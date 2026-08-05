Главное к утру 5 августа. Новые правила контрактной службы, оплата проезда через Max и второй пик активности клещей

Минувшей ночью над Тульской областью силы ПВО уничтожили 107 БПЛА, сообщил глава региона Дмитрий Миляев.

Повреждения получили два многоквартирных дома в Веневском районе, а также два производственных объекта в Новомосковске и Узловском районе. Кроме того, после падения беспилотника загорелся сортировочный центр Wildberries.

На месте продолжают работать экстренные службы, пожарные ликвидируют возгорание. По предварительным данным, погибших нет. Пострадал один человек, ему оказывается медицинская помощь.