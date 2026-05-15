Увеличилось число пострадавших при атаке на Рязань, кадеты массово отравились, а Pussy Riot* записали в террористы. Главное за 15 мая

Один ребенок лечится в травматологии, другой в хирургии, еще двое отравились угарным газом. Среди взрослых один «сложный» пациент — у него перелом шейного отдела позвоночника. Его уже прооперировали.

Погибли, по уточненным данным, четыре человека, включая ребенка.

Власти Рязанской область выплатят компенсации семьям погибших и пострадавшим, пообещал глава региона Павел Малков. На них смогут рассчитывать и те, чье имущество пострадало во время атаки.

Спасатели ликвидируют последствия атаки

После налета БПЛА в Рязани начался пожар на промышленном предприятии. Примерно к полудню пожарные локализовали его.

Местные жители пожаловались, что после атаки на окнах домов и автомобилях стали замечать «липкие пятна черного цвета».

Роспотребнадзор проверил качество воздуха в районах жилой застройки. Содержание загрязняющих веществ не превышает норму.