие в деятельности экстремистской организации включает в себя совершение любых действий, которые направлены на продолжение осуществления деятельности такой организации, добавила она.
Как в случае с Telegram органами будет трактоваться эта статья — неясно. Но если проводить аналогию с Instagram* (запрещен в РФ, компания-владелец Meta — запрещенная в РФ экстремистская организация), само по себе использование ранее оплаченной подписки наказываться не должно. Для уверенности я бы рекомендовала после признания Telegram экстремистским описаться от всех платных сервисов и услуг, им предоставляемых.
Как могут наказать пользователя, если Telegram признают экстремистским
|Нарушение
|Статья
|Что грозит
|Участие в деятельности экстремистской организации
|ст. 282.2 УК РФ
|Штраф в размере от 300 000 до 600 000 рублей, либо принудительные работы на срок от 1 года до 4 лет, либо лишение свободы на срок от 2 до 6 лет
|Финансирование экстремистской организации
|ст. 282.3 УК РФ
|Штраф в размере от 300 000 до 700 000 рублей, либо принудительные работы на срок от 1 года до 4 лет, либо лишение свободы на срок от 3 до 8 лет
|Пропаганда либо публичное демонстрирование символики экстремистских организаций, пропаганда либо публичное демонстрирование которых запрещены федеральными законами
|ст. 20.3 КоАП РФ
|Административный штраф на граждан в размере от 1000 до 2000 рублей, либо административный арест на срок до 15 суток, либо обязательные работы на срок до 100 часов
Почему Telegram может стать «экстремистским»
В конце февраля зампред Комитета Госдумы по информационной политике Андрей Свинцов заявил, что в ближайшие месяцы ФСБ может попросить признать Telegram пособником террористов.
По словам парламентария, у ФСБ есть данные, что бездействие сотрудников Telegram имеет прямое отношение более чем к 150 000 преступлений, которые произошли на территории России.
Свинцов активно комментировал в СМИ будущее Telegram. Настолько, что коллеги по партии в итоге решили исключить его из своих рядов из-за «хайпожорства».
Но признание Telegram экстремистским допускал не только Свинцов. Не исключал такого развития событий глава совета Фонда развития цифровой экономики Герман Клименко. По его словам, к Telegram всегда относились «с большой скидкой», учитывая происхождение его основателя Павла Дурова.
Потому что по формальным признакам давно уже можно было и заблокировать, и возбудить, и признать. Видимо, пытались долго договориться.
Однако Дуров сам стал фигурантом уголовного дела в России.
Дело против Павла Дурова
24 февраля «Российская газета» и «Комсомольская правда» сообщили, что Павел Дуров стал фигурантом уголовного дела о содействии террористической деятельности.
Позднее это подтвердил сам Дуров. «Россия возбудила против меня уголовное дело за "пособничество терроризму"», — написал он в телеграм-канале.
В Кремле тогда указали, что в мессенджере много опасного контента.
Фиксируется большое количество нарушений и нежелание администрации Telegram сотрудничать с нашими властями. Фиксируется большое количество контента, которое потенциально может представлять опасность для нашей страны.
По его словам, на основании этого российские органы принимают меры, «которые считают целесообразными».