Главное за 15 июля. Реакция Кремля на «адские» санкции США, нулевой пациент с лихорадкой и парфюм «Дух Анкориджа»

Россиянин стал нулевым пациентом с опасным вирусом в Европе . После прогулки в горах на севере Испании Иван нашел на себе трех клещей. Он удалил их и не придал этому значения. Но через две недели у него поднялась температура почти до 40 градусов и началась ломота в теле. Врачи заподозрили энцефалит, но анализы показали воспаление. Мужчину госпитализировали.

Позже выяснилось, что у него подозревают вирус геморрагической лихорадки Крым-Конго. В специальной капсуле Ивана перевезли в Барселону, где он остается под строгим наблюдением. Диагноз пока не подтвердили, потому что врачи ждут дополнительные анализы.

В Стамбуле полиция задержала двоих россиян , сообщает РИА Новости со ссылкой на Генконсульство. Из-за чего это произошло, не уточняется. Однако Telegram-каналы пишут «Осторожно, новости» пишет, что россиян задержали в соборе Святой Софии за чтение Библии.

Туристов поместили в депортационный центр — миграционное управление решает, высылать ли их из страны. Дипломаты уже связались с полицейским участком, где находятся задержанные, и поддерживают связь с их адвокатом.