Зеленский назвал «крайний срок» для переговоров, в ГД объяснили лимиты на бензин, а Шурыгина угодила в СИЗО. Главное за 16 июня

Владимир Зеленский считает, что переговоры с Россией о мире на Украине нужно начать до наступления зимних холодов. По словам политика, он хочет избежать повторения «ужасной зимы» в своей стране.

Зеленский при этомотверг идею провести личную встречу в Москве. В качестве площадок он предложил Швейцарию, Турцию или Ближний Восток.

Накануне стало известно, что Зеленский предлагал встречу с президентом России Владимиром Путиным на саммите G7.