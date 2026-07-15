Главное за 15 июля. Реакция Кремля на «адские» санкции США, нулевой пациент с лихорадкой и парфюм «Дух Анкориджа»
В Кремле ответили на планы США ввести «адские» санкции против банков и партнеров России
Кремль будет оценивать угрозу новых т.н. «адских санкций» США по мере развития событий, заявил Дмитрий Песков. Москва внимательно фиксирует и анализирует сигналы из Вашингтона, сказал пресс-секретарь президента России.
Будем смотреть в зависимости от развития событий.
По его словам, сейчас Белый дом сосредоточен на конфликте с Ираном, поэтому украинское урегулирование временно отошло на второй план.
Что нового в ожидаемых санкциях
Обновленный законопроект об «адских санкциях», который ранее продвигал покойный сенатор Линдси Грэм (внесен Росфинмониторингом в реестр террористов и экстремистов), предусматривает:
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ограничения против Центробанка и трех крупных российских банков, отключение этих организаций от финансовой системы США и запрет на ведение корреспондентских счетов;
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запрет гражданам и компаниям США проводить операции с этими банками;
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вторичные санкции против стран, которые импортируют российскую нефть или помогают обходить ограничения;
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ограничения против государственных энергетических проектов, включая «Ямал СПГ» и «Арктик СПГ».
Страны, которые закупают российскую нефть, могут обложить пошлинами в размере 100% при торговле с США. Список таких государств планируют обновлять каждые 180 дней.
Позиция Трампа
Законопроект, вероятно, примут, но его ключевые положения еще предстоит изучить, заявил президент США Дональд Трамп.
По данным The New York Times, он не считает инициативу приоритетной, но готов ее поддержать, если конгресс сохранит за ним право отменять или приостанавливать санкции. Сенат США рассчитывает быстро принять закон, чтобы «увековечить память» Грэма ,пишет издание.
Какие могут быть последствия
Новые «адские санкции» могут помешать США выйти из кризиса, считает политолог-американист Дмитрий Дробницкий.
По его мнению, сторонники жесткой антироссийской политики договорились с Белым домом, но ограничения лишь ускорят ослабление американской финансовой системы.
Санкции не достигнут цели, считает политолог Александр Дудчак. Импортеры найдут способы обойти ограничения, а Индия может использовать пошлины как повод потребовать у Москвы дополнительные скидки на нефть, пояснил он.
По мнению эксперта, ситуация также показывает, что Трамп не стремился к полноценно нормализовать отношения с Россией.
Топливо: дизель для фермеров, бензин по QR-кодам и отмена штрафов для водителей
Российских фермеров обеспечат дизелем для уборки урожая. По словам вице-премьера РФ Александра Новака, внутренний рынок страны удается наполнять топливом, в том числе благодаря запрету экспорта дизеля.
В приоритетном порядке также будут заправлять машины, которые доставляют продукты в супермаркеты крупных торговых сетей.
«Это тоже очень важно для того, чтобы и продукт не портился, и затраты не увеличивались, чтобы в цену это не ложилось», — объяснил Новак.
Решением указанных вопросов занимаются Минсельхоз и Минэнерго.
В Забайкальском крае ввели электронные очереди на АЗС с QR-кодами в мессенджере Max. Власти уже начали тестировать нововведение на одной из заправок в Чите.
При этом получить код на бензин можно только в Max.
В региональном министерстве ЖКХ заявили, что это позволит избежать перепродажи QR-кодов и сделает распределение топлива более честным.
В Саратовской области сотрудники ГИБДД будут отменять штрафы за неправильную парковку тем, кто стоит в очередях на заправки, сообщили в МВД.
Речь идет о штрафах, которые можно получить, припарковав машину в зоне действия знака «Остановка запрещена».
Отменять постановления будут при обращении самих водителей либо прокуратуры.
Что еще важно: россиянин — нулевой пациент, обесточенная Керчь и «паутина» от дронов
Россиянин стал нулевым пациентом с опасным вирусом в Европе. После прогулки в горах на севере Испании Иван нашел на себе трех клещей. Он удалил их и не придал этому значения. Но через две недели у него поднялась температура почти до 40 градусов и началась ломота в теле. Врачи заподозрили энцефалит, но анализы показали воспаление. Мужчину госпитализировали.
Позже выяснилось, что у него подозревают вирус геморрагической лихорадки Крым-Конго. В специальной капсуле Ивана перевезли в Барселону, где он остается под строгим наблюдением. Диагноз пока не подтвердили, потому что врачи ждут дополнительные анализы.
В Стамбуле полиция задержала двоих россиян, сообщает РИА Новости со ссылкой на Генконсульство. Из-за чего это произошло, не уточняется. Однако Telegram-каналы пишут «Осторожно, новости» пишет, что россиян задержали в соборе Святой Софии за чтение Библии.
Туристов поместили в депортационный центр — миграционное управление решает, высылать ли их из страны. Дипломаты уже связались с полицейским участком, где находятся задержанные, и поддерживают связь с их адвокатом.
Керчь осталась без электричества после ночного удара беспилотников. Об этом сообщил глава городской администрации Иван Кошель.
В результате вражеской атаки БПЛА Керчь полностью обесточена, органы жизнеобеспечения работают за счет резервных источников питания.
По информации Минобороны, в ночь на 15 июля над Крымом, Черным и Азовским морями сбили 93 дрона.
Еще в одном крымском городе ввели график работы мобильной связи. В Джанкое она будет доступна в два промежутка времени: с 8:00 до 12:00 и с 14:00 до 18:00 по местному времени.
В России представили защиту от дронов. Систему систему «Паутина» для защиты промышленных объектов от беспилотников, создала компания «РТ — проектные технологии» (входит в Ростех). Конструкция подходит для нефтехранилищ, электроподстанций и других объектов высотой от 25 метров.
В базовом варианте она может остановить 200-килограммовый беспилотник, летящий на скорости 250 км/ч.
В «Ростехе» добавили, что сейчас комплекс тестируют на объектах топливно-энергетического комплекса.
В Госдуме предложили запретить запретить привязку банковских карт для пробных подписок. Сейчас пользователи часто привязывают карту к онлайн-кинотеатрам или образовательным платформам, получают бесплатный доступ, а потом забывают отменить подписку. Сервис начинает списывать деньги, и человек может месяцами платить за то, чем не пользуется.
Замглавы Госдумы Борис Чернышов предложил подтверждать личность по номеру телефона или через «Госуслуги». Тогда пользователь сам сможет решать, переходить на платную подписку или нет. Обращение направили в Минцифры.
Что еще интересно: запах дипломатии, страхи из-за Гарри Поттера и июльский звездопад
«Дух Анкориджа» хотят продавать в виде духов. В России подали заявку на регистрацию такого товарного знака, пишет ТАСС со ссылкой на Роспатент. Под таким названием хотят выпускать духи, одеколоны и восковые расплавы.
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Выяснилось, что из-за просмотра зарубежного кино у молодых людей появляются нереалистичные ожидания от жизни (30%), перфекционизм (9%), синдром самозантости (9%) и страх перед неудачей (7%). Восточное кино вызывает другие эффекты — эмоциональную перегрузку (17%) и страх нарушить традиции (14%).
В то же время ученые говорят, что зарубежные фильмы помогают адаптироваться к сложным ситуациям и расширяют кругозор.
В ночь с 30 на 31 июля россияне увидят метеорный поток Южные дельта-Аквариды. Ожидается до 25 вспышек в час. Поток будет активен несколько дней, а лучшее время для наблюдения — с трех ночи до рассвета.
Телескопы для этого не нужны — достаточно темного места вдали от города. В этом году пик совпадает с новолунием, поэтому слабые вспышки будут видны особенно хорошо.