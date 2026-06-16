Зеленский назвал «крайний срок» для переговоров, в ГД объяснили лимиты на бензин, а Шурыгина угодила в СИЗО. Главное за 16 июня
Зеленский заговорил о «крайнем сроке» для переговоров с Россией. В Москву он не приедет
Владимир Зеленский считает, что переговоры с Россией о мире на Украине нужно начать до наступления зимних холодов. По словам политика, он хочет избежать повторения «ужасной зимы» в своей стране.
Зеленский при этомотверг идею провести личную встречу в Москве. В качестве площадок он предложил Швейцарию, Турцию или Ближний Восток.
Накануне стало известно, что Зеленский предлагал встречу с президентом России Владимиром Путиным на саммите G7.
В Кремле сообщили, что не получали от Киева никаких предложений о встрече на саммите G7 по официальным каналам. Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков добавил, что Зеленский всегда может приехать в Москву для серьезного диалога.
Помощник президента Юрий Ушаков ранее также заявлял, что, если украинский лидер хочет говорить лично, «пусть приезжает в Москву».
В Госдуме считают крайнее предложение Зеленского о переговорах не более чем игрой.
Это игра. Мы постоянно слышим противоречивые заявления Украины. При этом мы вместе с вами читали то, что он [Зеленский] передал президенту Путину в хамской форме. Когда анализируешь все эти действия, трудно поверить в искренность того, что киевский режим действительно хочет мира и действительно влияет на ситуацию самостоятельно.
Трамп «разобрался» с Ираном и сосредоточится на Украине
Президент США Дональд Трамп на полях саммита G7 объявил, что тема Ирана для Вашингтона уходит на второй план и теперь он сосредоточится на разрешении украинского конфликта.
Трамп провел встречу с Зеленским и призвал Россию пойти на сделку.
Он также допустил скорое возобновление санкций против российской нефти из-за изменения конъюнктуры рынка. Это заявление прозвучало на фоне сделки с Ираном и падения цен на нефть марки Brent ниже 80 долларов за баррель.
Нефтяные санкции с России США снимали до 17 июня.
Зеленский еще просил у Трампа лицензии на производство американских ракет-перехватчиков для ПВО, но окончательного ответа не получил.
Около 60 дронов сбили на подлете к Москве. Один из них попал на территорию НПЗ
Украинские беспилотники попытались атаковать Москву и Подмосковье ночью и утром 16 июня. На подлете к столице с 5:00 до 8:00 мск уничтожили около 60 беспилотников, сообщил мэр города Сергей Собянин. Один из них попал на территорию Московского нефтеперерабатывающего завода (НПЗ).
«Одним из дронов поврежден объект на территории МНПЗ. Пострадавших нет. Экстренные службы работают на месте происшествия», — рассказал Собянин.
К 11:34 мск пожар полностью потушили, сообщили в МЧС.
Этот налет на Москву стал одним из крупнейших в 2026 году. Больше дронов за сутки сбивали:
- 17 мая — 81 БПЛА;
- 7 мая — 61;
- 14 марта — 65.
Пострадавшие из-за БПЛА в Подмосковье
Над Московской областью системы ПВО сбили 86 дронов, рассказал губернатор региона Алексей Воробьев.
«По предварительным данным пострадали 6 человек. <...> Всем пострадавшим оказывается необходимая медицинская помощь», — уточнил глава области.
Среди пострадавших — пятеро мужчин и 13-летняя девочка, которой осколок ранил ногу. Кроме того, из-за атаки БПЛА несколько зданий получили повреждения:
- в Электростали обломки повредили фасады двух многоэтажек;
- в Раменском вспыхнула кровля двухэтажного дома;
- в Солнечногорске обломки дрона разбили стекла в частном доме;
- в Черноголовке повреждено административное здание.
Всего в ночь на вторник, по данным Минобороны, над Россией уничтожили 172 беспилотника. Они атаковали 16 регионов страны.
- Астраханская область;
- Белгородская область;
- Брянская область;
- Калужская область;
- Курская область;
- Волгоградская область;
- Воронежская область;
- Орловская область;
- Тамбовская область;
- Тульская область;
- Ростовская область;
- Рязанская область;
- Москва;
- Московская область;
- Краснодарский край;
- Крым.
Крупная российская сеть АЗС ограничила продажу бензина. Что говорят в Госдуме
Сеть заправок «Татнефть» временно ограничила продажу топлива по всей стране. По сведениям СМИ, водителям легковушек в Челябинске наливают не больше 30 литров бензина и 60 литров дизеля в одни руки. Грузовые машины могут получить до 300 литров.
Расплатиться можно только наличными.
Ранее губернатор Хабаровского края Дмитрий Демешин сообщил о введении похожих лимитов на всех заправках в двух районах региона. Он объяснил это плановым и внеплановым ремонтом на нефтеперерабатывающих заводах.
В Госдуме назвали лимиты на продажу бензина в регионах временным явлением. Первый зампред комитета по энергетике Игорь Ананских объяснил, что лимиты на АЗС связаны с сезонным ремонтом оборудования на заводах, сложностями с доставкой и точечными остановками НПЗ после атак дронов.
Депутат подчеркнул, что в некоторых регионах просто совпало несколько факторов, но общего дефицита топлива в стране нет.
Что еще важно: выборы в Госдуму, запрет на ночные мотозаезды и «убийца» Starlink
Выборы в Госдуму пройдут 20 сентября. Соответствующий указ подписал президент РФ Владимир Путин. Параллельно россияне будут голосовать:
- в 39 регионах (включая, например, Московскую область) — на выборах в местный парламент;
- в 8 регионах — на выборах глав региона (например, в Санкт-Петербурге будут выбирать нового губернатора).
Еще в трех субъектах новых глав будут выбирать депутаты заксобраний.
На выборах в Госдуму впервые будут участвовать жители ДНР, ЛНР, Запорожской и Херсонской областей.
Некоторым россиянам повысят пенсии с 1 августа. Речь идет о пенсионерах, которые работали в 2025 году. Размер увеличения будет зависеть от зарплаты и взносов россиянина за год. Но не более 3 пенсионных баллов.
В следующий раз пенсии повысят 1 октября — силовикам, военнослужащим и ветеранам.
В Крыму запретили ездить на мопедах, мотоциклах, питбайках и мотороллерах с 20:00 до 6:00. Ограничения вводят с 17 июня на неопределенный срок. Это делают ради обеспечения безопасности. Ранее власти заявляли, что шум от мототехники могут использовать ВСУ, чтобы прикрывать атаки беспилотников.
Россия изобрела «убийцу» американской системы связи Starlink. Комплекс радиоэлектронной борьбы (РЭБ) получил название «Волна Купол Гарант». Он состоит из прицепов, на которые установлены спутниковые тарелки. Оборудование создает помехи, которое мешает украинским дронам получать сигналы от Starlink. Предполагается, что именно этот комплекс сейчас прикрывает сухопутный коридор в Крым.
Что еще интересно: новое дело Шурыгиной, серебристые облака и трейлер «Шрека-5»
На героиню мема «На донышке» завели уголовное дело. Россиянку Диану Шурыгину обвиняют в изготовлении порно. Предполагается, что дело возбудили из-за откровенных фото, которые девушка якобы постила в Telegram, а сама она сейчас — в СИЗО.
В 2017 году вышел выпуск шоу «Пусть говорят» с участием Шурыгиной. Он был посвящен делу об изнасиловании. 16-летняя на тот момент девочка рассказала, что ее изнасиловал 21-летний знакомый Сергей Семенов. Суд признал его виновным.
Выпуск разлетелся на мемы. Самый известный — фраза «На донышке», которую сказала Шурыгина, показывая, сколько выпила алкоголя.
Семенова приговорили к 8 годам колонии, но он досрочно вышел на свободу в 2018 году.
Сама Шурыгина после выхода телепередачи вела блоги в соцсетях и публиковала интимные фото на OnlyFans.
Россияне летом смогут увидеть серебристые облака. Это скопления ледяных кристаллов, подсвеченные солнцем. В атмосфере они расположены выше остальных облаков. Увидеть необычные явление можно в регионах между Москвой и Петербургом, а также, например, в Орле и Петрозаводске.
Вышел первый полноценный трейлер «Шрека 5». В нем Осел анонсирует свое новое приключение с зеленым огром, а сам Шрек крайне недоволен его энтузиазмом. Подробности сюжета пока не раскрываются. Мультфильм выйдет летом 2027 года.