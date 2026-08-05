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Что происходит
05 августа 2026, 07:30

Главное к утру 5 августа. Новые правила контрактной службы, оплата проезда через Max и второй пик активности клещей

Главное к утру 5 августа. Новые правила контрактной службы, оплата проезда через Max и второй пик активности клещей
Владимир Путин расширил список осужденных, которые могут заключить контракт с Минобороны. Теперь такое право получили, в том числе, осужденные за контрабанду наркотиков, культурных ценностей и краснокнижных животных. Тем временем с сентября россияне смогут оплачивать проезд в общественном транспорте через мессенджер Max. О втором пике активности клещей, росте хищений через СБП, новых возможностях банкоматов и других важных событиях — читайте в нашем дайджесте.

Путин расширил список осужденных, которые могут заключать контракт с Минобороны

Теперь такое право получили, в частности, осужденные за контрабанду:

  • наркотиков;
  • стратегически важных товаров;
  • культурных ценностей,
  • краснокнижных животных и растений.

Закон также распространяется на осужденных за участие в банде или преступном сообществе, нарушения безопасности объектов ТЭК, а также незаконное обращение и хищение ядерных материалов.

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В Тульской области после атаки беспилотников загорелся склад Wildberries. Что известно

Минувшей ночью над Тульской областью силы ПВО уничтожили 107 БПЛА, сообщил глава региона Дмитрий Миляев.

Повреждения получили два многоквартирных дома в Веневском районе, а также два производственных объекта в Новомосковске и Узловском районе. Кроме того, после падения беспилотника загорелся сортировочный центр Wildberries.

На месте продолжают работать экстренные службы, пожарные ликвидируют возгорание. По предварительным данным, погибших нет. Пострадал один человек, ему оказывается медицинская помощь.

С 1 сентября оплатить проезд в транспорте можно будет через «Макс»

Новый способ оплаты позволит заранее покупать билеты, быстрее проходить посадку и хранить подтверждение оплаты в электронном виде.

Функция уже тестируется в Новосибирской области. Для оплаты потребуется оформить цифровой ID в «Максе», привязать его к аккаунту на «Госуслугах», зарегистрироваться в региональном транспортном сервисе и при посадке отсканировать QR-код на валидаторе.

При этом традиционные способы оплаты сохранятся, поэтому нововведение не повлияет на доступность транспорта для пассажиров без смартфонов.

Мошенники стали чаще похищать деньги россиян через СБП

Во втором квартале 2026 года мошенники похитили через Систему быстрых платежей (СБП) более 2,74 млрд рублей. Это на 4% больше, чем кварталом ранее, и на 25% превышает показатель за аналогичный период прошлого года.

Эксперты объясняют рост тем, что переводы через СБП подтверждает сам клиент, а банк проводит операцию практически мгновенно, из-за чего вернуть деньги удается лишь чуть более чем в 2% случаев.

При этом потери от мошенничества с банковскими картами и обычными счетами, наоборот, сокращаются.

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В Госдуме предложили включить уход за ребенком до трех лет в трудовой стаж

Засчитывать отпуск по уходу за ребенком до трех лет в непрерывный трудовой стаж предложил депутат Сергей Миронов.

По его мнению, это позволит родителям не терять трудовые гарантии, включая некоторые льготы, надбавки и условия начисления выплат.

Инициатива касается не только матерей, но и отцов или других родственников, которые официально оформили отпуск по уходу за ребенком.

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Россияне смогут пополнять счета в других банках через чужие банкоматы

С октября 2026 года россияне смогут вносить наличные через банкомат одного банка сразу на свой счет в другом банке. Новый сервис будет работать через Систему быстрых платежей, однако подключать его банки будут по своему усмотрению.

За одну операцию можно будет внести до 25 тысяч рублей, до 50 тысяч рублей в день и до 200 тысяч рублей в месяц.

Пополнить таким способом получится только собственный счет — перевести наличные другому человеку через чужой банкомат будет нельзя.

В Центробанке также отметили, что услуга не подпадает под лимиты бесплатных переводов, а банки смогут устанавливать за нее комиссию в соответствии со своими тарифами.

В России разработали жидкий панкреатин для тяжелых онкобольных

Ученые Первого МГМУ имени И.М. Сеченова создали новую форму панкреатина — ферментную эмульсию для введения через зонд. Препарат предназначен для пациентов, перенесших операции на желудке, пищеводе или поджелудочной железе.

В отличие от существующих препаратов в капсулах, жидкая форма не закупоривает зонд и сохраняет активность ферментов, что помогает лучше усваивать питательные вещества.

Пилотное исследование показало, что разработка улучшает питание пациентов и снижает пищеварительные расстройства. В перспективе эмульсию планируют применять не только в онкохирургии, но и при хронических заболеваниях желудочно-кишечного тракта.

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В Роспотребнадзоре предупредили о новом пике активности клещей

В конце августа — начале сентября в России ожидается второй пик активности клещей. Несмотря на временное снижение их численности, риск заражения опасными клещевыми инфекциями остается высоким, предупредили в Роспотребнадзоре.

В ведомстве напомнили, что при обнаружении присосавшегося клеща его необходимо аккуратно удалить с помощью пинцета или специального устройства, обработать место укуса антисептиком и как можно скорее обратиться за медицинской помощью.

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