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15:01, 16 июня 2026РоссияЭксклюзив

Россиянам назвали сроки ближайшей индексации пенсий

Депутат Бессараб: Ближайшая индексация пенсий произойдет 1 августа
Анастасия Бердникова
Анастасия Бердникова (корреспондент отдела оперативной информации)

Фото: Дмитрий Духанин / Коммерсантъ

1 августа 2026 года произойдет повышение пенсий для работавших в 2025 году пенсионеров, рассказала член комитета Госдумы по труду, соцполитике и делам ветеранов Светлана Бессараб. Об этом она заявила в беседе с «Лентой.ру».

«Буквально 1 августа мы ожидаем повышения пенсий работавших в 2025 году пенсионеров. Индексация будет произведена в размере до трех индивидуальных пенсионных коэффициентов в зависимости от заработной платы и отчислений работающего пенсионера за 2025 год», — сообщила депутат.

Следующее повышение, по ее словам, состоится 1 октября. Оно коснется денежного довольствия сотрудников силового блока и военнослужащих, что повлечет за собой индексацию пенсий бывших сотрудников силовых структур. В натуральном выражении их денежное довольствие увеличится примерно на четыре процента, уточнила Бессараб.

Ранее директор программы ФМЦ повышения финансовой грамотности населения Президентской академии Нина Гукасова рассказала, что россияне, которые никогда не работали, все равно могут рассчитывать на пенсию от государства. Речь о социальной пенсии, размер которой составляет 16,5 тысячи рублей. Социальную выплату, по ее словам, можно получить только по достижении мужчинами 69 лет и женщинами — 64 лет.

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