Главное к утру 30 июня. Запрет на покупку оружия, туристических виз для россиян в ЕС и самый опасный астероид

Вечером 29 июня в Монако произошел взрыв у жилого здания. По данным СМИ, целью нападения могла быть семья украинского бизнесмена Вадима Ермолаева. В результате детонации пострадали три человека — сам Ермолаев и его жена, которые находятся в критическом состоянии, а также их ребенок-подросток, состояние которого оценивается как тяжелое, но стабильное.

Взрывное устройство находилось в рюкзаке, который неизвестный оставил у входа в здание. Подозреваемый попал на камеры видеонаблюдения, его сейчас разыскивают.

Власти рассматривают произошедшее как возможный теракт. Госминистр страны Кристоф Мирман уточнил, что, вероятно, такой акт произошел впервые в истории страны.