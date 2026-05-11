Трамп отверг мирный план Ирана, «день тишины» появится в вузах, а ледники тают слишком быстро. Что нового к утру 11 мая

В России аферисты стали чаще использовать новую мошенническую схему, рассказал депутат Госдумы Антон Немкин. Они звонят жертвам, представляются сотрудниками складов маркетплейсов и заявляют о повреждении посылки. После этого мошенники просят назвать код из СМС, якобы чтобы подтвердить личность получателя.

Если человек сообщает цифры, то у него могут, например, списать деньги со счетов или «угнать» аккаунт на «Госуслугах».