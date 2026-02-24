Реклама

15:32, 24 февраля 2026Интернет и СМИ

В Госдуме заявили о возможности признания Telegram пособником террористов

Депутат Свинцов заявил, что Telegram могут признать в РФ пособником террористов
Евгения Наумова
Евгения Наумова

Фото: Александр Кряжев / РИА Новости

Мессенджер Telegram могут признать в России пособником террористов. Об этом заявил зампред комитета Госдумы по информационной политике Андрей Свинцов в разговоре с «Осторожно Media».

По словам депутата, у ФСБ есть достоверная информация о том, что бездействие сотрудников Telegram имеет прямое отношение более чем к 150 тысячам преступлений, совершенных на территории России. «Десятки тысяч преступлений имели определенную связь с террористическими угрозами. То есть это попытка вербовки, это финансирование, это управление через секретные чаты террористическими ячейками», — уточнил Свинцов.

Он допустил, что в ближайшие месяцы ФСБ может обратиться к правительству с просьбой признать мессенджер пособником террористов. Если руководство Telegram хочет избежать этого, то ему придется выполнить ряд требований, отметил депутат. В их числе Свинцов, в частности, назвал создание юридического лица в РФ, хранение персональных данных российских граждан, а также предоставление переписок и другой информации по запросу ФСБ для предотвращения терактов на территории страны.

Ранее глава совета Фонда развития цифровой экономики Герман Клименко заявил, что Telegram могут признать экстремистским в России. Перед этим официальный представитель Кремля Дмитрий Песков рассказал о нежелании администрации мессенджера сотрудничать с российскими властями.

24 февраля стало известно, что ФСБ расследует действия основателя Telegram Павла Дурова по уголовному делу о содействии терроризму. Отмечалось, что сотрудникам службы удалось предотвратить 475 терактов, подготовка которых велась через мессенджер.

