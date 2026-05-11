11 мая 2026, 07:11

Трамп отверг мирный план Ирана, «день тишины» появится в вузах, а ледники тают слишком быстро. Что нового к утру 11 мая

Президент США Дональд Трамп отверг план Ирана по урегулированию конфликта. Тегеран согласился на часть предложений Вашингтона, но отказался от самого главного. В российских вузах ввели «день тишины». Он будет действовать в последний день зачисления, чтобы процесс прошел гладко для всех — и для абитуриентов, и для университетов. Россияне смогут путешествовать без виз в Саудовскую Аравию, а на отечественных курортах появился сбор для экономных туристов. Эти и другие новости утра 11 мая читайте далее.

Трамп назвал абсолютно неприемлемыми предложения Ирана по окончанию войны

Президенту США Дональду Трампу не понравились предложения иранской стороны по мирному урегулированию конфликта. В соцсети Truth Social он назвал их неприемлемыми.

Только что ознакомился с ответом так называемых «представителей» Ирана. Мне это не нравится — абсолютно неприемлемо!

Дональд Трамп

Позже в разговоре с журналистами он сказал, что письмо властей Ирана было «неуместным».

Тегеран ранее через представителей Пакистана передал Вашингтону ответные условия прекращения войны.

Иран заявил, что не готов демонтировать свои ядерные объекты, несмотря на то что Вашингтон настаивает на этом условии.

На что согласен Тегеран:

  • приостановить обогащение урана, но не на 20 лет, как требует американская сторона;
  • переработать часть своих запасов обогащенного урана, чтобы снизить уровень его обогащения;
  • оставшуюся часть урана передать третьей стороне, но с условием: если переговоры с США не приведут к миру, Исламская Республика получит ядерное топливо обратно.
В России ввели «день тишины» при зачислении в вузы

«Днем тишины» станет день, когда приемные комиссии издают приказы о зачислении.

С этого дня абитуриенты уже не смогут управлять своим согласием на зачисление.

Будущие студенты смогут спокойно спланировать дальнейшие шаги, а приемные комиссии — завершить процесс зачисления, заявил замглавы Минобрнауки Андрей Омельчук.

Поступление в вузы станет «более предсказуемым и справедливым для абитуриентов», добавил он.

Российские вузы начнут прием документов с 20 июня.

Абитуриенты смогут отправить документы через единый цифровой канал на «Госуслугах». Это еще одно нововведение приемной кампании 2026/27 учебного года.

Платные дороги предложили сделать бесплатными для одной категории россиян

Речь идет про многодетные семьи.

Для них поездки по платным трассам — большая финансовая нагрузка, особенно если поездка дальняя, отметил автор идеи заместитель секретаря Общественной палаты РФ Владислав Гриб.

Общественник предлагает сделать бесплатными для многодетных самые востребованные магистрали: Москва — Санкт-Петербург, Москва — Казань и все, которые ведут на юг.

Это не только поддержит семьи с детьми, но и поможет внутреннему туризму, считает он.

Мошенники начали выманивать коды, притворяясь сотрудниками маркетплейсов

В России аферисты стали чаще использовать новую мошенническую схему, рассказал депутат Госдумы Антон Немкин. Они звонят жертвам, представляются сотрудниками складов маркетплейсов и заявляют о повреждении посылки. После этого мошенники просят назвать код из СМС, якобы чтобы подтвердить личность получателя.

Если человек сообщает цифры, то у него могут, например, списать деньги со счетов или «угнать» аккаунт на «Госуслугах».

В России забанили более 12 тысяч интернет-магазинов с БАДами

За неделю Роспотребнадзор заблокировал более тысячи сайтов, на которых продавали запрещенные в стране биологически активные добавки (БАД). Всего сейчас в бане находится 12,4 тысячи таких площадок.

Речь идет о нескольких видов БАДов. В некоторых из них — слишком высокий уровень витамина Д3, а другие, например таблетки с мухомором, — опасны для здоровья.

Рестораны на российских и турецких курортах вводят сборы для экономных туристов

Дополнительные сборы встречаются, например, в Бодруме. Если большая компания заказывает одну пиццу на всех, с нее берут деньги за дополнительные тарелки.

В некоторых заведениях есть сбор «за накрытие стола».

В Сочи заведения вводят минимальную сумму чека на человека — 3000–5000 рублей, а также берут плату за «обслуживание сторонней продукции». Это, например, напитки и детское питание, которое туристы приносят с собой.

Саудовская Аравия ввела безвиз для россиян

С 11 мая граждане России могут посетить Саудовскую Аравию без оформления виз, сообщил замглавы аравийской компании по международному сотрудничеству CIPBC Мухаммед аль-Джасем.

Находиться в королевстве туристы смогут до 90 дней в год. По словам аль-Джасема, страна может стать альтернативой Египту и ОАЭ для россиян, которым хочется разнообразия.

В России впервые построят частный космодром

В 2026 году российская компания Space Energy планирует построить собственный космодром в Приморском крае. С него будут запускать сверхлегкие ракеты «Орбита». Они могут выводить до 250 кг груза на низкую околоземную орбиту.

Первый запуск с первого в стране частного космодрома может произойти уже в текущем году — если работы будут идти по графику.

Ледники Антарктиды могут таять быстрее, чем считали ученые

Ученые выяснили, что ледники в Восточной Антарктиде могут уменьшаться быстрее, чем считалось раньше, из-за теплых течений под ними.

Исследователи изучили шельфовый ледник Фимбулисен, и оказалось, что его форма внизу позволяет удерживать тепло океана. Из-за этого нижняя часть Фимбулисена постепенно растворяется.

