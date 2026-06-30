Главное к утру 30 июня. Запрет на покупку оружия, туристических виз для россиян в ЕС и самый опасный астероид
СМИ: в ЕС обсуждают полный запрет туристических виз для россиян
Еврокомиссия рассматривает возможность прекратить выдачу туристических виз гражданам России, пишут СМИ. Депутат Европарламента Фернан Картхайзер заявил, что подобные шаги могут быть направлены на дестабилизацию российского общества перед выборами в Госдуму.
При этом полностью остановить выдачу туристических виз россиянам будет сложно. Некоторые страны Южной Европы выступают против таких мер.
В Монако произошел первый в истории страны теракт
Вечером 29 июня в Монако произошел взрыв у жилого здания. По данным СМИ, целью нападения могла быть семья украинского бизнесмена Вадима Ермолаева. В результате детонации пострадали три человека — сам Ермолаев и его жена, которые находятся в критическом состоянии, а также их ребенок-подросток, состояние которого оценивается как тяжелое, но стабильное.
Взрывное устройство находилось в рюкзаке, который неизвестный оставил у входа в здание. Подозреваемый попал на камеры видеонаблюдения, его сейчас разыскивают.
Власти рассматривают произошедшее как возможный теракт. Госминистр страны Кристоф Мирман уточнил, что, вероятно, такой акт произошел впервые в истории страны.
В Орловской области введут продажу бензина по номерам автомобилей
С 4 июля в регионе начнет действовать система продажи бензина по первой цифре госномера автомобиля, сообщил губернатор региона Андрей Клычков.
По новым правилам автомобили будут заправляться в определенные дни в зависимости от номера: например, в субботу — машины с первой цифрой от 0 до 1, в воскресенье — от 2 до 3 и далее по графику.
Ограничения не затронут транспорт экстренных служб, социальных организаций и другой приоритетной техники.
Губернатор отметил, что мера связана с необходимостью остановить перекупщиков топлива и снизить ажиотаж на заправках. После стабилизации ситуации ограничения отменят.
В Госдуме предложили ограничить покупку оружия для новых граждан РФ
Запретить новым гражданам России приобретать отдельные виды оружия в течение первых лет после получения паспорта предложил председатель партии «Справедливая Россия» Сергей Миронов.
Согласно инициативе, покупать перцовые баллончики, электрошокеры и пневматическое оружие можно будет только спустя 10 лет после получения гражданства РФ. Для покупки огнестрельного, охотничьего и спортивного оружия предлагается установить ограничение в 20 лет.
Россиянам рассказали, как мошенники обманывают детей через игровые чаты
Злоумышленники используют игровые чаты и тематические группы в мессенджерах, чтобы получить доступ к данным пользователей. Они обещают детям бесплатную игровую валюту, редкие скины (внешний вид игрового персонажа) и закрытый контент, рассказал кандидат экономических наук Петр Щербаченко.
По словам эксперта, злоумышленники под видом раздачи бонусов просят выполнить различные задания — например, сделать скриншот телефона родителей, чтобы узнать, какие банковские приложения установлены. Затем они могут попросить номер телефона и код из СМС для «активации» подарка.
В некоторых случаях аферисты пытаются убедить ребенка самостоятельно открыть банковское приложение родителей и перевести деньги на чужие счета.
Астроном назвал самый опасный для Земли астероид
Астероид 2024 YR4 сейчас считается одним из наиболее опасных для Земли из-за возможного сближения с планетой, рассказал эксперт в области астрономии Евгений Бурмистров.
По оценкам специалистов, астероид может войти в атмосферу Земли 22 декабря 2032 года.
В случае падения возможны разрушения в радиусе около 30 километров от места удара — это сопоставимо с территорией крупного города.
При этом ученые отмечают, что вероятность столкновения остается крайне низкой — около 0,0017%. Астрономы планируют уточнить траекторию объекта во время его следующего сближения с Землей в 2028 году. Бурмистров также напомнил, что человечество уже умеет менять траектории астероидов с помощью космических аппаратов.
Россияне начали заказывать «нытинг» и другие необычные услуги
Одной из новых необычных услуг стал нытинг — формат, при котором человек может пожаловаться на работу, погоду, начальство или бытовые проблемы, а собеседник просто выслушает его без советов и попыток мотивировать. Также пользователи заказывают «персональных оправдателей», которые помогут доказать, что клиент был прав в споре или неловкой ситуации, рассказали в компании «Авито услуги».
Популярностью пользуются и более практичные услуги: исполнители занимают места в очередях, совершают звонки в организации вместо заказчиков и собирают интересные факты на разные темы. По мнению представителей сервиса, спрос на такие предложения связан с желанием людей экономить время, избегать неприятных задач и получать поддержку.