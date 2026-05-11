Трамп отверг мирный план Ирана, «день тишины» появится в вузах, а ледники тают слишком быстро. Что нового к утру 11 мая
Трамп назвал абсолютно неприемлемыми предложения Ирана по окончанию войны
Президенту США Дональду Трампу не понравились предложения иранской стороны по мирному урегулированию конфликта. В соцсети Truth Social он назвал их неприемлемыми.
Только что ознакомился с ответом так называемых «представителей» Ирана. Мне это не нравится — абсолютно неприемлемо!
Иран заявил, что не готов демонтировать свои ядерные объекты, несмотря на то что Вашингтон настаивает на этом условии.
На что согласен Тегеран:
- приостановить обогащение урана, но не на 20 лет, как требует американская сторона;
- переработать часть своих запасов обогащенного урана, чтобы снизить уровень его обогащения;
- оставшуюся часть урана передать третьей стороне, но с условием: если переговоры с США не приведут к миру, Исламская Республика получит ядерное топливо обратно.
В России ввели «день тишины» при зачислении в вузы
«Днем тишины» станет день, когда приемные комиссии издают приказы о зачислении.
С этого дня абитуриенты уже не смогут управлять своим согласием на зачисление.
Будущие студенты смогут спокойно спланировать дальнейшие шаги, а приемные комиссии — завершить процесс зачисления, заявил замглавы Минобрнауки Андрей Омельчук.
Поступление в вузы станет «более предсказуемым и справедливым для абитуриентов», добавил он.
Российские вузы начнут прием документов с 20 июня.
Абитуриенты смогут отправить документы через единый цифровой канал на «Госуслугах». Это еще одно нововведение приемной кампании 2026/27 учебного года.
Платные дороги предложили сделать бесплатными для одной категории россиян
Речь идет про многодетные семьи.
Для них поездки по платным трассам — большая финансовая нагрузка, особенно если поездка дальняя, отметил автор идеи заместитель секретаря Общественной палаты РФ Владислав Гриб.
Общественник предлагает сделать бесплатными для многодетных самые востребованные магистрали: Москва — Санкт-Петербург, Москва — Казань и все, которые ведут на юг.
Это не только поддержит семьи с детьми, но и поможет внутреннему туризму, считает он.
Мошенники начали выманивать коды, притворяясь сотрудниками маркетплейсов
В России аферисты стали чаще использовать новую мошенническую схему, рассказал депутат Госдумы Антон Немкин. Они звонят жертвам, представляются сотрудниками складов маркетплейсов и заявляют о повреждении посылки. После этого мошенники просят назвать код из СМС, якобы чтобы подтвердить личность получателя.
Если человек сообщает цифры, то у него могут, например, списать деньги со счетов или «угнать» аккаунт на «Госуслугах».
В России забанили более 12 тысяч интернет-магазинов с БАДами
За неделю Роспотребнадзор заблокировал более тысячи сайтов, на которых продавали запрещенные в стране биологически активные добавки (БАД). Всего сейчас в бане находится 12,4 тысячи таких площадок.
Речь идет о нескольких видов БАДов. В некоторых из них — слишком высокий уровень витамина Д3, а другие, например таблетки с мухомором, — опасны для здоровья.
Рестораны на российских и турецких курортах вводят сборы для экономных туристов
Дополнительные сборы встречаются, например, в Бодруме. Если большая компания заказывает одну пиццу на всех, с нее берут деньги за дополнительные тарелки.
В некоторых заведениях есть сбор «за накрытие стола».
В Сочи заведения вводят минимальную сумму чека на человека — 3000–5000 рублей, а также берут плату за «обслуживание сторонней продукции». Это, например, напитки и детское питание, которое туристы приносят с собой.
Саудовская Аравия ввела безвиз для россиян
С 11 мая граждане России могут посетить Саудовскую Аравию без оформления виз, сообщил замглавы аравийской компании по международному сотрудничеству CIPBC Мухаммед аль-Джасем.
Находиться в королевстве туристы смогут до 90 дней в год. По словам аль-Джасема, страна может стать альтернативой Египту и ОАЭ для россиян, которым хочется разнообразия.
В России впервые построят частный космодром
В 2026 году российская компания Space Energy планирует построить собственный космодром в Приморском крае. С него будут запускать сверхлегкие ракеты «Орбита». Они могут выводить до 250 кг груза на низкую околоземную орбиту.
Первый запуск с первого в стране частного космодрома может произойти уже в текущем году — если работы будут идти по графику.
Ледники Антарктиды могут таять быстрее, чем считали ученые
Ученые выяснили, что ледники в Восточной Антарктиде могут уменьшаться быстрее, чем считалось раньше, из-за теплых течений под ними.
Исследователи изучили шельфовый ледник Фимбулисен, и оказалось, что его форма внизу позволяет удерживать тепло океана. Из-за этого нижняя часть Фимбулисена постепенно растворяется.
Они сдерживают поступление большого объема льда в Мировой океан. Если льда будет слишком много, повысится глобальный уровень моря, что может привести к наводнениям.