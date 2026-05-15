Увеличилось число пострадавших при атаке на Рязань, кадеты массово отравились, а Pussy Riot* записали в террористы. Главное за 15 мая
Число пострадавших при атаке дронов на Рязань выросло вдвое. СК завел дело о теракте
Семь человек находится в больнице, из них четверо — дети.
Один ребенок лечится в травматологии, другой в хирургии, еще двое отравились угарным газом. Среди взрослых один «сложный» пациент — у него перелом шейного отдела позвоночника. Его уже прооперировали.
Погибли, по уточненным данным, четыре человека, включая ребенка.
Власти Рязанской область выплатят компенсации семьям погибших и пострадавшим, пообещал глава региона Павел Малков. На них смогут рассчитывать и те, чье имущество пострадало во время атаки.
Спасатели ликвидируют последствия атаки
После налета БПЛА в Рязани начался пожар на промышленном предприятии. Примерно к полудню пожарные локализовали его.
Местные жители пожаловались, что после атаки на окнах домов и автомобилях стали замечать «липкие пятна черного цвета».
Роспотребнадзор проверил качество воздуха в районах жилой застройки. Содержание загрязняющих веществ не превышает норму.
Атаку на Рязань расследуют как теракт
Следственный комитет начал допрашивать очевидцев и потерпевших при налете БПЛА.
Уголовное дело возбуждено по статье «Теракт».
атаковали Рязань в ночь на 15 мая
Вспышка кишечной инфекции в Красноярске: десятки кадетов попали в больницу
В кадетском корпусе в Красноярске 33 ученика подхватили кишечную инфекцию. Случаи выявили в Красноярском кадетском корпусе имени А. И. Лебедя.
Пострадали кадеты в возрасте 11 до 15 лет. Они стали жаловаться на недомогание еще накануне, 14 мая.
По данным Роспотребнадзора, заболевание у них легкой и средней степени тяжести. У некоторых выявили норовирус.
Норовирусная инфекция — это острое вирусное заболевание, которое поражает ЖКТ. Ее возбудитель — норовирус. Он очень заразен: для возникновения заболевания достаточно всего 10 вирусных частиц.
Вирус передается через грязные руки, одежду, поверхности, а также через пищу или воду. Основные симптомы:
- тошнота;
- рвота;
- диарея;
- повышение температуры тела;
- боли в животе;
- иногда — легкие симптомы ОРВИ (насморк, кашель, покраснение зева).
Болезнь, как правило, протекает легко и длится не более трех суток. На даже после исчезновения симптомов человек может еще долго оставаться заразным.
Сейчас жизни и здоровью учеников ничего не угрожает, заявили в СК.
Остальных воспитанников кадетского корпуса перевели на дистант. В самом учебном заведении сейчас работают специалисты Роспотребнадзора. В том числе они обследуют сотрудников, которые готовили и раздавали еду кадетам.
СК возбудил уголовное дело по статье об оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни и здоровья потребителей. В кадетском корпусе идут следственные действия.
Что еще важно: обмен пленными между РФ и Украиной, матери-ветераны и падение интереса к маркетплейсам
Россия и Украина провели обмен военнопленными при посредничестве ОАЭ, сообщило Минобороны РФ.
Москва передала Киеву 205 украинских военных, а украинская сторона вернула 205 российских солдат.
Сейчас россияне находится в Белоруссии, с ними работают психологи и другие врачи. После этого их отвезут на родину.
Кроме того, Россия и Украина обменялись телами погибших, пишет RT со ссылкой на источник. Киеву передадут 526 тел, Москва получит 41. Официально Минобороны РФ эту информацию пока не подтверждало.
Многодетных матерей могут признать ветеранами труда. Соответствующий законопроект уже внесли в Госдуму. Если его примут, то новый статус смогут получить россиянки, у которых:
- есть трое и более детей;
- есть трудовой стаж не менее 15 лет.
Еще одно условие — третьему ребенку должно исполниться 18 лет.
Статус ветерана позволит матерям получить больше льгот, в том числе новые пособия.
Панк-группу Pussy Riot* признали экстремистской и террористической организацией.
«Перечень террористов и экстремистов (включенные). Национальная часть, организации: 1. Объединение панк-группа Pussy Riot*», — указано в перечне Росфинмониторинга.
В 2012 году группа устроила провокационное выступление в храме Христа Спасителя в Москве. За это трех ее участниц приговорили к срокам в колонии. Впоследствии одной из них заменили срок на условный, а остальные вышли на свободу по амнистии. В сентябре 2025-го суд заочно признал пятерых участниц группы виновными в распространении фейков о ВС РФ.
Россияне стали реже пользоваться маркетплейсами. В апреле трафик пользователей в целом упал в сравнении с мартом, хотя раньше стабильно рос, пишет «Коммерсантъ».
Отмечается, что речь идет конкретно о трафике со смартфонов. С компьютеров люди, напротив — стали заходить на площадки чаще. Издание со ссылкой на экспертов предполагает, что это может быть связано с цифровыми ограничениями в России, которые затронули в основном мобильный интернет.
*организация признана в РФ иноагентом и включена в перечень экстремистов и террористов
Что еще интересно: звезда сериалов погибла на СВО, зумеры захотели 100 000 за окончание школы, а владельца автовокзала засудили за разные ступеньки
Актер хитовых сериалов «Счастливы вместе» и «След» погиб на СВО. Павел Чернявский заключил контракт с Минобороны в декабре 2025 года. 3 марта он погиб, но сообщили об этом стало только сейчас.
Павел Чернявский родом из Омска. Карьеру начинал в омском ТЮЗе и театре-студии «Пятый угол». В 2020–2022 годах работал в Театре им. Ермоловой.
Параллельно он снимался в кино. Он появлялся в эпизодах сериалов «Счастливы вместе», «След», «Девушки с Макаровым» и других. Всего на его счету 39 ролей.
Зумеры рассчитывают получить от родителей не меньше 100 000 за окончание школы. Такую сумму родителям озвучивают семь из десяти школьников, показал опрос.
Из них каждый третий рассчитывает на полмиллиона рублей.
Больше половины родителей готовы поощрить выпускников. Хотя большинство мам и пап все же согласны на более скромный подарок — от 10 000 до 50 000 рублей. И то не просто так, а при условии, что ребенок хорошо сдаст ЕГЭ.
Это «хорошо» каждый понимает по-своему: половина родителей считает, что хотя бы один предмет нужно сдать на 100 баллов, а четверть согласны поощрить уже за минимум для поступления в вуз.
Россиянка отсудила полмиллиона у автовокзала с помощью ГОСТа на ступеньки. Роковые для жительницы Волгодонска ступени обнаружились в вокзальном туалете. Они вели к унитазу. Когда женщина спускалась с них, она потеряла равновесие, упала и сломала руку.
А потом убедила суд, что ступени не соответствовали ГОСТу. Высота одной из них была 21 см, а другая не дотягивала даже до 8 см.
Теперь владелец автовокзала должен выплатить ей 300 000 рублей компенсации за моральный вред и 150 000 рублей штрафа за нарушение прав потребителя.
Обложка: «Теперь вы знаете», создано при помощи нейросети